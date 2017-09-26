 Гонтарева будет в отпуске за свой счет до отставки, - НБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.
"Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента. В связи с этим Гонтарева находится в отпуске без сохранения заработной платы до соответствующего решения Президента и парламента Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе при этом отметили, что глава НБУ не намерена возвращаться к работе в центробанк.
Как сообщалось, глава НБУ Гонтарева 6 апреля подала Президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года.
С 11 мая по 26 сентября Гонтарева находилась в отпуске, исполняющим обязанности главы центробанка назначен ее первый заместитель Яков Смолий.
Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.
Затем длительное время Нацбанк возглавлял первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 годы, 2004-2010 годы.
С конца 2002-го по 2004 год НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 годах премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.
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Очередной исполнитель резидента Парашенко.
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Закону України "Про відпустки", працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік."
гонтарева должна быть уволена тупо за прогулы
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Законы пишутся для простых граждан, а для небожителей законов нет.
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Для них это 15 календарных дней году бесплатно
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что- за золотой теленок ?
среди 40 млн граждан нет достойнее гонтаревой ?
или ждем пока опять импортого завезу прорыв через грганицу ?
что за Фунт силлит у нас в НБУ ?
место занято, толку нет.
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Ни хрена не смешно...
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Что хотят, то и творят - один за государственный счет пригоняет служебные, пожарные и санитарные машины на свадьбу сына, другую отправляют в незаконный отпуск.....
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Підскажіть мені ,можливо і Гонтаревій ,чи я помиляюсь .Роботодавець несе за це штрафні санкції!
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