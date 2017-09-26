 Отопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания, - Зубко

Об этом сообщил Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
Он напомнил, что в прошлом году он начался 5 октября и закончился 15 апреля.
Чиновник отметил о сложности отношений между муниципалитетами, НАК "Нафтогаз" и компаниями, которые производят тепло. "Заключение договоров происходит недостаточно активно. Из более двух тысяч договоров пока подписаны около 400. Эту работу необходимо усиливать. Уже вступил в действие Закон о рынке газа, где определяются взаимоотношения между субъектами, которые получают газ и теплоснабжающими компаниями, которые производят тепло, продают, после чего - рассчитываются за газ", - отметил Геннадий Зубко.
Он отметил важность усиления конкурентности рынка. ""Нафтогаз" пока имеет монопольное положение. От него зависят все субъекты рынка. Важно, чтобы этот рынок развивался в сторону конкурентности. Для этого нужно рассчитаться с долгами перед "Нафтогазом" за прошлые периоды. В этом году принят Закон, который останавливает начисления штрафов и пени и позволяет на 5 лет реструктуризировать долги. Этот процесс также идет медленно, поскольку "Нафтогаз" неохотно отпускает из своих рук эти процессы. Кроме того, ожидаем принятия постановления о выплате государством предприятиям субсидий живыми средствами, что уменьшит зависимость от "Нафтогаза". Но главное - ожидаем прихода на этот рынок компаний, которые будут конкурировать с "Нафтогазом" не только на рынке для населения, но и для бюджетных организаций и коммерческих предприятий", - подчеркнул Геннадий Зубко.
2809 24
Готовность Украины к отопительному сезону - 97,6%, - Зубко(28)
Необходимо проверить все соцобъекты в Украине на предмет выполнения предписаний ГСЧС, - Зубко(15)
Трагедия в детском лагере Одессы: Зубко завтра созывает штаб ГосЧС(44)
Детский лагерь "Виктория" в Одессе в июне получил предписания по обеспечению мер безопасности, - Зубко(127)
Проклятие крымского "референдума" уже аукается предателям(0)
Зубко предлагает вынести на рассмотрение СНБО вопрос перерегистрации ЛЭО на подконтрольной Украине территории(13)
Почти 96% объектов в Украине готовы к отопительному сезону, - Зубко(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Очень хочется уже платежечки за тепло разносить, вот и все!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В настоящее время судно «OCEAN AMBITIOUS» находится на рейде российского порта Новороссийск. Просто интересно за чем это он туда прибыл, после такой «патриотической» под гимн разгрузки угля на Украине?
Убедиться в местонахождении судна может теперь каждый желающий, ведь ресурсов в интернете, позволяющих это сделать, достаточное количество. Трейдеры (торговцы) однозначно не дураки и умеют считать деньги. Они здраво рассудили, что гораздо дешевле взять нужный энергетический уголь не выходя из Черного моря, а не тащить его из другого полушария планеты. Оценив перспективы они просто сократили логистическое плечо. Заработав дополнительную прибыль на транспортных расходах и это в духе капитализма, и ничего личного тут нет, это бизнес, которому наплевать на политику.
Ну это к тому, что уголь из США будет поступать дороже, но быстрее. Не замёрзнем - чай не кацапский уголёк покупаем.
Ответить
Ответить