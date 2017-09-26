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Все про:Amnesty International (148) Африка (120) оружие (4148) Судан (28)

 Поставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International

amnesty international

Пресс-секретарь Amnesty International Мария Гурьева расскрыла детали исследования о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

Об этом она сообщила в эфире "Громадского радио", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Amnesty International заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан

"На самом деле исследование касается участия одной из британских компаний в поставках оружия в Южный Судан. Но в ходе исследования всплыли факты того, что украинские государственные компании, в частности "Укринмаш", подписывали через посредников договора с компаниями в Арабских Эмиратах и Великобритании, а эти контракты вели к тому, что руководство Южного Судана должно было получить украинское оружие", - рассказала Мария Гурьева.

По ее словам нарушение Украины заключается в том, что в Южном Судане сейчас идет гражданская война и фактически эта страна находится на грани распада, а страны, поставляющие оружие, фактически подогревают конфликт, увеличивают количество жертв, способствуют нарушению прав человека.

"Пока неизвестно, действительно ли были поставки оружия в Судан, одним из требований исследования было то, что если такие поставки не состоялись, то они должны быть окончательно отменены", - сообщила Гурьева.

Вчера в государственной внешнеторговой фирме "Укринмаш" сделали заявление, что она никогда не поставляла оружие в Южный Судан. "Укринмаш" подтвердил "Громадскому радио" факт подписания контракта на поставку оружия в Южный Судан, однако заявил, что он не был выполнен из-за начала боевых действий в Украине и выполняться уже не будет.

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Ранее правозащитная организация Amnesty International представила отчет, в котором говорится, что Украина причастна к поставкам оружия в Южный Судан.
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Вот вопрос....Пиздагнул....Мир обсуждает Украину....а Потом типа я тут не при делах?
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Я бы не удивился если бы Романов что то тпродал...раньше толко фольксваен и Лала на юге Украины....а теперь подельник, может проще убрать?
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Романов это дилер порошенко по Николаев....Херсон.......
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а де ж гавняний на старому коні?
так вони добряче під цю музичку вчора висралися
підібрати своє гівно - нє?
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===По ее словам нарушение Украины заключается в том, что в Южном Судане сейчас идет гражданская война и фактически эта страна находится на грани распада, а страны, поставляющие оружие, фактически подогревают конфликт, увеличивают количество жертв, способствуют нарушению прав человека.===

Где возмущение поставками оружия и наемников террористам на Донбасс?
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Это что - междун. организация?
Это ходячий анекдот:
Препод по теории вероятности спрашивает блондинку:
- какая вероятность того, что вы на Хрещатике завтра встретите Наполеона Бонапарта?
- ответ - 50 на 50.
- ?????????
Может встречу, а может не встречу.
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вірогідність завжди така
а всі оті "равноможливі" - від лукавого
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Это целенаправленная кампания по очернению Украины. Не первый раз такое читаем. Большими буквами: УКРАИНА ПРОДАЛА ОРУЖИЕ ЮЖНОМУ СУДАНУ. А внизу мелким шрифтом приписка: может быть, а может и не быть.
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Проти П.Судану ембарго не введене, тому навіть якби і продала, ніхто б і не пискнув (за виключенням самопроголошених борців типу АІ).
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моло быть, могло не быть AI могли бы и не толкать тогда непроверенную информацю об поставках оружия.
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А "Amnesty International" хоть раз заявляло о поставках россией тяжелего вооружения на донбасс???
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А заказов нету было на такие расследования)
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Не, нучего уж там. Молодцы Amnesty International.
Сначала задвинули инфу как 100% свершившийся факт, а потом глазки потупили, ножкой шарк-шарк: "Мы тут мозг включили, и теперь подумали - а ведь не факт..."

Как говорится ложечки нашлись, но осадочек остался.
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Журнобляди вообще охерели. Главное накинуть говно на Украину. Эти псевдолиберальные организации своей продажностью уже осточертели
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Эти международные организации уже начинают напоминать наших "медиаблядей". Лишь бы "сенсацию" выдать, зраду найти...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПоставок украинского оружия в Южный Судан могло и не быть, - Amnesty International
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