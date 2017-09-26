 Избитый при похищении крымский татарин Параламов выехал с оккупированного полуострова, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Еще три года назад ведомственная больница ДУСи на Верхней обслуживали только депутатов и министров. Сегодня, по инициативе президента, там предоставляют медицинские услуги тем, кого удалось вырвать из российских тюрем и тюрем боевиков. По поручению президента и по инициативе дорогого Рефата Чубарова, сейчас в больнице проходит обследование и реабилитацию Ренат Параламов, которого похитили и пытали российские оккупанты в Крыму. Ренату удалось вырваться и сейчас он на свободе, в свободной Украине. Все, кто критикую все и вся, всем недовольны и видят только черное предательство, задумайтесь над ключевым - нам вместе удалось сохранить страну, которая не превратилась в сплошную зону оккупации, в сплошной "крымнаш", как того хотел Путин. У нас есть Свобода. Территории и людей вернем и отвоюем. Экономику возродим. Надо только верить и работать на это, а не стоять в стороне и видеть мир в черных красках", - рассказала Геращенко.
Утром 13 сентября в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, который силовики назвали "обследованием и следственными действиями". Адвокат предположил, что "осмотр" может быть связан с религиозной активностью Параламова. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из дома Параламова.
14 сентября Рената Параламова обнаружили на автовокзале Симферополя со следами побоев. Он рассказал о пытках, которые к нему применяли российские силовики.
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· 16 год. ·
Крымчане сами захотели присоединиться к России, вот только после "добровольного присоединения" начались "произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь", - говорится в докладе ООН.
как минимум три человека из задержанных погибли из-за плохих условий содержания....
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пытали электрическим током, прикладывая электрические провода к гениталиям, угрожали изнасиловать паяльником и деревянной палкой
Наиболее пострадавшими от этой практики в ООН называют противников так называемого "референдума" о судьбе аннексированного Крыма, проведенного в марте 2014 года, - журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации Меджлис крымско-татарского народа, которая была признан запрещенной в России в 2016 году.
"Вопрос о гражданстве оказал большое влияние на жизнь многих жителей Крыма", - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. По его мнению, такие события можно приравнять к "принуждению людей к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной, что запрещено в соответствии с четвертой Женевской конвенцией".
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Показывайте это лапотной свиноте как только она начинает вякать про "анексии не было, жители крыма сами проголосовали".
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Після окупації Криму Львів прийняв 1600 кримських татар.
http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
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а чому ви так вороже налаштовані до тих,хто протистоїть росії?
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Но не понял, что за совок в тексте "..по инициативе ДОРОГОГО Рефата Чубарова." ???? Лавры ДОРОГОГО Леонида Ильича не дают покоя?
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