 США обеспокоены осуждением в Крыму журналиста Семены: призываем оккупационные власти отменить приговор, - Госдеп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Это решение основано на том, что господин Семена критиковал российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма в своих статьях. Мы призываем российские оккупационные власти отменить приговор господину Семене, позволить ему восстановить журналистскую деятельность, прекратить кампанию с целью подавления инакомыслия в Крыму", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Госдепартамент также повторил свою позицию, что "Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются неизменными в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против крымского журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен.
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко назвал приговор Николаю Семене преследованием за свободу слова и подчеркнул, что запрет на публичную деятельность, в том числе и профессиональный - главный приговор журналисту в это деле.
Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября огласил приговор журналисту Николаю Семене, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Компьютер журналиста, согласно решению суда, конфискован.
Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
198 7
Очередное позорное наступление кремлевского оккупационного режима на свободу, - МИД Украины о приговоре крымскому журналисту Семене(2)
Журналист Семена в крымском суде: "Участие в дискуссии и поиск истины – не преступление"(5)
Оккупанты запросили три года лишения свободы с отсрочкой для крымского журналиста Семены(2)
На заседании по "делу Семены" защита представит доказательства невиновности журналиста(2)
Форум издателей призывает интеллигенцию поддержать Сущенко и Семену(9)
Крымского журналиста Семену, которого "судят" оккупанты, заочно наградили "Знаком народного уважения". ФОТО+ВИДЕО(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить