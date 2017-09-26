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 Политика Украины
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 МВД планирует запустить пилотный правоохранительный проект по канадскому примеру: опыт Торонто интересен, - госсекретарь министерства Тахтай

полиция

Министерство внутренних дел Украины хочет запустить пилотный правоохранительный проект, который будет работать по канадскому примеру.

Об этом по итогам своего визита в Канаду рассказал Укринформу государственный секретарь МВД Алексей Тахтай, передает Цензор.НЕТ.

"Очень интересный подход, который вызвал очень много размышлений, - это толчок от правоохранительной системы до безопасности и благополучия общества... Опыт Торонто очень интересен в этом аспекте, возможно, мы сможем это интерпретировать сначала как пилотный проект, а потом уже и как всеобщую систему в Украине", - сказал Тахтай.

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Он объяснил, что в Канаде к осуществлению "мер по поддержанию безопасности и благополучию общины" задействованы все службы, а не только правоохранительные.

"Для решения проблематики общины полицейские вопросы дают 50%, но непосредственно от действий самой полиции зависит лишь 10%. Необхдимо привлечение других служб", - отметил государственный секретарь.

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Напомним, на прошлой неделе в Канаде находилась делегация МВД Украины. Участники имели возможность ознакомиться с системой полицейского образования в Канаде, чтобы применить лучшие практики в открывшейся Полицейской академии. Вместе с государственным секретарем МВД, в Канаде побывал начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев, и.о. директора Полицейской академии Украины Ирина Зеленая и другие должностные лица системы МВД.
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я знаю одно - шо индейцам в Канаде живется хорошо и безопасно - очень хочется и у нас так - так шо я за))
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вот ты как не мог - белое от черного отличить - так и не можешь - Законопослушный индеец - ну да тебе этого не понять))
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Ты прав, о Вождь!!! Бледнолицым никада не панять...
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... директор Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер... понимает в правоохранительной системе как свинья в апельсинах...
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Для решения проблематики общины полицейские вопросы дают 50%, но непосредственно от действий самой полиции зависит лишь 10%... Вопрос: проценты - это деньги, количество открытых дел или килограммы макулатуры? ЗЫ А вообще дибильная формулировка в исполнении секретаря МВД.
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главное там - безопасность местных Индейцев ,ну и других граждан Канады))
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Наших аборигенов в наших прериях не любят.
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не все сразу - там ,в Канаде то же так было,можно просто посмотреть историю
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Я не могу ждать 200 лет. Можно эволюционировать, делая зарплаты чиновникам по 200 тыс чтоб не воровали, а можно революционировать, посадив их на нары чтоб не воровали. Плохая затея - тянуть кота за историю.
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так кто же их посадить ,ну если ты тут только и пишешь - иди во власть или полицию и меняй лично - только так и не как не иначе - тем более сейчас для этого есть все возможности
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Служить бы рад, прислуживаться тошно. Я это уже проходил, не могу переступить через набор личных принципов. Система изрыгает таких как я.
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не логично - все хотят перемен - но лично не хотят менять для себя не чего - так не бывает
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А че не по сталинско-каммуняцкаму варианту??
Тама даже дворники были за сексотов и бабульки на лавочках, о Падлике
Морозове ваще малчу...
Или енто только прикритие торонтовским вариантом выше сказанного?

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Реформа -- хоть американская -- хоть канадская --хоть марсианская в Украине не даст ничего !! И я вам скажу почему господин Аваков -- вы сами в ней не заинтересованы . В Бюджете Украины на 2018 года -- не заложено для Полиции не копейки на ЖИЛЬЕ для полицейских . Это раз ( людям жить то где то надо и из 6 - 8 тысяч зарплаты --- самому поесть и накормить сынишку полицейскому очень сложно -- если при этом нужно снять жилье ) и Два -- полицейский в Украине не имеет официально рабочего времени -- то своя основная работа , то дежурства -- то усиление , то просто долбое ...зм начальства -- дает дикую апатию на службу у честных полицейских и безнадегу . А вам Аваков похоже все -- по Х...Р -- и вы выглядите уже на экранах ТВ просто болтуном . Извините -- но вам кто то правду должен говорить .
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Скажите, а в США, Канаде, или Германии, Франции всем полицейским дают бесплатное жилье?
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З гівна кулю не зробиш...
Під дупою совкового хенералітету і мафії совкових же цеховиків (бариг), ЯКА ПРАВООХОРОНА???

ВСІ демократичні устрої в світі проходили один і той же шлях - "суд Лінча", народний суд справедливості з принципом - око за око. Тільки після таких уроків суспільство народжувало справжню правоохорону і правосуддя. З чого ми вирішили, що ми якісь особливі? Що нам уроки не потрібні? У нас це ще попереду, і невідомо, коли розпочнеться. Можливо, достатньо буде якогось чергового наїзда чергового обдовбаного мажорчика на чиюсь дитину... Хтозна?
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у нас всё делается через задницу.. и этот проект окажется там же
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С такими пилотами любой проект обречен на крушение.
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Ни один "импортный" шаблон не будет работать у нас до тех пор пока пост-совковая ментальность не изменится на европейскую или северо-американскую...
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Менталітет міняється суто під впливом найсильнішого потрясіння, яке змінює основи психіки, виховані з народення. Майдан, і слідом війна з москалями, тільки почали розхитувати загальний психотип мислення і, відповідно, поведінки, українського суспільства. Свого часу юдобільшовики домоглись кардинального змінення менталітету червоним терором і голодоморами. Щось подібне повинно відбутись і зараз, тільки в іншому напрямку....
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По-грузински уже отреформировали!? Может сразу по китайскому примеру!?
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Китай поборол коррупцию, или он находится на вершине рейтинга тех кто с ней удачно борется? Или вам побоку на результат?
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Неужели отдадут квартал на Банковой пол тусню нарркопетов? И будут подвозить дозу с мигалками, когда комуто тяжко?
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Осталось малое, вывезти украинцев, заселить канадцами, и проект, точно сработает!
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Полицию в цивилизованных странах уважают и не боятся ее непредсказуемости...
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В этой инициативе есть одна маленькая заковыка. В Канаде население активно сотрудничает с полицией (в отличие от соседних Штатов, где to snitch (доносить, "стучать") - как бы "западло").
В Украине, пока еще несущей на себе бремя совка, в ментальности населения уровень необходимости сотрудничества с полицией пока еще очень далек от канадского...
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Могу себе представить патруль "Киевводоканала" или пузатых дядек из районо. У нас это, увы, пока что невозможно, это прожект.
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"МВД планирует запустить пилотный правоохранительный проект по канадскому примеру" - ребята, вы определитесь. Грузинский вариант был, в Японии опыт перенимали, теперь пилотный проект по канадскому примеру, а в результате будет очередной пшик. Может пора уже главу МВД поменять? Майдан был против назначения Авакова главой МВД.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМВД планирует запустить пилотный правоохранительный проект по канадскому примеру: опыт Торонто интересен, - госсекретарь министерства Тахтай
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