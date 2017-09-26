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Все про:медицина (1639) Минздрав (1452) реформы (2854)

 Минздрав обнародовал перечень услуг, включенных в гарантированный пакет медицинской помощи

минздрав министерство здравоохранения

Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые включены в гарантированный пакет медицинской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в Facebook.

Так, по данным ведомства, гарантированный пакет первичной медицинской помощи включает:

Семейный врач:

- наблюдает за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностирует и лечит наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния;

- сопровождает пациентов с хроническими заболеваниями;

- оказывает неотложную помощь;

- направляет пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

- проводит профилактику: вакцинацию, обзоры и исследования пациентов из групп риска;

- предоставляет консультации.

"Семейный врач может наблюдать неосложненную беременность и наблюдать за здоровым ребенком в соответствии с возрастными особенностями и потребностями. А также предоставлять отдельные услуги паллиативной помощи. Например, оценить степень боли, назначить и выписать рецепт на наркотические средства, психотропные вещества для лечения болевого синдрома", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем, в рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить:

- гематологические исследования;

- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

- биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови;

- глюкозу крови;

- общий холестерин;

- анализы мочи;

- общий анализ мочи.

Из инструментальных методов исследования: электрокардиограмма (ЭКГ) в покое, микроскопия мокроты, быстрые тесты, быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

"Семейный врач назначает лекарства и выписывает рецепты, по которым в том числе можно получить препараты по программе возмещения стоимости лекарств, который будет постепенно включать все больше и больше заболеваний и препаратов, а также оформлять справки, больничные листы", - добавили в пресс-службе Минздрава.

Минздрав обнародовал перечень услуг, включенных в гарантированный пакет медицинской помощи 01

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покойнику уже все равно. пусть в долги загоняют.
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фууух!!! ну хоть анализ мочи у нарколога бесплатно делать будут!!!))))
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Услуги ПТУшного "ликаря", который будет раздавать советы типа одна баба сказала (уровня хуже чем "нагуглил") будут бесплатными , за услуги таких же ПТУшных только специализированных придётся уже платить)))
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"наиболее распространенные болезни," - это как?
"- наблюдает", "- направляет", "- проводит", "- предоставляет" - так лечить уже не будут?
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***
Как объяснили в Минздраве, после внедрения медреформы вызов врача на дом остается бесплатным.
Но, врач будет самостоятельно принимать решение о целесообразности визита к пациенту.
Видимо, после изучения его декларации о доходах?
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І.о супрун тупо і цинічно намагається впровадити американську систему: є гроші--лікують, немає грошей--помирай! Ось Вам і наповнення бюджету! Звісно, вона поїде на батьківщину з великим гаманцем подяки.
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Ви про американську систему багато знаєте?... Чи тільки з москальських "джерел"?...
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Короче народу хана,тупорылый терапевт вас осмотрит бесплатно и всё а если вы реально больны и у вас НЕТ денег ,то лопату в зубы и прямиком на кладбище - такие реформы эсэсовцы проводили по отношению к евреям в концлагерях . Эту банду пора утилизировать ,пока они не утилизировали Украинцев !!!
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даже если и деньги есть тупорылый терапевт не факт, что сможет увидеть болезнь чтобы отправить дальше, возможно он загорится лечением подорожником с посещением пациента 2 раза в неделю, ведь за посещения теперь будут платить, а не за результат.
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Будується КОНКУРЕНТНЕ середовище в медицині. І це - добре. Лікар, який має фах буде мати і роботу. А до невігласів, що купували свої дипломи, хто піде? Ніхто.

І ще... "в рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить:
- гематологические исследования;
- общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
- биохимические и иммунохимические исследования сыворотки крови;
- глюкозу крови;
- общий холестерин;
- анализы мочи;
- общий анализ мочи. "

Сьогодні все це коштує шалені кошти. Хоча, ЕЛЕМЕНТАРНІ аналізи.
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Да... Наблюдение, направление, выписка справок, элементарные анализы - семейный врач уже не лечит и даже толком не диагностирует. И все равно еще много "белых пятен" в этом законе. Например, если больному понадобится ОАК и анализ мочи уже на этапе специализированной (платной) помощи - он будет за них платить или нет? "Право назначить и выписать рецепт на наркотические препараты" - то есть, такое решение он будет принимать самолично, без участия главврача? Тогда ждите у кабинетов семейных врачей очередей из нариков, которые будут платить ему за получение "легальной" дозы. Естественно, с благодарностью в твердой валюте
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав обнародовал перечень услуг, включенных в гарантированный пакет медицинской помощи
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