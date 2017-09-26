 Все убийства инкассаторов в Харькове за 11 лет связаны между собой, - полиция

Так сказал на пресс-конференции новый начальник ГУ Нацполиции Харьковской области генерал Олег Бех, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших - все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений", - отметил Бех.
По его словам, на сегодня имеются - "достоверные или нет" - приметы убийцы: "Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо".
"Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль", - добавил Бех.
Как сообщалось, с 2001 года в Харькове произошли минимум семь нападений на инкассаторские автомобили, в том числе, с деньгами или ценными бумагами "Правэксбанка", "Ощадбанка" (несколько раз), банка "Аваль", ломбарда, наконец, в 2015 году, "Укрпочты", где похищено сразу 2 млн грн. Никто не задержан.
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а пошук)) по бд не пробували?
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Дійсно, вони пов'язани тим, що зловмисники хотіли заволодіти грошима які перевозили інкасатори!
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крайний раз он ваще в сандалях взял инкасаторов
за столько лет ниодного прокола....
урка чотко живет разбоем
профи
если старые лягавые не вычислили
то новые могут только днк нюхать
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11 років...
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