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 Политика Украины
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Все про:ООН (2289) оружие (4146) США (13488) Климкин (1421)

 Климкин об оборонительном оружии для Украины: "Считаю, что мы приближаемся к этому решению"

климкин

Вопрос о предоставлении Украине американского вооружения приближается к решению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

"Относительно оборонительного оружия: я считаю, что мы приближаемся к этому решению. Эти разговоры велись в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН. - Ред.), эти разговоры велись в Канаде. Мы работаем с нашими европейскими партнерами", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что речь идет и об оборонном оружии, и о расширении всего вооруженного компонента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оборонительное оружие США позволит сохранить жизни украинских бойцов на Донбассе, - Порошенко

"И это включает оружие 21 века. То, что нам нужно для того, чтобы узнать, откуда идет стрельба с оккупированной территории, чтобы наши боевые действия могли работать в условиях постоянных радиопомех...чтобы мы получили новые дроны... Вот это, на самом деле, логика того, к чему мы стремимся", - уточнил министр.

Комментируя мнение о том, что американское оружие для Украины - это метод давления на РФ, Климкин подчеркнул, что "оружие необходимо в любом сценарии", потому что это "повышает цену агрессии для России".

Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине.
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Конфлікт сам собою не вичерпається.
Добровільно і росія не піде,і ми не поступимось.
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трохи не в тему))
чому поздоровлень президенту нема?!
шоколадні, вам що чоколядок не роздали?! а просто шефа поздоровити?
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Смішні ці шоколадні маріонетки - то зловлять вушними локаторами чиїсь месседжи, то побачать потужну підтримку там, де їх хазяїна-казнокрада зачисляють у списки топ-корупціонерів.
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Дамбас запросив війну в Україну, ось і маємо те що маємо.

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За четыре года пора уже, как минимум, хоть один патронный завод построить, а не заглядывать Дяде Сему в зубы и по всему миру ездить с протянутой рукой и клянчить. А тем временем обдирать свою страну и население и распихивать средства по слепоглухонемым офшорам.
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UA Иван Стас
лучше бы мы отдалялись от войны
========
Как? Отойти до западной границы?
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И Украинцев в отдельности ,короткостволі
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гражданин России Климкин хочет получить из США летальное оружие и радиотехническое оборудование, простите за наивный вопрос:
- а для чего?
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Биографию Чугункина почитай,и про тестя орденоносца.
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Бути етнічним кацапом і бути громадянином кацапії це дещо різні речі. І мова іде про нього, а не про його тестя.
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Вопрос приближается к решению: опять не давать.
До Климкина просто не дошло.
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Сегодня - пороху писят два. Также сегодня - день контрацепции. Совпадение? Не думаю.
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предоставить летальное оружие и оборонные технологии, значит продемонстрировать высшее доверие и поддержку стране и ее руководству

в прошлом, Порошенко очень любил раздавать красивые обещания на фоне хаммеров (https://www.youtube.com/watch?v=fhkh9jn-R1g) и американских радиолакационных станций (https://www.youtube.com/watch?v=r4bxAQjSK8I)
последней каплей, переполнившей чашу терпения США и Запада, стали события, связанные с лишением Саакашвилли гражданства, тайное сотрудничество администрации Порошенко с ФСБ (о чем поведал бывший глава СБУ Наливайченко (http://zik.ua/news/2017/09/20/zastupnyk_golovy_sbu_frolov_vidnovyv_spivpratsyu_z_fsb_rosii__nalyvaychenko_1171331)
поэтому гражданин России Климкин, напрасно тешит себя иллюзиями и пускает мыльные пузыри - в лучшем случае его кремлевское руководство получит от США балалайку, губозакаточный станок, дырку от бублика и блоху на аркане
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Климкин Ворошилов уже и за министра обороны тоже? )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин об оборонительном оружии для Украины: "Считаю, что мы приближаемся к этому решению"
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