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 ""Укрзализныця" не хочет нас слышать", - Каленков о ситуации с вагонами для ГМК

Президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков призвал и. о. главы УЗ Кравцова обеспечить равномерный уровень предоставления госпарка всем грузоотправителям.


"Как я уже сообщал ранее, автоматическое распределение парка зерновозов вызывает целый ряд нареканий и негативных отзывов со стороны представителей АПК. Возникает вопрос, почему менеджмент УЗ не хочет нас слышать и просто обеспечить равномерное предоставление полувагонов отдельным грузоотправителям Украины на уровне 35% от их средней фактической погрузки. Не обязательно применять сомнительные автоматизированные программы и программное обеспечение, которые только закамуфлируют влияние человеческого фактора и соответственно злоупотребления в распределении вагонов", - отметил он, передает Обозреватель.


"Призываю Евгения Кравцова вспомнить о поручении премьер-министра Владимира Гройсмана и обеспечить равномерный уровень предоставления госпарка всем грузоотправителям, в том числе в адрес предприятий ГМК. Наше предложение остается неизменным - обеспечение всех грузоотправителей должно быть на уровне доли ЦТЛ на рынке полувагонов, а это составляет 35-40%", - заключил Каленков.


Укрзализныця не хочет нас слышать, - Каленков о ситуации с вагонами для ГМК 01

Укрзализныця не хочет нас слышать, - Каленков о ситуации с вагонами для ГМК 02





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ну так Бальчун пытался сломать эту систему. но все вернулось на круги своя - очередь согласно размера взноса.
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