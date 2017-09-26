 Каждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах Инвестиционного форума Киева-2017 во вторник.
"По данным мобильных операторов могу сказать, что каждое утро в Киев приезжает около 0,5 млн человек и вечером уезжают - люди приезжают на работу", - сказал он.
Он отметил, что безработными в Киеве числятся около 9 тыс. человек, а вакансий - более 13 тыс.
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Стесняюсь спросить, есть ли информация о приездах по данным посудомоечных машин или магнитных компасов?
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