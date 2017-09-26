 Поставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International

Об этом она сообщила в эфире "Громадского радио", информирует Цензор.НЕТ.
"На самом деле исследование касается участия одной из британских компаний в поставках оружия в Южный Судан. Но в ходе исследования всплыли факты того, что украинские государственные компании, в частности "Укринмаш", подписывали через посредников договора с компаниями в Арабских Эмиратах и Великобритании, а эти контракты вели к тому, что руководство Южного Судана должно было получить украинское оружие", - рассказала Мария Гурьева.
По ее словам нарушение Украины заключается в том, что в Южном Судане сейчас идет гражданская война и фактически эта страна находится на грани распада, а страны, поставляющие оружие, фактически подогревают конфликт, увеличивают количество жертв, способствуют нарушению прав человека.
"Пока неизвестно, действительно ли были поставки оружия в Судан, одним из требований исследования было то, что если такие поставки не состоялись, то они должны быть окончательно отменены", - сообщила Гурьева.
Вчера в государственной внешнеторговой фирме "Укринмаш" сделали заявление, что она никогда не поставляла оружие в Южный Судан. "Укринмаш" подтвердил "Громадскому радио" факт подписания контракта на поставку оружия в Южный Судан, однако заявил, что он не был выполнен из-за начала боевых действий в Украине и выполняться уже не будет.
Ранее правозащитная организация Amnesty International представила отчет, в котором говорится, что Украина причастна к поставкам оружия в Южный Судан.
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так вони добряче під цю музичку вчора висралися
підібрати своє гівно - нє?
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Где возмущение поставками оружия и наемников террористам на Донбасс?
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Это ходячий анекдот:
Препод по теории вероятности спрашивает блондинку:
- какая вероятность того, что вы на Хрещатике завтра встретите Наполеона Бонапарта?
- ответ - 50 на 50.
- ?????????
Может встречу, а может не встречу.
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а всі оті "равноможливі" - від лукавого
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Сначала задвинули инфу как 100% свершившийся факт, а потом глазки потупили, ножкой шарк-шарк: "Мы тут мозг включили, и теперь подумали - а ведь не факт..."
Как говорится ложечки нашлись, но осадочек остался.
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