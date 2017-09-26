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 Политика Украины
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 Гонтарева будет в отпуске за свой счет до отставки, - НБУ

гонтарева

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева с 26 сентября продолжит находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.

"Согласно закону "О Национальном банке Украины" глава центробанка освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента. В связи с этим Гонтарева находится в отпуске без сохранения заработной платы до соответствующего решения Президента и парламента Украины", - говорится в сообщении.

В пресс-службе при этом отметили, что глава НБУ не намерена возвращаться к работе в центробанк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко до конца сентября внесет на рассмотрение Рады кандидатуру нового главы НБУ, - Ирина Луценко

Как сообщалось, глава НБУ Гонтарева 6 апреля подала Президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая 2017 года.

С 11 мая по 26 сентября Гонтарева находилась в отпуске, исполняющим обязанности главы центробанка назначен ее первый заместитель Яков Смолий.

Гонтарева - девятый руководитель Нацбанка Украины за всю историю его существования с 1991 года. Первым главой украинского центробанка был Владимир Матвиенко, которого в 1992 год сменил Вадим Гетьман (убит в 1998 году), ему на смену пришел его ученик Виктор Ющенко, ставший впоследствии премьером и президентом страны.

Затем длительное время Нацбанк возглавлял первый заместитель В.Ющенко Владимир Стельмах - в 2000-2002 годы, 2004-2010 годы.

С конца 2002-го по 2004 год НБУ официально возглавлял Сергей Тигипко, хотя последние несколько месяцев его полномочия фактически исполнял ставший в 2014-2015 годах премьером Арсений Яценюк. В период президентства Виктора Януковича Нацбанком руководили Сергей Арбузов (с конца 2010 года по начало 2013 года) и Игорь Соркин. После Революции достоинства с 24 февраля по 19 июня 2014 года главой центробанка был нынешний первый вице-премьер Степан Кубив.
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это называется легкость рус и никакого мошенничества.
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А когда Гонтареву повесят? Будут ли её пороть перед казнью?
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нет ее по логике вещей должно препарировать, ведь она пьяная жаба и по совместительству луТший банкир галактики.
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А что Гонтарева?
Очередной исполнитель резидента Парашенко.
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-- Обниматься некогда, -- сказал Бендер, -- прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли. -- Каррраул! -- завопила вдова.(с)
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с ее счетом можно теперь до конца жизни в отпуске сидеть
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За свой счет можно находиться в отпуске не более 15 календарных дней в году, дыбилы.
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Это для черни, небожители могут быть в отпуске всю жизнь.
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"Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати
Закону України "Про відпустки", працівнику за його бажанням надається в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік."

гонтарева должна быть уволена тупо за прогулы
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Ну, кто эти законы читает????
Законы пишутся для простых граждан, а для небожителей законов нет.
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Так это же ей не идет страховой стаж, бедненькая, не сможет в 60 выйти на пенсию.
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ясно дело.....её пенсия и её внуков в Панаме, на Виргинских островах, на Кипре...ну там же где и у порошенко, она же его подельница экономист...
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без сохранения заработной платы...смешно...
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Как налогоплательщик готов оплачивать ей 15-ти летний "отпуск на зоне"...но в кредит...
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Та не, ну его нафиг! Нужно как в Китае: семье даже счёт за пулю выставляют!
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То есть отставка может быть и через пять лет? Стаж идет и весь Украинский народ все это оплачивает. Странновато как-то
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Страховой стаж засчитывается только по факту уплаты страхового взноса.
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вот кто точно должен сидеть в местах не столь отдаленных с обязательной конфискацией всего имущества вплоть до трусов.
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Правильней было бы ее сразу в СИЗО отправить, чтоб могла дать показания, рассказать все обо всех. Может за сотрудничество с следствием получила бы смягчение какое.
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пройдет время и все поймут, шо сделал этот человек, в тех условиях в которых оказалась наша страна и НБУ на то время - только огромная благодарность - лично от меня - Все можете нападать - но так и есть
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Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время
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ты шо конь? я уже давно на лошадях не езжу - машины для меня предпочтительней))
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Человек, который ложит на законы ничего путнего не может сделать по-определению
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клева... меня тоже запишите главой НБУ и я буду в отпуске за свой счет пару лет
что- за золотой теленок ?
среди 40 млн граждан нет достойнее гонтаревой ?
или ждем пока опять импортого завезу прорыв через грганицу ?
что за Фунт силлит у нас в НБУ ?
место занято, толку нет.
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неужели это правда, что рыба гниёт с головы? не верю...
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Є ще такі ідіоти які вірять падлошенку & компані?
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Там не помилка? До відставки? Не до посадки?
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от молодці ...поставили "врио" чудо яке ні за що не відповідає ...і далі роби що хочеш
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Поки йдуть торги з НФ і за посаду торгується Кулявлоба, банкір всесвіту може насолодитися входом/виходом в запой.
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да-да... пусть сил набирается. Ей сегодня у пахана на днюхе отжигать па толстыми копытами)))
Ни хрена не смешно...
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Лерку 200баксов катують отпуском...не каждый выдержит такие муки...
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Мы тут в комментариях смеёмся,а ведь её Порошенко действительно может вывести из-под следствия.Вот у НАБУ есть уже основания против неё возбуждать дело,но нет возможности делать это согласно юридическим процедурам.Не дают "добро" те,кто должен давать разрешение..К сожалению,у НАБУ очень мало полномочий,а такие вот "препятствия" как ГПУ,НАПК работают вовсю на то,чтобы всё протянулось до конца президентства Порошенко (то есть ещё года полтора),а потом...то новый генрпокурор...то непонятки с функциональной необходимостью этого НАПК....(а где-то подогрев денежкой) и всё-сЛЕДСТВИЕ ЗАКОНЧЕНО,ЗАБУДЬТЕ!!!
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она и так тянула от зарплаты до зарплаты несчастная, как же ей жить теперь?
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А ст.ст. 25 и 26 КЗОТ Украины такие отпуска не предусмотрены!!! Или власть окончательно "забила" на Конституцию и Законы? Но чем не применет воспользоваться эта голубка, так это предусмотренными Гарантиями - Важными гарантиями при предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, установленных ст. 25 и 26 Закона об отпусках, является то, что на время их предоставления за работником сохраняется его место работы (должность), а время пребывания в таких отпусках засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.
Что хотят, то и творят - один за государственный счет пригоняет служебные, пожарные и санитарные машины на свадьбу сына, другую отправляют в незаконный отпуск.....
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Извините, а как же законодательство? Вот попробуйте у себя на работе взять отпуск за свой счет на такой срок? И не выходите на работу. Выпрут со скандалом. Значит, закон у нас не для всех один и тот же. Что и следовало доказать. (
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Твари наплодили для себя отдельных законов и ржут над народом.
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Левые транзакции прекращены до лучших времён. Тайм-аут. Лера.
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Гонтарева будет в отпуске за свой счет пока не поменяется власть.Потом только камера рядом с пэтей и ко.
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===Гонтарева будет в отпуске за свой счет до отставки=== до отсидки
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Якщо не зраджує пам"ять ,існує закон,який обмежує термін відпустки за власним бажанням.
Підскажіть мені ,можливо і Гонтаревій ,чи я помиляюсь .Роботодавець несе за це штрафні санкції!
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А потом будет прятаться в Ростове? И получит орден от Ху-ла, за заслуги.
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Это значит, что она в любой момент может передумать и снова стать активным главой НБУ? Хорошо придумали - такая себе консерва, которую откроют в нужный момент.
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Тут на больничный пойдешь волком смотрят а здесь по пол года в отпусках на морях и все норм, сволочи.
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По законодавству України дозволяється відпуска за свій рахунок на 12 календарних днів на рік тому цій дамі виплатять ще середній заробиток до моменту звільнення
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Сизый нос извелась на "работе", можно и помереть от трудов неправедных в сочетании с алкоголизмом ,и будет на монументе эпитафия "Покойная водочку любила!",или "Ей бы еще пить и пить...."
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А на основании чего она так долго в отпуске за свой счет? Подскажите статью КЗОТа где такое прописано. Там четко и ясно написано до 15 дней все. Либо отсраняйте от должности либо пусть выходить на работу. Стаж то ей считается.
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ее зарплата не интересует, наворовалась? хотя для нее главное, что печать и подпись оставалась у нее))) вот же барыга...
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Я так подозреваю подданный ЕЕ Величества - тоже в отпуске в санатории закрытого типа (или уже отпустили лечиться? Долго ничего не слышно).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева будет в отпуске за свой счет до отставки, - НБУ
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