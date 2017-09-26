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 Политика Украины
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Все про:арест (10414) сепаратизм (12833) СИЗО (1007) суд (21616) Штепа (103) Славянск (2616)

 У Штепы сломался электронный браслет: его отправили на ремонт, а экс-мэра взяли под круглосуточную стражу

штепа и браслет

Неля Штепа снова под круглосуточной охраной.

Браслет, который полицейские три дня назад надели на экс-главу Славянска Нелю Штепу - сломался. Об этом она рассказала ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, устройство перестало работать 24 сентября вечером. Браслет отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую - снова взяли под круглосуточную стражу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я его сюда стразиками. Сделаю как часики", - экс-мэр Славянска Штепа показала электронный браслет, надетый по решению суда. ВИДЕО

Штепа говорит, что украсить браслет стразами, как планировала раньше, не успела, хотя камни уже приобрела. Обещает приступить к работе, как только устройство вернут. Произойти это может уже завтра, в суде.

Сегодня же судьи отчитывались, как так случилось, что Штепу отпустили. Ведь статьи, по которым женщину обвиняют, в частности, посягательство на территориальную целостность Украины - не предусматривают другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей. По словам служителей Фемиды, Штепу отпустили домой из-за состояния здоровья - во время обследования у нее обнаружили гипертонию и сахарный диабет. А в СИЗО нужного лечения, говорят судьи, подозреваемая получить не сможет. Рисков того, что Штепа может убежать или как-то повлиять на свидетелей - судьи не увидели.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Освобождение Штепы из СИЗО подает опасный сигнал сторонникам "русского мира", - Жебривский. ВИДЕО

Напомним, Нели Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Следователи настаивают, что в 2014 Штепа призвала жителей Славянска поддержать сепаратистов и российских оккупантов.
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Стразики хотела сучка вставить в браслетик.
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А второго запасного в полиции браслета нет?
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«До чего же противно, когда очередная блядь строит из себя невинность» © Фаина Раневская
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Она сейчас неадекватная, что угодно могла сделать)
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во сколько эта Шлепа обошлась уже украинцам ?
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та не говори, легче убить чем прокормить
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бирку ей пластиковую в ухо ... до новоросилась мерзость....

У Штепы сломался электронный браслет: его отправили на ремонт, а экс-мэра взяли под круглосуточную стражу - Цензор.НЕТ 3306
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Бирку в ухо - это дикость.
Есть изящная стальная цепочка от Сваровски
и чугунная батарея от сантехника.
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Мені одному здається що влада цирк влаштовує?
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отлично . выходит что любой человек с гепертонией и сахарным диабетом может делать что угодно . наказать его все равно нельзя ибо в заключении невозможно обеспечить качественное лечение бред сивой кобылы . сколько у нас зеков по зонам сидят с подобными диагнозами . все проще судьям зарядили бабла и они его взяли
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обухом по голове ( чтобы топор не тупить ) и сэкономили кучу бабла. Смотри кому-то в больничке на эти деньги ( налогоплательщиков) здоровье поправили. .
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Штепа в 2014 году зимой, за свои деньги экипировала Славянских ментов, которых гнали в Киев разгонять Майдан. Весной 2014 обнималась с "полученцами" и убеждала всех что "это наши ребята". Видео выкладывалось тут неоднократно. Так же она теперь собирается подавать в суд ЕСПЧ на Украину за якобы "незаконное содержание под стражей" и уже заявила морального ущерба около 15 лямов гривен. А еще в конце октября в Славянском районе будут выборы в местную громаду, и судя по всему там за нее проголосуют... Где наши "национальные корпуса", и "штаб блокады"? Или они могут только сбербанки краской мазать?
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ана иво питалась абхватить палавыми губами для хвотосессии с падрючьками после асвабаждения...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Штепы сломался электронный браслет: его отправили на ремонт, а экс-мэра взяли под круглосуточную стражу
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