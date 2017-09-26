 Массовое отравление копченой рыбой во Львове: количество пострадавших достигло 63 человек, из них 58 - в больницах, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Львовской ОГА.
"По состоянию на 06.00 ч. 26 сентября всего пострадавших от вспышки инфекции 63 человека, в том числе 7 детей. На стационарном лечении находятся 58 человек, в том числе 6 детей (ЛОИКЛ - 56 (6 детей), Пустомытовской ЦРБ - 2). Еще 4 человека, в том числе 1 ребенок, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении), 1 пострадавший выписан. Состояние всех пациентов средней тяжести", - сказано в сообщении.
Напомним, что первые массовые обращения с жалобами на пищевое отравление львовские медики зафиксировали еще в пятницу. Выяснилось, что все пострадавшие употребляли скумбрию горячего копчения, которую приобрели в закрытом павильоне Привокзального рынка во Львове. Оказалось, что продавец накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее коптила.
Полиция уже открыла уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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