 Прокуратура выявила факт незаконной продажи 92 земельных участков в Карпатах

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Общая площадь земли составляет около 30 га, стоимость - около 300 тыс. грн.
Должностные лица Сколевского ЛВП "Галсильлис", Верхнесиневидненського поселкового совета и Сколевской районной государственной администрации будут отвечать по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.
"В период 2006-2011 годов указанные земельные участки, вопреки положениям Земельного и Лесного кодексов Украины, были изъяты из постоянного пользования лесохозяйственного предприятия, строительства и обслуживания жилых зданий и сооружений", - сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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а можно еще по берегу Днепра проехаться, по так называемой рекреационной зоне и вы там так удивитесь (причалам с яхтами, кабакам с гостиницами, хатынкам-дворцам, заборам (пограничники рыдают от зависти) и прочим незаметным хозяйствам ...)
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