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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ВВП (504) туризм (1084) экономика (3473) Гройсман (3439)

 Для улучшения экономики Украине необходимо качественно и быстро развить сферу туризма, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что Украине необходимо увеличить долю туризма в структуре ВВП.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Инвестиционного форума Киева 2017 во вторник.

"Я глубоко убежден в том - об этом говорят и специалисты - что мы можем очень качественно и быстро нарастить участие туризма, такой огромной сферы, в развитии нашей экономики", - сказал премьер.

Премьер отметил, что инвестиции, которые привлекаются в страну, должны идти в том числе на развитие туризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве появятся 70 сенсорных информстендов для туристов, - КГГА

По словам Гройсмана, во многих странах доля туризма занимает около 10% ВВП.

Премьер отметил, что многие рычаги стимулирования инвестиций в сферу туризма находятся в руках местных властей.
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Граждане, если мы этих людей, которые даже неспособны говорить что-то путнее, не посадим туда где они должны быть - нам просто хана.
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Почему у всех министров и премьеров - рожи как у свиней?
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Необходим закон:
Фиксировать размер одежды на момент назначения, только на два размера вырос - вон нах!!!
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-"Удивительное дело, -- размышлял Остап, -- как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение". (с)
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Щоб рожеві окуляри не тиснули, варто не забувати ЧИЙ холоп цей базарний "економіст" з неповною середньою освітою... ЧИЇ слова промовляє ця говорюча голова...
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Очередное открытие великого экономиста...
Надо, кто ж против... Много чего надо...
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Воно вирішило виговорити всі слова в різній послідовності. При такому підході: два рази на рік бовкне щось не погане; раз на триріччя - щось відмінне; раз за життя - щось геніальне. Воно дебіл спадковий, з інцестом не потрібно було жартувати.
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Памагите этому малчыку...он просто про туризм не знает....там всё больше базар, курочки, огурцы, зелень.......Да бля не мешали бы и всё было бы пучком! А то всё больше туризм рабочий на Экспорт, могут и не вернуися.... Ну конечно, есть родственники, пока ещё деньги шлют.
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Что бы развивался туризм,надо что бы работала экономика и люди получали достойные зарплаты,Куда можно поехать отдохнуть за 2800 гривен?
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...быстро развить сферу туризма, а потом как попрём, как попрём, хер догониш...
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В Ростов надо туристические тропы прокладывать. Тогда и с экономикой будет все в порядке.
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Единственный способ привлечь туристов это платить им.
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Зачем этот смешной толстяк рассказывает экономике, что делать? Он забыл, что не в совке?
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Дать вам креативных идей? Их есть у меня!
Можно, например, в Одессу за экибаной ездить.Там Труха и его Икилоги недорого кустами и деревьями торгуют, можно неплохо скупиться тополями и амброзией...Еще популярное направление - в Славянск съездить, на конную штепу в браслете со стразиками, поющую гимн Украины незадорого позырить. Можно уроки стрельбы у Пашинского взять или во дворе у судьи Чауса (или любого другого судьи) устроить платный квест "Откопай банку"...Наряду с комнатами смеха и страха можно забульбенить комнату ё-деклараций, где в масштабных моделях и сравнительных образах удивлять посетителей уровнем жизни украинских топ-политиков и государственных менеджеров. Можно посмотреть как дохнет 40 тонн пиленгаса в Молочном лимане после того как губернатор Шляпа отдал фиктивной фирме подряд на расчистку пролива между лиманом и морем за 1,5 млн.Та и дорога до Кирилловки и по косе на ней вполне себе может создать конкуренцию "Париж-Дакару"...Для выбаглывых и зхаможных можно устроить гонки по Крещатику на "Бентли" с Нестором джуниором шуфричем...А чё, после золота полуботка туризм-это ж главная статья доходов в бюджете любого украинца!...
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А у верховній зраді влаштувати елітний бордель офіційно, нехай депутани заробляють гроші тим місцем, якщо головою не можуть. Тим більше, що прохвесіаналов обох статей там вистачає.
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Я с детства помню (а став взрослым уже и не верю) - Что нам стоит дом построить - нарисуем, будем жить. Просьба подсказать Гройсману, что это выражение может работать в раннем детстве.
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на винницкий рынок, допустим, можно туристов возить!)))
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Для улучшения экономики Украине необходимо качественно и быстро развить сферу туризма, - Гройсман - ну а пока туризьм со знаком минус такой что впору границу закрывать.
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У Хрущева было кодовое слово "кукуруза", а у Гройсмана теперь - "туризм"?
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щоб економіка запрацювала для початку потрібно :

- антикорупційний суд
- надати НАБУ право на самостійну прослушку
- позбавити сбу права займатися економічними справами
- замінити назк
- замінити антимонопольний комітет
- розділити прокуратуру на слідство (дбр) і обвинувачення у судах
- прибрати монополізм хвірташа, ахметки, косюка і інш.олагархів
- змінити закон про вибори на "відкриті списки"
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И Вы думаете экономика заработает? Нихера она не заработает. Заработать может только если будут дешевые кредиты и депозиты в 1% годовых вот тогда заработает.
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А вот для того, чтобы кредиты стали дешовыми и нужна борьба с коррупцией на деле, а не на шоколаде.
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Да пляяяяять.... ну ты с рынынка....тупой но не понимаешь....Так дай ЛЮДЯМ развить!!!!!
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Дайте людям кредиты под 3% на 20 лет и будет Вам туризм. Экономист хренов.
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Шо, таки решили у Коломойского Буковель отобрать!?
Вы наразвиваете!!!
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Вы так ничего и не поняли .
Что нужно для развития туризма по-Гнойсмановски ?
Во-первых , это создания министерства , отдельного , лучше двух . Министерство Лёгкого туризма , к примеру , и Минестерства Тяжёлого туризма .
Потом , это обязательно , Центральный департамент объединённого туризма . Пригласить возглавить его какого-нибудь иностранца , испанского инструктора по лыжам , к примеру . Назначить ему зарплату в несколько миллионов , это тоже обязательно .
А уже потом , чтобы не расслаблялись , тут же создать Антикоррупционное Бюро Всеобщего туризма , и всё это подчинить ему .
А уже потом ввести дополнительный налог на туризм . Без этого - никак .
И обязательно , создать Государственную программу развития туризма , до 2030 года включительно , учесть в бюджете , и выделить под эту программу гроши .
Потом создать программу по субсидированию отечественного туриста , пенсионерам и инвалидам - скидки . И , как вы сами понимаете , выделить из бюджета деньги .
Вообщем , работы - невпроворот ...
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Що показувати? Знищені Карпати, катакомби на місці розкрадених заводів? Хіба що європеєць впізнає на українцеві свій одяг викинутий викинутий у сміттєвий бак.
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А по моему стоит раз отрубить руку хоть одному взяточнику-чинуше. Этого будет достаточно для развития туризма и экономики в целом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля улучшения экономики Украине необходимо качественно и быстро развить сферу туризма, - Гройсман
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