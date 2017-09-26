 Украина - один из главных доноров европейской безопасности, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с парламентариями Канады

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Представители парламента Канады подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в борьбе за сохранение территориальной целостности и установления мира.
Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за поддержку украинской команде в нынешних соревнованиях Invictus Games, которые начались в Торонто, а также за предоставление технической помощи и экспертизы, в частности, тренировку украинских военнослужащих. Она положительно оценила работу канадских стратегических советников высокого уровня при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, которые помогают "превратить вызовы в возможности".
Вице-премьер-министр проинформировала делегацию о ситуации на Востоке Украины, подчеркнув постоянное нарушение пророссийскими незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей, из-за которых продолжают гибнуть военнослужащие и гражданское население. Она подчеркнула важность оборонного соглашения между Украиной и Канадой, подписанного в этом году, и выразила надежду, что Украину в ближайшее время включат в список стран AFCCL, чтобы наше государство могло получить канадское автоматическое огнестрельное оружие для защиты своих границ.
Климпуш-Цинцадзе также отметила, что Украина - один из главных доноров европейской безопасности, который помогает защитить Европу от российского авторитарного режима. Она напомнила, что в июне этого года Верховная Рада законодательно подтвердила стремление Украины вступить в НАТО. Украина активно работает над достижением высоких стандартов Альянса и рассчитывает на поддержку со стороны союзников и партнеров в процессе евроатлантической интеграции.
Во время встречи стороны также уделили внимание структурным реформам в Украине в различных областях, в частности, приватизации государственного имущества, вопросам энергетической безопасности, гендерному равенству, борьбе с коррупцией и судебной реформе.
332 13
Материалы по теме: Оборона
Еще два бронекатера типа "Гюрза-М" прибыли в Одессу. ФОТОрепортаж(340)
Резервисты Национальной гвардии завершили активную фазу учений после двухнедельной подготовки. ВИДЕО(12)
Окопы без креплений, перекрытия из веток, бронированные двери и окна украдены, - Луценко поручил проверить расход средств на фортификацию второй линии обороны. ВИДЕО(114)
В ходе учений на Черниговщине пехота ВСУ отработала уничтожение опорных пунктов противника. ФОТОрепортаж(24)
Віце-прем'єрка пояснила, чому не поїде на український сніданок у Давос(0)
Артиллеристы провели на Черниговщине боевые стрельбы. ФОТОрепортаж(23)
Расходы на безопасность и оборону в 2018 году будут увеличены на 14,8% - Гройсман(43)
Ответить
Она вообще понимает, что Канада не в Европе!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить