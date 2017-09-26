 Для улучшения экономики Украине необходимо качественно и быстро развить сферу туризма, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Инвестиционного форума Киева 2017 во вторник.
"Я глубоко убежден в том - об этом говорят и специалисты - что мы можем очень качественно и быстро нарастить участие туризма, такой огромной сферы, в развитии нашей экономики", - сказал премьер.
Премьер отметил, что инвестиции, которые привлекаются в страну, должны идти в том числе на развитие туризма.
По словам Гройсмана, во многих странах доля туризма занимает около 10% ВВП.
Премьер отметил, что многие рычаги стимулирования инвестиций в сферу туризма находятся в руках местных властей.
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Если ВР 3 октября примет пенсионную реформу, в октябре пенсии будут повышены для 9 млн человек, - Гройсман(190)
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Гройсман призвал Раду принять пенсионную реформу на следующей пленарной неделе(87)
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Фиксировать размер одежды на момент назначения, только на два размера вырос - вон нах!!!
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Надо, кто ж против... Много чего надо...
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Можно, например, в Одессу за экибаной ездить.Там Труха и его Икилоги недорого кустами и деревьями торгуют, можно неплохо скупиться тополями и амброзией...Еще популярное направление - в Славянск съездить, на конную штепу в браслете со стразиками, поющую гимн Украины незадорого позырить. Можно уроки стрельбы у Пашинского взять или во дворе у судьи Чауса (или любого другого судьи) устроить платный квест "Откопай банку"...Наряду с комнатами смеха и страха можно забульбенить комнату ё-деклараций, где в масштабных моделях и сравнительных образах удивлять посетителей уровнем жизни украинских топ-политиков и государственных менеджеров. Можно посмотреть как дохнет 40 тонн пиленгаса в Молочном лимане после того как губернатор Шляпа отдал фиктивной фирме подряд на расчистку пролива между лиманом и морем за 1,5 млн.Та и дорога до Кирилловки и по косе на ней вполне себе может создать конкуренцию "Париж-Дакару"...Для выбаглывых и зхаможных можно устроить гонки по Крещатику на "Бентли" с Нестором джуниором шуфричем...А чё, после золота полуботка туризм-это ж главная статья доходов в бюджете любого украинца!...
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- антикорупційний суд
- надати НАБУ право на самостійну прослушку
- позбавити сбу права займатися економічними справами
- замінити назк
- замінити антимонопольний комітет
- розділити прокуратуру на слідство (дбр) і обвинувачення у судах
- прибрати монополізм хвірташа, ахметки, косюка і інш.олагархів
- змінити закон про вибори на "відкриті списки"
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Вы наразвиваете!!!
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Что нужно для развития туризма по-Гнойсмановски ?
Во-первых , это создания министерства , отдельного , лучше двух . Министерство Лёгкого туризма , к примеру , и Минестерства Тяжёлого туризма .
Потом , это обязательно , Центральный департамент объединённого туризма . Пригласить возглавить его какого-нибудь иностранца , испанского инструктора по лыжам , к примеру . Назначить ему зарплату в несколько миллионов , это тоже обязательно .
А уже потом , чтобы не расслаблялись , тут же создать Антикоррупционное Бюро Всеобщего туризма , и всё это подчинить ему .
А уже потом ввести дополнительный налог на туризм . Без этого - никак .
И обязательно , создать Государственную программу развития туризма , до 2030 года включительно , учесть в бюджете , и выделить под эту программу гроши .
Потом создать программу по субсидированию отечественного туриста , пенсионерам и инвалидам - скидки . И , как вы сами понимаете , выделить из бюджета деньги .
Вообщем , работы - невпроворот ...
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Она - в головах .
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