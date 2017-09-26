""Укрзализныця" не хочет нас слышать", - Каленков о ситуации с вагонами для ГМК
Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков призвал и. о. главы УЗ Кравцова обеспечить равномерный уровень предоставления госпарка всем грузоотправителям.
"Как я уже сообщал ранее, автоматическое распределение парка зерновозов вызывает целый ряд нареканий и негативных отзывов со стороны представителей АПК. Возникает вопрос, почему менеджмент УЗ не хочет нас слышать и просто обеспечить равномерное предоставление полувагонов отдельным грузоотправителям Украины на уровне 35% от их средней фактической погрузки. Не обязательно применять сомнительные автоматизированные программы и программное обеспечение, которые только закамуфлируют влияние человеческого фактора и соответственно злоупотребления в распределении вагонов", - отметил он, передает Обозреватель.
"Призываю Евгения Кравцова вспомнить о поручении премьер-министра Владимира Гройсмана и обеспечить равномерный уровень предоставления госпарка всем грузоотправителям, в том числе в адрес предприятий ГМК. Наше предложение остается неизменным - обеспечение всех грузоотправителей должно быть на уровне доли ЦТЛ на рынке полувагонов, а это составляет 35-40%", - заключил Каленков.
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