 Оккупанты вызывают крымского активиста Мустафаева в "Следком" и хотят возбудить уголовное дело за пост в соцсети, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщается в группе "Крымская солидарность" в Facebook

По информации крымского адвоката Маммеда Мамбетова, в отношении активиста хотят возбудить уголовное дело по статье 282 УК России."Поводом к этому послужил пост в соцсети ВКонтакте, за который Марлен уже отсидел 10 суток административного ареста. По словам самого Мустафаева, страницу ВКонтакте он удалил после выхода из спецприемника, но похоже, даже это не останавливает правоохранителей от возбуждения уголовного дела", - отмечено в сообщении группы.Марлена Мустафаева 19 сентября допросили в так называемом управлении Следкома России в рамках доследственной проверки по еще не возбужденному уголовному делу.21 февраля 2017 года в доме Марлена Мустафаева российские силовики провели обыск. В тот же день Киевский райсуд Симферополя признал его виновным в нарушении части 1 статьи 20.3 КоАП России "Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций" и присудил ему 11 суток административного ареста.После оккупации Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как "борьбу с инакомыслием".