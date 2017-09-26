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Все про:безопасность (625) Кабмин (10587) Канада (1034) Климпуш-Цинцадзе (187)

 Украина - один из главных доноров европейской безопасности, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с парламентариями Канады

климпуш-цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины встретилась с членами Постоянного Комитета по вопросам национальной обороне Палаты общин Парламента Канады. Речь шла о украинском-канадские отношения и перспективы расширения сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Представители парламента Канады подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство в борьбе за сохранение территориальной целостности и установления мира.

Климпуш-Цинцадзе выразила благодарность за поддержку украинской команде в нынешних соревнованиях Invictus Games, которые начались в Торонто, а также за предоставление технической помощи и экспертизы, в частности, тренировку украинских военнослужащих. Она положительно оценила работу канадских стратегических советников высокого уровня при Комитете реформ Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, которые помогают "превратить вызовы в возможности".

Вице-премьер-министр проинформировала делегацию о ситуации на Востоке Украины, подчеркнув постоянное нарушение пророссийскими незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей, из-за которых продолжают гибнуть военнослужащие и гражданское население. Она подчеркнула важность оборонного соглашения между Украиной и Канадой, подписанного в этом году, и выразила надежду, что Украину в ближайшее время включат в список стран AFCCL, чтобы наше государство могло получить канадское автоматическое огнестрельное оружие для защиты своих границ.

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Климпуш-Цинцадзе также отметила, что Украина - один из главных доноров европейской безопасности, который помогает защитить Европу от российского авторитарного режима. Она напомнила, что в июне этого года Верховная Рада законодательно подтвердила стремление Украины вступить в НАТО. Украина активно работает над достижением высоких стандартов Альянса и рассчитывает на поддержку со стороны союзников и партнеров в процессе евроатлантической интеграции.

Во время встречи стороны также уделили внимание структурным реформам в Украине в различных областях, в частности, приватизации государственного имущества, вопросам энергетической безопасности, гендерному равенству, борьбе с коррупцией и судебной реформе.
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Всё очень красиво. На высшем уровне. Но! Что реально гражданам Украины от этих визитов, самопиара и искупайте меня в овациях???
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Климпуш-Цинцадзе также отметила, что Украина - один из главных доноров европейской безопасности, который помогает защитить Европу от российского авторитарного режима. Источник: https://censor.net.ua/n456869
Она вообще понимает, что Канада не в Европе!
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Возраст, маленькие дети....ей бы дома сидеть. Но вот кризис своих кадров у порошенко.....
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"Главный донор европейской безопасности" - в переводе на русский: "Голодная, а оттого - злая и гавкучая шавка, готовая по первому свистку заокеанского хозяина вцепиться в икру могучему соседу"....
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У нас настолько высок уровень безопасности, что мы помогаем Европе. Просто Княжичи какие-то!
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Донор безопасности! Точно! А я то всё думал и думал кто мы. А оно так просто. Стесняюсь спросить, а шо Вы курите...?
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методички.....но главное чтоб под ТВ камеру...и где угодно, но в Украине потом расскажут , переведу, нарежут сюжет, интервью, встречу......людям как надо, а что реально за кадром. Это уже почти как в Рашке...продукт внутреннего потребления.
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Почему только Европу ??? Украина защищает весь мир от российского авторитарного режима.
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Весь мир мог бы и разкошелиться за защиту. Это я для американцев написал. А то богатый американский президент пока только жалуется украинскому на ураганы в штатах.
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за народные деньги в Канаду съездить, чтоб 10 слов сказать..а кто бы не хотел
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Название должности вроде как говорит о роде занятий.
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Так... КРОВІ Україна віддає багато Європі. Донор в прямому сенсі. КОЖЕН день проходять поховання загиблих в боях з МАГОЛО-ТАРТАРАМИ воїнів України... Чергове маголо-тартарське нашестя стримуємо ми - українці. Що Європа нам дає навзамін? Поки-що КОНКРЕТНО три речі, санкції, кредити, і без віз. ХОЧА, ПОВИННА НАБАГАТО БІЛЬШЕ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина - один из главных доноров европейской безопасности, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с парламентариями Канады
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