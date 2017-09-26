 МВД планирует запустить пилотный правоохранительный проект по канадскому примеру: опыт Торонто интересен, - госсекретарь министерства Тахтай

Об этом по итогам своего визита в Канаду рассказал Укринформу государственный секретарь МВД Алексей Тахтай, передает Цензор.НЕТ.
"Очень интересный подход, который вызвал очень много размышлений, - это толчок от правоохранительной системы до безопасности и благополучия общества... Опыт Торонто очень интересен в этом аспекте, возможно, мы сможем это интерпретировать сначала как пилотный проект, а потом уже и как всеобщую систему в Украине", - сказал Тахтай.
Он объяснил, что в Канаде к осуществлению "мер по поддержанию безопасности и благополучию общины" задействованы все службы, а не только правоохранительные.
"Для решения проблематики общины полицейские вопросы дают 50%, но непосредственно от действий самой полиции зависит лишь 10%. Необхдимо привлечение других служб", - отметил государственный секретарь.
Напомним, на прошлой неделе в Канаде находилась делегация МВД Украины. Участники имели возможность ознакомиться с системой полицейского образования в Канаде, чтобы применить лучшие практики в открывшейся Полицейской академии. Вместе с государственным секретарем МВД, в Канаде побывал начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев, и.о. директора Полицейской академии Украины Ирина Зеленая и другие должностные лица системы МВД.
1180 34
Надеемся, что Порошенко подпишет закон "Об образовании" ко Дню учителя, - Минобразования(17)
Медпомощь для больных с инфарктом миокарда будет полностью бесплатной, - замминистра Линчевский(53)
Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто, - глава представительства НАТО в Украине. ФОТО(36)
Трамп приветствовал украинские реформы и призвал Порошенко продолжать борьбу с коррупцией, - в Белом доме рассказали подробности встречи президентов(257)
Огляд блогосфери від UAINFO. 25 вересня 2017(0)
Меня беспокоит, что после успешной эмиссии евробондов реформы в Украине могут замедлиться, - директор ЕБРР по Восточной Европе Малиж(35)
"Пациенты уже могут начинать искать для себя семейных врачей", - Супрун(250)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тама даже дворники были за сексотов и бабульки на лавочках, о Падлике
Морозове ваще малчу...
Или енто только прикритие торонтовским вариантом выше сказанного?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Під дупою совкового хенералітету і мафії совкових же цеховиків (бариг), ЯКА ПРАВООХОРОНА???
ВСІ демократичні устрої в світі проходили один і той же шлях - "суд Лінча", народний суд справедливості з принципом - око за око. Тільки після таких уроків суспільство народжувало справжню правоохорону і правосуддя. З чого ми вирішили, що ми якісь особливі? Що нам уроки не потрібні? У нас це ще попереду, і невідомо, коли розпочнеться. Можливо, достатньо буде якогось чергового наїзда чергового обдовбаного мажорчика на чиюсь дитину... Хтозна?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Украине, пока еще несущей на себе бремя совка, в ментальности населения уровень необходимости сотрудничества с полицией пока еще очень далек от канадского...
Ответить
Ответить
Ответить