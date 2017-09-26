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Все про:Львов (3723) отравление (883) рыба (158)

 Массовое отравление копченой рыбой во Львове: количество пострадавших достигло 63 человек, из них 58 - в больницах, - ОГА

отравление

Львовские медики зафиксировали уже 63 человека, отравившихся копченой рыбой, которую они приобрели на Привокзальном рынке во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.

"По состоянию на 06.00 ч. 26 сентября всего пострадавших от вспышки инфекции 63 человека, в том числе 7 детей. На стационарном лечении находятся 58 человек, в том числе 6 детей (ЛОИКЛ - 56 (6 детей), Пустомытовской ЦРБ - 2). Еще 4 человека, в том числе 1 ребенок, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении), 1 пострадавший выписан. Состояние всех пациентов средней тяжести", - сказано в сообщении.

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Напомним, что первые массовые обращения с жалобами на пищевое отравление львовские медики зафиксировали еще в пятницу. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли скумбрию горячего копчения, которую приобрели в закрытом павильоне Привокзального рынка во Львове. Оказалось, что продавец накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее коптила.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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Отож..а умели б читать новости, перестали б жрать рыбу...ученье свет..
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надо продавщицу скоптить "горячим капчением" и отправить сей продукт на очередной праздничный стол шакаладным барыгам или ихним личинкам
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Сегодня должны быть первые результаты бак.посевов. Нам об том, что выросла в чашках Петри скажут или это уже не интересно - новость огласили, остальное не так интересно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМассовое отравление копченой рыбой во Львове: количество пострадавших достигло 63 человек, из них 58 - в больницах, - ОГА
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