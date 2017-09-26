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Все про:земля (1569) Львовщина (1654) прокуратура (3205)

 Прокуратура выявила факт незаконной продажи 92 земельных участков в Карпатах

карпаты

Прокуратура Львовской области выявила факт незаконной продажи 92 земельных участков лесного фонда в Карпатах на Львовщине.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Общая площадь земли составляет около 30 га, стоимость - около 300 тыс. грн.

Должностные лица Сколевского ЛВП "Галсильлис", Верхнесиневидненського поселкового совета и Сколевской районной государственной администрации будут отвечать по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"В период 2006-2011 годов указанные земельные участки, вопреки положениям Земельного и Лесного кодексов Украины, были изъяты из постоянного пользования лесохозяйственного предприятия, строительства и обслуживания жилых зданий и сооружений", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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Ну і????? Опять хтось з прокурорів нову беху прикупить.
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дальше, судя по статье УК, след ведет к очень непростым людям
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от это конфуз!
а можно еще по берегу Днепра проехаться, по так называемой рекреационной зоне и вы там так удивитесь (причалам с яхтами, кабакам с гостиницами, хатынкам-дворцам, заборам (пограничники рыдают от зависти) и прочим незаметным хозяйствам ...)
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а еще можна приехать в винницу и увидить как кореша гнойсмана и моргунова засыпают берега р вишенка но придет время и за все надо будет ответить
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Мораторій на продаж землі існує для того, щоб встигнути все розпродати до того, як мораторій буде відмінено.
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