 Наемники РФ прекратили охрану передовой патрульной базы ОБСЕ в оккупированной Горловке, - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает Цензор.НЕТ.
"Представители ОРДО без предупреждения на оккупированной ими территории прекратили охрану наблюдателей СММ ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность и решительно осуждает действия представителей ОРДО, которые с 24 сентября в одностороннем порядке прекратили охранять передовую патрульную базу СММ ОБСЕ в населенном пункте Горловка, и квалифицирует это как грубое нарушение минских договоренностей. Эти действия носят откровенно провокационный характер и является грубым нарушением Мандата СММ ОБСЕ. Вместе с последними инцидентами, связанными с ограничением свободы передвижения Миссии, и обстрелы ее БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории - звенья одной цепи и имеют цель - запугать представителей Миссии и препятствовать их эффективной работе на территории ОРДО и ОРЛО", - сказано в сообщении.
"Украинская сторона СЦКК призывает российскую сторону Совместного центра принять неотложные меры и способствовать деятельности СММ ОБСЕ на территории ОРДО и ОРЛО. При этом необходимо учитывать, что вопрос обеспечения безопасности, как представителей Миссии ОБСЕ, так и офицеров украинской стороны СЦКК на территории ОРДО и ОРЛО относятся к компетенции российской стороны СЦКК", - резюмировали в штабе АТО.
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