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Все про:Кабмин (10587) Нафтогаз (2326) Зубко (306) отопительный сезон (89)

 Отопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания, - Зубко

зубко

По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры. Поэтому не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Он напомнил, что в прошлом году он начался 5 октября и закончился 15 апреля.

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Чиновник отметил о сложности отношений между муниципалитетами, НАК "Нафтогаз" и компаниями, которые производят тепло. "Заключение договоров происходит недостаточно активно. Из более двух тысяч договоров пока подписаны около 400. Эту работу необходимо усиливать. Уже вступил в действие Закон о рынке газа, где определяются взаимоотношения между субъектами, которые получают газ и теплоснабжающими компаниями, которые производят тепло, продают, после чего - рассчитываются за газ", - отметил Геннадий Зубко.

Он отметил важность усиления конкурентности рынка. ""Нафтогаз" пока имеет монопольное положение. От него зависят все субъекты рынка. Важно, чтобы этот рынок развивался в сторону конкурентности. Для этого нужно рассчитаться с долгами перед "Нафтогазом" за прошлые периоды. В этом году принят Закон, который останавливает начисления штрафов и пени и позволяет на 5 лет реструктуризировать долги. Этот процесс также идет медленно, поскольку "Нафтогаз" неохотно отпускает из своих рук эти процессы. Кроме того, ожидаем принятия постановления о выплате государством предприятиям субсидий живыми средствами, что уменьшит зависимость от "Нафтогаза". Но главное - ожидаем прихода на этот рынок компаний, которые будут конкурировать с "Нафтогазом" не только на рынке для населения, но и для бюджетных организаций и коммерческих предприятий", - подчеркнул Геннадий Зубко.

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Отопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания, - Зубко - Цензор.НЕТ 8559
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ти давай як у Рівному під зливою асфальт клали..оце перемога!!!
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Вы хотите сказать, что ВСЕ ЭТО заслуга президента???? Тогда вынужден Вас разочаровать - в Украине парламентско- президентская форма правления и президент (согласно конституции Украины) ничего не решает, а только красиво пиарится на этих достижениях Украины...
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все просто с лохов надо содрать бабла за отопление. они себе бабло,а вам,лохам- роттердам+,газ по 7000 и мясо по 160. не обляпайся,прач-перевертыш!
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вам бы пораньше вы бы и летом топили лишьбы бабла настричь иуды
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Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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Похолодание тут совершенно не при чем!
Очень хочется уже платежечки за тепло разносить, вот и все!
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Ты бы лучше Гройсману ответил. когда тебя как мужика опустили. Будет то что будет. Хватит напонинать что ты есть и что то значишь......пешка.........
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Раньше экономили тепло, теперь не терпится бабло Ахметову на Роттердаме косить. Ничего, с похолоданием начнется майданный сезон, тут к бабке не ходи.
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Это так,чтобы ляпнуть.Дай бог,чтобы он начался 15 октября.
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Нафтогаз ничего не выпускает и ничего не производит . - Тупо коррупционная прокладка .У ублюдка Коболева зарплата ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В МЕСЯЦ .Это типа чтобы не воровал .сами себе прмии миллионные начисляют , а в это время народ дохнет от болезней и недоедания .Чтобы не воровал нужно голову отрубывать .и когда следующий Коболев будет знать что его предшественника на куски порубали за взятки и коррупцию , то он не будет воровать .
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Никто не сомневался в том, что объявленная «перемога» по закупке угля в США и перевозка его на Украину закончится «зрадой». Но то, что это произошло в такой извращенной и циничной для каждого украинского «патриота» форме, просто восхитительно.

В настоящее время судно «OCEAN AMBITIOUS» находится на рейде российского порта Новороссийск. Просто интересно за чем это он туда прибыл, после такой «патриотической» под гимн разгрузки угля на Украине?

Убедиться в местонахождении судна может теперь каждый желающий, ведь ресурсов в интернете, позволяющих это сделать, достаточное количество. Трейдеры (торговцы) однозначно не дураки и умеют считать деньги. Они здраво рассудили, что гораздо дешевле взять нужный энергетический уголь не выходя из Черного моря, а не тащить его из другого полушария планеты. Оценив перспективы они просто сократили логистическое плечо. Заработав дополнительную прибыль на транспортных расходах и это в духе капитализма, и ничего личного тут нет, это бизнес, которому наплевать на политику.

Ну это к тому, что уголь из США будет поступать дороже, но быстрее. Не замёрзнем - чай не кацапский уголёк покупаем.
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Пустому балкеру(тип этого судна) и по Черному морю ходить опасно не говоря уже об Атлантике. Перекидывает на раз. Ждать попутный груз может долго.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтопительный сезон может начаться раньше из-за ожидаемого похолодания, - Зубко
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