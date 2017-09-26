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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10585) Зубко (304) отопительный сезон (87)

 Готовность Украины к отопительному сезону - 97,6%, - Зубко

зубко

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко рассказал, что на сегодняшний день Украина на 97% готова к отопительному сезону

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире "5 канала".

"На сегодняшний день 97,6% готовность. Но я хотел бы разделить готовность объектов и готовности вообще к отопительному сезону - сегодня, когда мы говорим о 97%, то мы говорим о жилом секторе, когда дома готовы принять тепло, о социальных объектах, а это детские сады, школы, больницы, а также котельные, должны подать это тепло - это наличие регламентных работ, это наличие того, чтобы котлы были готовы к работе. И самое главное теперь запустить газ там, где нужно его подать на котлы и затем подать теплоноситель в дома и социальные объекты. И тут появляется сложный вопрос, потому что взаимоотношения между муниципалитетами, "Нафтогазом", компаниями, которые производят тепло, заключение договоров сегодня идет не так мощно как хотелось бы. Практически из 1,5 тысячи договоров подписано около 400", - рассказал Зубко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев более чем на 90% готов к отопительному сезону, - Кличко

Как сообщалось ранее, субсидия на индивидуальное отопление будет назначаться с 15 октября до 15 апреля, а на централизованное - по распоряжению мэрии

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Ещё раз так ответишь-(не на 100 процентов)-уволю.нах.)))
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... Далее "Цирульный мастер Пьер и Константин" обещал своим потребителям "холю ногтей" и "ондулянсион на дому"... (с)
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Практически из 1,5 тысячи договоров подписано около 400", - рассказал Зубко. Где 97,6% готовность?
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не Ваше дело. у них своя математика на базаре
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Если у кого не хватает денег на прохождение отопительного сезона, милости просим греться на майдан. Со своими шинами.


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интересно, какая готовность населения платить за отопление при нищенских зарплатах и европейских расценках..вот у нас опять грозятся повысить цену до экономически обоснованной..а эту обоснованность днём с огнем не отыщешь в документальном виде
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Как оказалось- всей этой греющей ОБДИРАЛОВКОЙ ( облэнерго) ВЛАДЕЮТ РОССИЯНЕ. А азметов там в пацанах.
И вот эти россияне на востоке людей убивают пулями, а в стране- коммуналкрй.
Не пора ли вернуть облэнерго народу Украины?????!
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А 100% населения Украины с ужасом ждут начала отопительного сезона!
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Правда или нет, но эту зиму обещают очень морозную.
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Интересный поворот. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором просит правительство урегулировать ряд «проблемных вопросов», возникших на рынке природного газа. Об этом вчера вечером сообщило издание РБК-Украина, которое располагает копией данного письма. В частности, АМКУ считает необходимым вмешаться в вопрос формирования цены на газ для населения и предоставить чиновникам свое видение методики ее расчета. В своем обращении к Кабинету министров глава АМКУ Юрий Терентьев указывает на «признаки монопольного положения» НАК «Нафтогаз Украины» на рынке реализации природного газа, напоминая, что именно на госкомпанию возложены специальные обязательства по обеспечению газом населения и теплоэнергетические предприятия, использующие топливо для производства тепла для нужд бытовых потребителей. Таким образом, по мнению АМКУ, положение о спецобязательствах НАКа «предполагают существенные ограничения по возможности свободного выбора поставщика (продавца) природного газа». Для того, чтобы исправить ситуацию АМКУ рекомендует правительству изменить постановление правительства №187 от 22 марта. В первую очередь, Комитет предлагает разрешить поставщикам и теплоэнергетическим предприятиям покупать газ непосредственно у ПАО «Укргаздобыча» и у ПАО «Черноморнафтогаз», а также у оптовых импортеров, для того, чтобы исключить монопольное положение НАК «Нафтогаз» на рынке. Не согласны в АМКУ и с методикой расчета стоимости газа, закрепленной тем же постановлением Кабмина. Комитет рекомендует отказаться от привязки цены к импортному паритету, а именно - к учету средневзвешенной цены на немецком хабе (NCG) с учетом транспортировки и тарифов на вход-выход на западной границе страны. Комитет считает, что применение этой схемы привело к росту стоимости украинского газа почти втрое - с 1590 до 4849 гривен за тыс. кубометров. «Предложенная методика расчета на уровне импортного паритета может иметь негативное влияние на развитие конкуренции и привести к необоснованному росту стоимости газ для бытовых абонентов», - говорится в письме АМКУ. Поэтому Комитет предлагает правительству рассчитывать цену на газ «с учетом стоимости газа, приобретенного «Нафтогазом» у газодобывающий предприятий Украины», без дополнительных транспортных затрат. То есть, без учета паритета импорта. Надо сказать, что письмом с этими рекомендациями АМКУ наносит удар по президенту Порошенко и премьер-министру Гройсману. Поскольку, напомню, повышение цены на газ для населения с апреля 2015 года было введено решением НКРЭКУ под руководством юного балбеса Вовка, которого на эту высокую должность незадолго перед тем своим указом назначил Порошенко (до того этот Вовк был менеджером корпорации Roshen в России). Ну а Гройсман, как известно, в апреле прошлого года - сразу после его назначения премьер-министром - принял решение, что цена на газ для населения с мая станет единой и будет составлять 6879 грн за тысячу кубометров. Я в тот же день показал, что данная цена на 60% выше даже импортной цены! Теперь, как видим, АМКУ против всех этих решений власти. А представьте себе, что он докажет свою правоту! Что тогда будет? Украинцы справедливо потребуют вернуть им разницу в цене на газ и в тарифах на ЖКУ за последние два с половиной года?.. Также хочу отметить, что этому письму АМКУ несказанно обрадуется Юлия Тимошенко, которая давно и активно добивается снижения цены на газ и тарифов для украинцев, называя действующие цены преступлением власти против народа… https://goo.gl/i1rga5
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Я не розумію як можна вибирати постачальника газу. Це шо, кожен постачальник прокладатиме свої газові труби до споживачів?
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Вот потому мы и платим такую цену!!
Все просто, каждая добывающая компания знает объем добытого газа и перекачанного в трубы нафтогаза. Она выставляет цену на СВОЙ газ и ты выбираешь у кого купить! А сейчас все скупает Нафтогаз и монопольно устанавливает цену, какую хочет!
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ОК. Скажімо я обрав постачальника "А". Як відслідкувати що його газ пішов саме до мене, а не ло сусіднього будинку, коли в магістралі буде газ постачальників "А", "Б", "В"...?
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Тебе по барабану должно быть! Ты купил газ у компании "А", этот газ есть в системе нафтогаза и тебе должны предоставить этот объем.
Другими словами, тебя не должно волновать газ какой компании придет к тебе, тебя устроила цена и все!
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Шото я подозреваю, что попадаю в оставшиеся 2.4%
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Так ежели у кого шо не так, ну попал в 2.4% , а в остальном, прекрасная маркиза...
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Вот кто же такие точные числа даёт? Математики хреновы.
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это воприснимать как 97% населения готово принять отопление зимой ?
а оставшиеся 3% вааще ложили на отопление потому что в их дворцах давно топят нашими бабками ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовность Украины к отопительному сезону - 97,6%, - Зубко
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