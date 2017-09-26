 Минздрав обнародовал перечень услуг, включенных в гарантированный пакет медицинской помощи

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в Facebook.
Так, по данным ведомства, гарантированный пакет первичной медицинской помощи включает:
Семейный врач:
- наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;
- сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями;
- оказывает неотложную помощь;
- направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
- проводит профилактику: вакцинацию, обзоры и исследования пациентов из групп риска;
- предоставляет консультации.
"Семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, в рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить:
- гематологические исследования;
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови;
- глюкозу крови;
- общий холестерин;
- анализы мочи;
- общий анализ мочи.
Из инструментальных методов исследования: электрокардиограмма (ЭКГ) в покое, микроскопия мокроты, быстрые тесты, быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
"Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, который будет постепенно включать все больше и больше заболеваний и препаратов, а также оформлять справки, больничные листы", - добавили в пресс-службе Минздрава.
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"- наблюдает", "- направляет", "- проводит", "- предоставляет" - так лечить уже не будут?
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Как объяснили в Минздраве, после внедрения медреформы вызов врача на дом остается бесплатным.
Но, врач будет самостоятельно принимать решение о целесообразности визита к пациенту.
Видимо, после изучения его декларации о доходах?
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І ще... "в рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить:
- гематологические исследования;
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови;
- глюкозу крови;
- общий холестерин;
- анализы мочи;
- общий анализ мочи. "
Сьогодні все це коштує шалені кошти. Хоча, ЕЛЕМЕНТАРНІ аналізи.
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