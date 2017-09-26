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Все про:Госдепартамент США (674) журналистика (2563) репрессии (1878) США (13489) Семена (16)

 США обеспокоены осуждением в Крыму журналиста Семены: призываем оккупационные власти отменить приговор, - Госдеп

семена

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением суда в оккупированном Россией Крыму, признавшем журналиста Радио Свободная Европа/Радио Свобода Николая Семену виновным по обвинению якобы в сепаратизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Это решение основано на том, что господин Семена критиковал российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма в своих статьях. Мы призываем российские оккупационные власти отменить приговор господину Семене, позволить ему восстановить журналистскую деятельность, прекратить кампанию с целью подавления инакомыслия в Крыму", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

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Госдепартамент также повторил свою позицию, что "Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются неизменными в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент назвал необоснованными обвинения против крымского журналиста Николая Семены, также отметив, что приговор, вынесенный подконтрольным Кремлю судом в Крыму, должен быть отменен.

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко назвал приговор Николаю Семене преследованием за свободу слова и подчеркнул, что запрет на публичную деятельность, в том числе и профессиональный - главный приговор журналисту в это деле.

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Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября огласил приговор журналисту Николаю Семене, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Компьютер журналиста, согласно решению суда, конфискован.

Автор Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена утверждает, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
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А я обеспокоен обеспокоенностью США. Пора бы им своей обеспокоенностью побеспокоить совсем необеспокоенного муйла. И по голове, и по жизненно важным точкам...
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а педрі ти вже таку ж пораду не дав? а, блін він же торговий партньор.
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Ось так прямо і заявили: "закликаємо окупаційну владу відмінити вирок?" Ось люди послідовні! Послідовні і наполегливі! І головне, що, як завжди стурбованість висловили. Без неї - ніяк.
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а шо вони мають робити, виконувати обов'язки президента України та уряду?
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Та хоча б тому СВОЄМУ "Сіменсу" по шапці дати, та й тим компаніям голландським, які всупереч і санкціям, і здоровому глузду, і висловленою їхніми урядами стурбованістю, навіть задля відплати за збитий "Боїнг" допомагають будувати керченський міст. Не потрібно бути такими лукавими.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША обеспокоены осуждением в Крыму журналиста Семены: призываем оккупационные власти отменить приговор, - Госдеп
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