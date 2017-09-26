 Террорист Гиркин признал, что погибший в Сирии российский генерал Асапов командовал оккупантами на Донбассе, - Казанский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.
"Стрелков уже в открытую пишет, что погибший в Сирии российский генерал Асапов воевал в Донбассе и командовал "1-м корпусом народной милиции ДНР". Их там нет, ага... Я знал, что однажды им надоест врать", - отмечает журналист.
Гиркин сообщил об участии российского генерала Асапова в боевых действиях на Донбассе на своей странице в соцсети.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии уничтожен г енерал-лейтенант Вооруженных сил РФ Валерий Асапов в результате обстрела со стороны террористов ИГ. В марте 2016 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что боевиками "1-го армейского корпуса ДНР" руководит кадровый офицер российской армии генерал-майор Валерий Асапов.
По информации разведки, в июле 2015 года Асапов был отправлен в "служебную командировку" в Ростов-на-Дону. С августа 2015 года он был командующим "1-м армейским корпусом" (Донецк) Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ (фамилия прикрытия - Примаков). За непосредственное участие в боевых действиях на территории Украины указом президента РФ от 11 июня 2016 года №276 Асапову было присвоено воинское звание генерал-лейтенант.
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Я понимаю, что во время войны расход боеприпасов велик, ведь недаром же со времён СССР по всей России взрывались склады боеприпасов и разрушалась промышленность их производства. Но в данном случае использования авиации в Сирии что-то как-то плохо вяжется - что-то слишком много командных пунктов и прочих объектов приходится на одного боевика. Причём, уничтоженных даже не сирийской армией, а только ВКС России."
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1. 30650 боевых вылетов (уничтожено целей 96828 всего. Из них- Крупных целей 68800 (штабы, склады, скопления боевиков).
2. При таком количестве боевых вылетов, количество целей на один ЛА во время боевого вылета более трех (здесь знак личного охреневания ). Да нигде в мире де факто не может быть показатель больше 1.
Как я понял в рыфляндии изобрели "Звезду смерти" (Звездные войны РФ эпизод первый и .....).
3. Вдумайтесь 8330 командных пунктов. Это сколько подразделений без "керівництва"?
Все далее бред Ю.Мухина анализировать без пляшки нельзя. Смех разбирает.
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Есть один продукт, который россия не только производит в большом количестве,
но и успешно экспортирует и в Европу и в Америку - это дебилы, бл*дь....
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Какая прелесть! Лучшее групповое фото Лугандонии
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могикандобнбасян..
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Там уже много твоих собралось, давай к ним!
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Cьогодні о 10:39 Facenews
Первое сообщение о данном 200-м "интернационалисте" поступило в воскресенье, правда, без уточнения даты гибели столь высокого офицера. Всё, что известно - Асапов погиб в ходе миномётного обстрела командного пункта, в котором он находился. Помимо Асапова, якобы, погиб ещё переводчик, но имени и фамилии не уточняется.И вот, казалось бы, можно было бы сейчас развить тему о том, что в Сирии даже генералы становятся жертвами обстрелов, а что уж говорить про рядовых военнослужащих ВС РФ, сколько их там полегло? Но не стану, поскольку смерть Асапова, в определенной степени, раскрывает всю лживость российской пропаганды.Дело в том, что на самом деле о гибели Асапова стало известно намного раньше, нежели об этом стали трубить СМИ, правда, фамилия высокопоставленного 200-го не сообщалась. Речь идёт о похоронах на прошлой неделе, 20 сентября, в российском Братске интернационалиста Владимира Тарасюка, погибшего в Сирии 16 сентября. Тогда первая информация о серьезных потерях россиян поступила от младшей медсестры Ольги Долматовой, сообщившей, что вместе с Тарасюком были убиты ещё несколько офицеров, предположительно, генерал и два полковника. И вот с этого момента начинается самое интересное!Дело в том, что Долматова в интервью «Братской студии телевидения» (которое позже с сайта БСТ было удалено) сообщала о том, что Тарасюк и офицеры погибли, попав под обстрел боевиков, находясь в машине - то есть, в пути. По версии МО РФ, Асапов погиб в командном пункте. И, что же выходит?А выходит то, что если рассказанное медсестрой не связано с гибелью Асапова, то за неделю в Сирии погибло два российских генерала, если же это одна и та же история, то МО РФ безбожно и халтурно врёт. Ведь получается, что с Асаповым вместе погиб не переводчик, а ещё минимум два офицера и один охранник. И это только исходя из той информации, что была представлена в открытых источниках.Вот так гибель российского генерала в Сирии в очередной раз всковырнула пласты кремлевской лжи, которой укрывают факты отнюдь не бескровного участия ВС РФ в сирийской гражданской войне. С другой стороны, кого за поребриком всерьез волную подобные моменты - бабы ведь ещё нарожают!
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