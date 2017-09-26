 Заявление о "поставках" Украиной оружия в Южный Судан дискредитирует прежде всего Amnesty International, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от БПП, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз написала на странице в Facebook.
По ее словам, с 2014 года весь экспорт оружия Украины является абсолютно прозрачным.
"После обвинений в адрес государства в поставках ракетных технологий КНДР и других инсинуаций, из которых "торчат уши" Кремля, доклад AI наводит на мысль относительно очередных выбросов, которые имеют внешний заказ", - заявила Фриз.
Отчет организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан, по ее мнению, является абсурдным и дискредитирующим прежде всего эту организацию.
Напомним, в отчете, опубликованном 25 сентября, Amnesty International заявляет, что в 2014 году государственная компания "Укринмаш" незаконно подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.
В "Укринмаше" позже опровергли эту информацию.
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