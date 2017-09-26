 Готовность Украины к отопительному сезону - 97,6%, - Зубко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "5 канала".
"На сегодняшний день 97,6% готовность. Но я хотел бы разделить готовность объектов и готовности вообще к отопительному сезону - сегодня, когда мы говорим о 97%, то мы говорим о жилом секторе, когда дома готовы принять тепло, о социальных объектах, а это детские сады, школы, больницы, а также котельные, должны подать это тепло - это наличие регламентных работ, это наличие того, чтобы котлы были готовы к работе. И самое главное теперь запустить газ там, где нужно его подать на котлы и затем подать теплоноситель в дома и социальные объекты. И тут появляется сложный вопрос, потому что взаимоотношения между муниципалитетами, "Нафтогазом", компаниями, которые производят тепло, заключение договоров сегодня идет не так мощно как хотелось бы. Практически из 1,5 тысячи договоров подписано около 400", - рассказал Зубко.
Как сообщалось ранее, субсидия на индивидуальное отопление будет назначаться с 15 октября до 15 апреля, а на централизованное - по распоряжению мэрии
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И вот эти россияне на востоке людей убивают пулями, а в стране- коммуналкрй.
Не пора ли вернуть облэнерго народу Украины?????!
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Все просто, каждая добывающая компания знает объем добытого газа и перекачанного в трубы нафтогаза. Она выставляет цену на СВОЙ газ и ты выбираешь у кого купить! А сейчас все скупает Нафтогаз и монопольно устанавливает цену, какую хочет!
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Другими словами, тебя не должно волновать газ какой компании придет к тебе, тебя устроила цена и все!
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а оставшиеся 3% вааще ложили на отопление потому что в их дворцах давно топят нашими бабками ?
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