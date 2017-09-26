 "Порошенко запретил русский язык в школах", - реакция российских СМИ на новый Закон Украины "Об образовании"

Цензор.НЕТ предлагает ознакомиться с некоторыми мнениями российских "экспертов" по поводу принятого в Украине закона об образовании, в частности его нормы о языках нацменьшинств. Преимущественно российские сайты пишут о "запрете русского языка в школах". В заголовках материалов можно встретить и достаточно мягкие формулировки об "ущемлении прав нацменьшинств", но некоторые пишут о "завершении наступления на русский язык".
Например, "Газета.Ру" в своей статье пишет, что "Порошенко запретил русский язык в школах". "Украина запрещает преподавание на русском языке начиная с пятого класса, а в 2020 году обучение на русском языке прекратится совсем", - пишет издание, добавляя, что "закон пошатнул дипломатические связи Киева". Свои слова журналисты подкрепляют тем, что президент Румынии Клаус Йоханнис якобы отменил запланированный на октябрь визит в Украину в связи с принятием закона об образовании. Однако позже выяснилось, что визит перенесен.
Российский "Интерфакс" приводит комментарий российского МИД, который заявил, что "новый закон - это попытка "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам".
В российском ведомстве подчеркнули, что "хотя русский язык в законе и не упоминается, однако очевидно, что главной задачей закона является "максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима"".
Ранее в статье "ТАСС" - "Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств" - новый закон Украины об образовании назвали "неконституционным": "Но украинским политикам далеко не впервые доводится попирать Основной закон собственной страны. Достаточно вспомнить отстранение от власти президента Виктора Януковича, которое было произведено с грубейшими нарушениями Конституции", - говорится в статье.
Но и это, по мнению журналистов "ТАСС" не самое страшное, ведь "дьявол кроется в деталях": "На самом деле главная проблема не столько даже в содержании самого закона и соответствии его тем или иным европейским нормам, сколько в том, как он будет применяться на практике. И в этом смысле поведение как украинских властей, так и значительной части населения страны, оказавшейся под мощным воздействием националистической, русофобской пропаганды, дает веские основания для сомнений.
Достаточно вспомнить о прочно вошедшем в обиход украинцев понятии "бытовой сепаратизм". Ни для кого не являются секретом многочисленные примеры того, как люди, пытающиеся в быту - в магазинах, на транспорте, в сфере обслуживания - говорить по-русски, подвергаются гонениям и преследованиям со стороны "активистов", а правоохранительные органы в лучшем случае безмолвствуют, а в худшем - волокут "бытовых сепаратистов" в кутузку".
Еще один российский пропагандист Андрей Бабицкий так комментировал изданию "Реальное время" "наступление на русский язык" в Украине: "Думаю, будет такое "глухое" сопротивление: люди не отдадут свой язык, будут продолжать его удерживать, но не в открытых формах, а используя, к примеру, домашнее обучение или что-то подобное. А Украине все равно через какое-то время настанет кирдык - я имею в виду нацистской Украине, взбесившейся и абсолютно антигуманной. Все начнет возвращаться на круги своя. Я думаю, что единство украинского и русского народов так или иначе восстановится, начнется процесс денацификации и реабилитации национальных языков".
"РИА новости" для подкрепления позиции об ущемлении русскоговорящего населения Украины приводили слова украинского народного депутата от "Оппоблока", экс-регионалки Татьяны Бахтеевой: "На сегодняшний день 60% людей в Украине говорит и думает на русском языке. Даже те политики, которые называют себя великими патриотами только на публику разговаривают на украинском языке. Дома, в кругу семьи большинство из них говорят исключительно на "языке агрессора", как они выражаются. Очевидно, что новая реформа существенно ограничивает права и возможности не только национальных меньшинств, но и большей части населения. (...) Я представляю в Раде восточный регион и могу сказать, что детям и учителям будет очень сложно адаптироваться в новых условиях. Это будет, скорее, не учеба, а просиживание штанов "для галочки". Эта реформа долго не проживет, ведь люди скоро поймут, что стало в тысячу раз хуже. Такие законы попросту антинародны".
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В ордынских школах? Действительно, недоработка, аднака.
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Вой кацапосми это хорошо, значит все правильно делается и закон хороший.
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"Те, кто затевают русофобию, русофобию затевают, вот это вот, вот эта, затевают всё вот это, я эт, этим людям я адресовываю. Доиграетесь! Вот с этой русофобией, которую вы ззз, которую вы затеваете. " (С) жлобайкер на самотыкле, Сладкозадов (или как там того утырка зовут)
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Мати сказали-не потрібні мені москалі в сім'ї! і випровадили в україномовний регіон до бабусі.
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Пока одна известная смехдержава встает скален, у хохлов, как и следовало ожидать, всё очень плохо:
Киевляне всюду очень напряжены: от супермаркетов, где каждый день повышаются цены на продукты, в транспорте, поликлиниках, на улицах. У всех преобладает гнетущее и хмурое настроение. Немудрено, ведь впереди зима, а тарифы на отопление обещают поднять на 20%. На все услуги - от автомобильных СТО до парикмахерских и маникюра - также растут цены. Но все услуги почему - то - довольно низкого качества. На этой почве то здесь, то там непременно возникнет бытовой скандал. Сегодня в городской маршрутке опять что-то сломалось. Этот вид транспорта становится наиболее опасным для пассажиров: то двери заклинит, то колесо отвалится, то в салоне начинает что-то дымится, а то и вовсе драка возникнет.
* * *.
Знакомая девушка Маша, фитнес-тренер, по секрету сообщила, что нашла мужа в Молдавии и теперь выходит замуж. Мужчина из небольшого городка в южной республике работает спасателем в МЧС. Молодые люди познакомились в Кишиневе, куда Мария ездила в командировку. Будущий муж фитнес - тренера, молдаванин, не без оснований полагает, что Украина не имеет перспектив, и жить в Киеве не хочет. Без знания украинского его в местное МЧС на работу не возьмут, а у себя на родине мужчина - начальник.
Маша - коренная киевлянка, но будущие супруги не исключают, что поедут работать в Россию и что это лучше, чем в обустраиваться в Европе.
- Да что там, в Европах, делать, - резонно говорит молдаванин, который уже работал спасателем в Испании и признался Маше, что испанцы скупы до чертиков и эксплуататоры, а в России люди лучше и денег там в разы больше.
* * *.
Под запрет попали книги Бориса Акунина «История российского государства», «Дневники» княгини Дашковой, книга «Химия» М. Константиновского, учебник «От «Букваря» до умения красиво и грамотно писать» и «Большая энциклопедия школьника». И это несмотря на то, что дети и подростки в Киеве, выходя после уроков из своих опостылевших школ, говорят преимущественно на русском, пусть все более примитивном и корявом, но русском языке. А родной язык - как вода, без которой можно умереть. И что теперь с этим делать?
* * *
Неподалеку от моего дома, в лесу, есть огромная ореховая роща. Люди встают в четыре утра и приходят за грецкими орехами с фонариками, пока не рассветет. В этом году орехи мелкие, но даже за них идет конкурентная борьба. Ореховая роща завалена бутылками, пузырьками из-под спиртовых настоек, мусором, остатками еды. Почти все собиратели орехов переговариваются друг с другом и говорят чаще всего про материальные беды, которые свалились на них за последние четыре года. Все нормальные люди хотят как раньше, но как раньше было - мало кто уже помнит. А если и вспоминает, то не признается вслух, что страну превратили в такую вот ореховую рощу, где горы мусора, а старики собирают орехи, чтобы не умереть от голода.
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Яркими огнями горят витрины дорогих магазинов на Елисейских полях. Близится рождество. Но не радостны лица простых парижан. (с) Международная панорама, начало 80-х
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