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Все про:Amnesty International (148) оружие (4148) Судан (28) Фриз (88)

 Заявление о "поставках" Украиной оружия в Южный Судан дискредитирует прежде всего Amnesty International, - Фриз

фриз

Отчет Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия Южному Судану является очередным "внешним заказом" и дискредитирует в первую очередь саму организацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от БПП, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала на странице в Facebook.

По ее словам, с 2014 года весь экспорт оружия Украины является абсолютно прозрачным.

"После обвинений в адрес государства в поставках ракетных технологий КНДР и других инсинуаций, из которых "торчат уши" Кремля, доклад AI наводит на мысль относительно очередных выбросов, которые имеют внешний заказ", - заявила Фриз.

Отчет организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан, по ее мнению, является абсурдным и дискредитирующим прежде всего эту организацию.

Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International
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наше оружие, кому хотим, тому поставляем .... неграм , те более
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Кто Amnesty ужинает, тот ее и танцует. Было расследование - торчат уши Кремля.
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а Южный Судан, это постоянный клиент, мама Одесса знает. Вроде с Суданом можно торговать
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Пора на них уже в суд подавать, уж очень много дерьма они на Украину набрасывают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявление о "поставках" Украиной оружия в Южный Судан дискредитирует прежде всего Amnesty International, - Фриз
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