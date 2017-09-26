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 "Радио-Эра" ФМ продают инвестору с американскими корнями, - пресс-служба компании

эра

Пакет "Радио-Эра" ФМ продают инвестору с американскими корнями, который сможет обеспечить защиту права на независимую и профессиональную журналистику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы "Эра Медиа".

В заявлении сказано, что власть продолжает наступление на свободу слова.

"Все мы видим, что власть продолжает системное наступление на свободу слова. К сожалению, как "Радио Эру", так и телекомпанию "Эру" не минула эта участь. Процесс давления на нас получил неожиданную развязку - продажу пакета акций именно инвестору с американскими корнями, который, с точки зрения международной юридической и политической практики, сможет обеспечить защиту права на независимую и профессиональную журналистику", - отмечает пресс-служба "Эра Медиа".

Авторы заявления приводят факты давления власти на СМИ в Украине: постоянные угрозы журналистам, необоснованные проверки, арест журналиста Коцабы, закрытие радио "Вести", придирки и инсинуации вокруг телеканалов "112" и "NewsOne", обыски на "1+1", поджег "Интера", давление на телеканал ZIK и его собственников, преследование сайта "Страна.ЮА", запрет социальных сетей.

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"Окончательное решение было принято только тогда, когда мы стали полностью уверены в том, что новые собственники сохранят основные ценности и принципы нашего СМИ, а именно: профессиональное освещение общественно важных тем, отсутствие малейшей цензуры, проукраинская позиция, творческая свобода, баланс мнений и социальная журналистика", - подчеркивает "Эра".

В заявлении напомнили, что стратегическими партнерами "Радио-Эра" в разные промежутки времени были и BBC, и Польское радио, и "Радио Свобода".

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"Мы гордимся тем, что уже для нескольких поколений украинцев являемся синонимом свободы слова. Сегодня наши стратегические партнеры (а теперь уже и новые собственники) хорошо понимают, что такое качественное медиа и что такое свобода слова. Поэтому верим, что "Радио-Эра", как и другие независимые украинские СМИ, ждет хорошее будущее. Верим, что будущее есть и у свободы слова в Украине", - говорится в нем.

В целом, пресс-служба подчеркнула, что холдинг будет развиваться дальше.

"Концепция развития нашего холдинга предполагает переход к инфотейнменту, подразумевающему большую долю развлекательности в программах. В то же время, информационное наполнение от этого только выиграет: мы расширим круг тем для освещения", - резюмирует пресс-служба "Эра Медиа".
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Прошенко боится честно бороться за умы украинцев Ему легче трусливо закрывать рот оппонентам. Ждем репрессий... Но я бы отметил опасный момент в речи Прошенко. По словам перзидента, он не допустит, чтобы "пятая колонна" роSSии подняла голову в Украине. Как вы понимаете, "пятая колонна" - это все СМИ, политики и эксперты, критикующие Прошенко. Даже если мы и против путина. Но клеймо "агентов кремля" повесят на всех. Так что репрессии не прекратятся. И будут только набирать обороты. Прошенко боится честно бороться за умы людей. Ему легче трусливо закрывать рот оппонентам...
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іграшка деркача-молодшого, стала не цікава засновникам?!
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Американские корни бывают разные. Например, Манафорт...
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Деркач нашел друга КГБЭШНИКА с американскими корнями😀😀😀😀к выборам готовятся.
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Радіо-Ера імені Ляшка? Кому вона зараз цікава... Прогнивша радіокомпанія...
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До сих пор имени Ляшка? Я перестала слушать радио Эра года полтора-два назад именно из-за того, что заказуха просто перла даже из выпусков новостей. И именно Ляшко или его партию упоминали буквально в каждом выпуске новостей. Слушать это было невыносимо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Радио-Эра" ФМ продают инвестору с американскими корнями, - пресс-служба компании
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