EN|RU|UK
Темы дня: Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС
 Происшествия
  3176  19
Все про:инкассаторы (92) ограбление (1263) Нацполиция (8867) Харьков (4434)

 Все убийства инкассаторов в Харькове за 11 лет связаны между собой, - полиция

полиция

Все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой.

Так сказал на пресс-конференции новый начальник ГУ Нацполиции Харьковской области генерал Олег Бех, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших - все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений", - отметил Бех.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция установила четырех причастных к нападению на антикоррупционного активиста Лисичкина в Харькове, - Бех

По его словам, на сегодня имеются - "достоверные или нет" - приметы убийцы: "Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо".

"Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль", - добавил Бех.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нападавший, расстрелявший инкассаторов "Укрпочты" в Харькове, пытался уехать на их машине. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, с 2001 года в Харькове произошли минимум семь нападений на инкассаторские автомобили, в том числе, с деньгами или ценными бумагами "Правэксбанка", "Ощадбанка" (несколько раз), банка "Аваль", ломбарда, наконец, в 2015 году, "Укрпочты", где похищено сразу 2 млн грн. Никто не задержан.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
для роботи слідчим треба бути хоч на 0.00% Шелоком-Холмсом? чи просто єнералом?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вони їх за ДНК ухватили і міцно тримають вже 11 років.
 показать весь комментарий
Ответить
 
краще би за лице), піймали й посадили!!!
а пошук)) по бд не пробували?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как для МУСОРСКОГО хенерала так заключение очень серьезные ! Главное сколько лет мусорята получают не хилую зарплату чтоб дать такое заключение !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все было известно несколько лет назад... Обалдеть Америку открыл )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если проведут ряд ЭКСПЕРТИЗ то докажут что это ЧЕРТ А НЕ ПАШИНСКИЙ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та яка там Х-пертиза! Справу на пафинського вже закрили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Усі вбивства інкасаторів у Харкові за 11 років пов'язані між собою, - поліція!
Дійсно, вони пов'язани тим, що зловмисники хотіли заволодіти грошима які перевозили інкасатори!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чувак урабатывает инкасаторов очень легко
крайний раз он ваще в сандалях взял инкасаторов
за столько лет ниодного прокола....
урка чотко живет разбоем
профи

если старые лягавые не вычислили
то новые могут только днк нюхать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серийный маньяк. Харьковский потрошитель. Почему не просить помощь у заморских пинкертонов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня такое логичное заключение, что можно все давние дела списать на одного человека, тем более образцы за 11 лет точно не собирали, такое ощущение, что каждый раз подозреваемого как то ранили, что можно было собрать ДНК. Пахнет обсурдом и полным
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если преступление совершает одиночка и тщательно их готовит, то шансы на их раскрытие минимальны, а агентура бесполезна. В этом то и проблема. После такого заявления генерала преступник сбросит паленое оружие и будет еще тщательнее следить за тем, чтобы не оставлять на месте преступлений своей органики. Побалаболил... Зачем? Такое заявление не просто "ноль в систему", а чистый "минус".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе убийства инкассаторов в Харькове за 11 лет связаны между собой, - полиция
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти