 Прокуратура выявила факт незаконной продажи 92 земельных участков в Карпатах

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ





Общая площадь земли составляет около 30 га, стоимость - около 300 тыс. грн.





Должностные лица Сколевского ЛВП "Галсильлис", Верхнесиневидненського поселкового совета и Сколевской районной государственной администрации будут отвечать по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.





"В период 2006-2011 годов указанные земельные участки, вопреки положениям Земельного и Лесного кодексов Украины, были изъяты из постоянного пользования лесохозяйственного предприятия, строительства и обслуживания жилых зданий и сооружений", - сообщили в прокуратуре.



