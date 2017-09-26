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 Канада поможет Украине запустить Полицейскую академию, - МВД

полиция

Украине удалось договориться с Канадой о предоставлении помощи в запуске Полицейской академии.

Об этом по итогам визита в Канаду рассказал Укринформу государственный секретарь МВД Алексей Тахтай, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с руководством Национального колледжа полиции Канады о предоставлении нам методологической помощи в формировании нашей Полицейской академии. Это очень важно, ведь те формы и методы обучения, которые используются в Украине, не соответствуют требованиям сегодняшнего дня", - сказал Тахтай.

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По его словам, Канада передаст Украине свой опыт в отношении того, "как и что преподавать, какова структура образовательного процесса, традиции, каким образом закаляется дух рекрутов".

"Это - комплекс практических действий, которые надо не только прописать на бумаге, а реально запустить, чтобы они работали и воспитывали новых полицейских", - заметил государственный секретарь.

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Он добавил, что основной целью поездки, во время которой делегации МВД удалось посетить Оттаву, Торонто и Реджайну, было знакомство с полицейским образованием в Канаде.

"Мы увидели яркие примеры того, к чему сами стремимся", - отметил Тахтай.

При этом он подчеркнул, что Украина возьмет пример канадскую систему полицейского образования, однако адаптирует её к украинским реалиям.

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"Сделать полную реплику невозможно. Мы изучаем лучшие мировые опыты и делаем свою модель, которая, однако, будет похожа на канадскую", - заверил он.

Вместе с государственным секретарем МВД, в Канаде с недельным визитом находился начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, его заместитель Константин Бушуев, и.о. директора Полицейской академии Украины Ирина Зеленая и другие должностные лица МВД.

Как сообщалось, 5 июля глава Национальной полиции Сергей Князев подписал приказ о создании Полицейской академии. Первый набор будет 500 полицейских, а в дальнейшем планируется принять в Академию 1000 - 1200 курсантов.
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А полицейскх нам с марса пришлют... Я к тому, что все дело в людях...
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так в Україні є студя Довженко, 95квартал ітп))
може щось міняти треба в фундаменті?!
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Академіки там з під бандурки, з підрахуя, будуть?... Чи з Канади?...
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