 У Штепы сломался электронный браслет: его отправили на ремонт, а экс-мэра взяли под круглосуточную стражу

Браслет, который полицейские три дня назад надели на экс-главу Славянска Нелю Штепу - сломался. Об этом она рассказала ТСН, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, устройство перестало работать 24 сентября вечером. Браслет отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую - снова взяли под круглосуточную стражу.
Штепа говорит, что украсить браслет стразами, как планировала раньше, не успела, хотя камни уже приобрела. Обещает приступить к работе, как только устройство вернут. Произойти это может уже завтра, в суде.
Сегодня же судьи отчитывались, как так случилось, что Штепу отпустили. Ведь статьи, по которым женщину обвиняют, в частности, посягательство на территориальную целостность Украины - не предусматривают другой меры пресечения, кроме как содержания под стражей. По словам служителей Фемиды, Штепу отпустили домой из-за состояния здоровья - во время обследования у нее обнаружили гипертонию и сахарный диабет. А в СИЗО нужного лечения, говорят судьи, подозреваемая получить не сможет. Рисков того, что Штепа может убежать или как-то повлиять на свидетелей - судьи не увидели.
Напомним, Нели Штепу обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации. Следователи настаивают, что в 2014 Штепа призвала жителей Славянска поддержать сепаратистов и российских оккупантов.
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«До чего же противно, когда очередная блядь строит из себя невинность» © Фаина Раневская
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Есть изящная стальная цепочка от Сваровски
и чугунная батарея от сантехника.
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