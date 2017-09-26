 Задержанного на границе с РФ экс-главу ГП "Информационные судебные системы" Богданова отпустили: суд не смог избрать ему меру пресечения, - Горбатюк

Об этом сообщил Укринформу начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
"Богданов вышел из-под стражи сегодня в 4 утра, поскольку Печерский суд не рассмотрел ходатайство об аресте", - отметил он.
Ранее Горбатюк сообщал, что 23 сентября правоохранители задержали Богдановапри попытке попасть в Россию через пункт пропуска "Конотоп" в Сумской области.
После задержания Богданову сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
В частности, Генпрокуратура инкриминирует бывшему директору ГП "Информационные судебные системы" завладение 6,4 млн грн в 2013-2014 годах. путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию.
Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой при попытке пересечения украинско-российской границы задержали бывшего генерального директора одного из государственных предприятий, подозреваемого в присвоении и растрате более шести миллионов гривен бюджетных средств. 3
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Где порохоботы? Пусть объяснят мне про законность и священную девственность границы
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