 Наемники РФ задержали патруль наблюдателей, запрещая им проезд в оккупированный Новоазовск, - ОБСЕ

Наемники РФ задержали патруль наблюдателей ОБСЕ на один час, запрещая им проехать в оккупированный Новоазовск. Об этом LIGA.net сообщает сегодня пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.
"На блокпосте, расположенном на дороге Е58, не разрешили патрулю СММ проехать Новоазовск. Миссия уведомила об этом СЦКК. Спустя около часа вооруженные лица на блокпосте пропустили патруль СММ", - отметили в пресс-службе.
За время своего пребывания в пункте пропуска через границу возле Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя, - ред.) в течение около 35 минут наблюдатели видели два тентованных грузовика, семь автомобилей (два с номерными знаками Украины, четыре - Российской Федерации и один - Польши, - ред.) и автобус с украинскими номерными знаками, ожидавших в очереди выезда из Украины.
27 июня террористы отказали патрулю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в доступе к приграничному району на автодороге E58 к северу от Новоазовска в Донецкой области.
1011 3
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Международное сообщество должно настаивать на допуске мониторинговых миссий в оккупированный Крым, - ООН(10)
С момента оккупации Крыма 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, - ООН(6)
Пункт о миротворцах может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса, - Ирина Луценко. ВИДЕО(75)
Объединение всех исков к РФ в один технически невозможно, - Петренко(11)
Понад чверть століття УПЦ МП та Росія оббріхують Київський Патріархат, - архиєпископ УПЦ КП на нараді ОБСЄ(0)
За неделю в зоне АТО были уничтожены 11 террористов. Основная масса - на мариупольском направлении, - спикер АТО(0)
В трех населенных пунктах Донбасса зафиксировано появление новых российских наемников, - ИС(9)
Ответить
Ответить
Не в смысле как женщина-коммунист, на заре перестройки мощно затроллившая весь СССР, а в смысле -- не могу молчать.
Короче, прошлым годом под Веной сошел с рельс ICE. Сошел на скорости 196 кмч на минуточку. Ощутили? Далее, при сходе никто не пострадал, ушибы, шок, испуг (я бы если бы был пассажиром обосрался бы точно). Ощутили работу ангелов господних? Вот запомните это ощущение и пройдемте дальше.
Некоторое время назад для пафосных московцев, чтоб быть как Бунин, организовали железнодорожный маршрут Москва-Ницца. Вот чтоб как в серебряним веке - купе на двоих, хрусталь в вагоне-ресторане, предупредительные проводники в высоких фуражках с орлами и официанты, достойные подавать королям. Билеты не купить, на месяцы все распродано. Я кстати очень такие вещи одобряю и сам надеюсь когда-нибудь проехать на Восточном Экспрессе до Багдада. Нарисуйте картинку. Не, не как я до Багдада еду, а вагонов Москва-Ницца. Нарисовали? Имперский блеск и роскошь, величие и обаяние, правда?.
И шо, и вот шо сказать-то хотел? спросите вы. А таки есть между этими событиями связь. Ибо упомянутый ICE сошел с рельс, наехав на дверь, которую потерял вагон поезда Москва-Ницца. Не надо тереть глаза, я это уже делал, минут 10 тер, перечитывая статью в "Курьере". Да, именно. Потерял дверь. Не, я ездил в дизеле Казань-Чебоксары и в пульманах с посадкой с насыпи, в поезд Гродно-Белосток в 90х я садился и с беременной супругой и один, но с 3 баулами. Я ездил даже в одном вагоне с австрийскими школьниками и с синющими болельщиками. Меня сложно удивить. Но, о Боги! , кто нибудь объяснит мне, как можно потерять на ходу дверь от вагона?
Остальное уже пошло до кучи. Проводники, не знающие ни слова по-немецки или английски, не бывшие в состоянии объяснить, что случилось и изза чего ICE не получил вовремя приказ на торможение, 3 вагона, незарегистрированные в ЕС, которые вообще за пределы РФ выезжать не могли, но почему то выехали... Русский Мир и прогрессорство, да.
ju_88
Ответить