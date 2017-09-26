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Все про:ГПУ (8925) граница (3290) задержание (6244) суд (21617) Горбатюк (245)

 Задержанного на границе с РФ экс-главу ГП "Информационные судебные системы" Богданова отпустили: суд не смог избрать ему меру пресечения, - Горбатюк

растрата

Бывший директор ГП "Информационные судебные системы" Леонид Богданов вышел из-под стражи, поскольку суд не рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Об этом сообщил Укринформу начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Богданов вышел из-под стражи сегодня в 4 утра, поскольку Печерский суд не рассмотрел ходатайство об аресте", - отметил он.

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Ранее Горбатюк сообщал, что 23 сентября правоохранители задержали Богдановапри попытке попасть в Россию через пункт пропуска "Конотоп" в Сумской области.

После задержания Богданову сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Подозреваемый в присвоении более 6 млн гривен экс-директор госпредприятия задержан при попытке уехать в Россию

В частности, Генпрокуратура инкриминирует бывшему директору ГП "Информационные судебные системы" завладение 6,4 млн грн в 2013-2014 годах. путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой при попытке пересечения украинско-российской границы задержали бывшего генерального директора одного из государственных предприятий, подозреваемого в присвоении и растрате более шести миллионов гривен бюджетных средств. 3
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Ограниченные временем следователи и прокуроры "слепили из того что было..." и потащили к следственному судье: "До буцигарні його, плиз". Судья глянул на "мотлох" прочитал сначала, потом с заду-наперёд. Ничё не понял! - За шо? Так как же?... Вот... тут фсё написано...в расею хотел... - И фсё? - Ну, да! А отпустишь значит продался. Прокляну так и знай! - Дорогенькі, змилутеся! Я ж беру на себе відповідальність... Где-то так. Ухвалу обнародуй и посмотрим кто есть кто.
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А что у нас вообще суд может. Взятки брать и по 10 лет строгача давать за кражу велосипеда, а убийцам условно
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... Ему не терпится, ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона ... (с)
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Цэ потужно рэформованэ правосуддя, если кто то не понял!!!
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ППЦ. А парня, который встречас Саакашвили засудили на 60 дней ареста. И инсулина не дали. И теперь он в коме.
Где порохоботы? Пусть объяснят мне про законность и священную девственность границы
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Нє мог ілі нє хатєл...Двє баальшія разніци...
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Из Банковой поступила команда отпустить и дать еще несколько попыток выехать через другие КПП, а пограничники наверное еще и выговор получили за то что задержали. Етой власти не выгодно чтобы на суде он запел и назвал своих многочисленных сообщников которые сейчас занимают высокие кресла.
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Сцуко, опера долбятся - напрягают следаков на ВУД, те долбятся с прокурорскими. Один хрен - судья не может принять решение об избрании меры пресечения.. Все, Мама ппц, папа в ауте. Тьфу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанного на границе с РФ экс-главу ГП "Информационные судебные системы" Богданова отпустили: суд не смог избрать ему меру пресечения, - Горбатюк
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