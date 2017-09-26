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 Киевские новости
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Все про:безработица (299) Киев (18253) Кличко (2729) работа (413)

 Каждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, - Кличко

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что ежедневно на работу в Киев из-за пределов столицы приезжает 500 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах Инвестиционного форума Киева-2017 во вторник.

"По данным мобильных операторов могу сказать, что каждое утро в Киев приезжает около 0,5 млн человек и вечером уезжают - люди приезжают на работу", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень безработицы в Украине за последний месяц не изменился, - Госстат

Он отметил, что безработными в Киеве числятся около 9 тыс. человек, а вакансий - более 13 тыс.
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Каждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, а уезжает с работы 499 999.
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По данным мобильных операторов!!!! И именно на работу!

Стесняюсь спросить, есть ли информация о приездах по данным посудомоечных машин или магнитных компасов?

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«Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, холост, член союза с тысяча девятьсот двадцать первого года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется друг детей…» (с)
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Это он так анонсировал повышение тарифов на проезд в общественном транспорте?
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Из Википедии: "Около 558 тыс. человек (32% населения области) работают в Киеве". Если отбросить детей и неработающих пенсионеров, то выходит, что почти все трудоспособные работают в Киеве.
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Нашему мэру, а также другим руководителям города и страны, рекомендую освежить в памяти сказку пр рукавичку. Там описана перспектива бездумного развития городов...
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Ну вот и написал бы,как эти люди добираются.Или к чему он это?
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Баксёр, ты лучше посмотри сколько вырубается зелёных зон ,засыпаются озёра ,вырубываются деревья , вдоль днепра судьи , прокуроры , чиновники ублюдочные твари настроили дворцов так оно этого не видит .видать делатся корупционеры чиновники с баксёром .
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Коли їдеш кожного ранку електричкою на роботу в Київ Каждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3826 Каждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3673
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКаждое утро на работу в Киев приезжает около 500 тысяч человек, - Кличко
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