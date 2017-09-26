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 Политика Украины
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 Прокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск главного пропагандиста "ЛНР"

прокуратура

Прокуратура Луганской области изменила ранее объявленное подозрение депутату Луганского облсовета, а в настоящее время одному из должностных лиц так называемой "администрации "ЛНР"".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

"Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преднамеренных действий, направленных на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также на изменение границ территории и государственной границы Украины в отношении депутата Луганского областного совета VI созыва", - сказано в сообщении ведомства.

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Установлено, что в 2014 году гражданин Украины предоставил согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого "помощника по внутренней политике и связям с общественностью председателя "Луганской народной республики". На данный момент так называемое должностное лицо обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности террористической организации "ЛНР" на оккупированной территории Луганской области.

"Поскольку указанный гражданин скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск и на основании постановления суда начато специальное досудебное расследование", - сообщили в прокуратуре.

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Прокуратура фамилии чиновника не называет, однако некоторые СМИ пишут, что речь может идти о Родионе Мирошнике, доверенном лице Александра Ефремова. Во время президентских выборов 2004 года Мирошник исполнял обязанности пресс-секретаря кандидата Виктора Януковича. Короткое время в 2010 году состоял в должности заместителя председателя Луганской ОГА; после увольнения возглавил областную государственную телерадиокомпанию.
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Так і не скажеш: "Не пройшли і три роки! " Пройшли, сука!
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ну есть подозрение что он как торговый партнер иногда нае...вает нашего президента но то таке чисто бизнес . в остальном чист аки голубь
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Как поймают, Хуйла на кол посадить - это первое дело, а уж опосля...
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А смысл? Легализовать его путём поимки и отпускания из-под стражи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура сообщила о подозрении и объявила в розыск главного пропагандиста "ЛНР"
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