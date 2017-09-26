 "Радио-Эра" ФМ продают инвестору с американскими корнями, - пресс-служба компании

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы "Эра Медиа".
В заявлении сказано, что власть продолжает наступление на свободу слова.
"Все мы видим, что власть продолжает системное наступление на свободу слова. К сожалению, как "Радио Эру", так и телекомпанию "Эру" не минула эта участь. Процесс давления на нас получил неожиданную развязку - продажу пакета акций именно инвестору с американскими корнями, который, с точки зрения международной юридической и политической практики, сможет обеспечить защиту права на независимую и профессиональную журналистику", - отмечает пресс-служба "Эра Медиа".
Авторы заявления приводят факты давления власти на СМИ в Украине: постоянные угрозы журналистам, необоснованные проверки, арест журналиста Коцабы, закрытие радио "Вести", придирки и инсинуации вокруг телеканалов "112" и "NewsOne", обыски на "1+1", поджег "Интера", давление на телеканал ZIK и его собственников, преследование сайта "Страна.ЮА", запрет социальных сетей.
"Окончательное решение было принято только тогда, когда мы стали полностью уверены в том, что новые собственники сохранят основные ценности и принципы нашего СМИ, а именно: профессиональное освещение общественно важных тем, отсутствие малейшей цензуры, проукраинская позиция, творческая свобода, баланс мнений и социальная журналистика", - подчеркивает "Эра".
В заявлении напомнили, что стратегическими партнерами "Радио-Эра" в разные промежутки времени были и BBC, и Польское радио, и "Радио Свобода".
"Мы гордимся тем, что уже для нескольких поколений украинцев являемся синонимом свободы слова. Сегодня наши стратегические партнеры (а теперь уже и новые собственники) хорошо понимают, что такое качественное медиа и что такое свобода слова. Поэтому верим, что "Радио-Эра", как и другие независимые украинские СМИ, ждет хорошее будущее. Верим, что будущее есть и у свободы слова в Украине", - говорится в нем.
В целом, пресс-служба подчеркнула, что холдинг будет развиваться дальше.
"Концепция развития нашего холдинга предполагает переход к инфотейнменту, подразумевающему большую долю развлекательности в программах. В то же время, информационное наполнение от этого только выиграет: мы расширим круг тем для освещения", - резюмирует пресс-служба "Эра Медиа".
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