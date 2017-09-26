 Климкин об оборонительном оружии для Украины: "Считаю, что мы приближаемся к этому решению"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
"Относительно оборонительного оружия: я считаю, что мы приближаемся к этому решению. Эти разговоры велись в Нью-Йорке (на полях Генассамблеи ООН. - Ред.), эти разговоры велись в Канаде. Мы работаем с нашими европейскими партнерами", - сказал Климкин.
Он подчеркнул, что речь идет и об оборонном оружии, и о расширении всего вооруженного компонента.
"И это включает оружие 21 века. То, что нам нужно для того, чтобы узнать, откуда идет стрельба с оккупированной территории, чтобы наши боевые действия могли работать в условиях постоянных радиопомех...чтобы мы получили новые дроны... Вот это, на самом деле, логика того, к чему мы стремимся", - уточнил министр.
Комментируя мнение о том, что американское оружие для Украины - это метод давления на РФ, Климкин подчеркнул, что "оружие необходимо в любом сценарии", потому что это "повышает цену агрессии для России".
Напомним, ранее Сенат США одобрил выделение $500 млн военной помощи Украине.
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Добровільно і росія не піде,і ми не поступимось.
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чому поздоровлень президенту нема?!
шоколадні, вам що чоколядок не роздали?! а просто шефа поздоровити?
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лучше бы мы отдалялись от войны
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Как? Отойти до западной границы?
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- а для чего?
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До Климкина просто не дошло.
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Ахилес догонит черепаху?
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в прошлом, Порошенко очень любил раздавать красивые обещания на фоне хаммеров (https://www.youtube.com/watch?v=fhkh9jn-R1g) и американских радиолакационных станций (https://www.youtube.com/watch?v=r4bxAQjSK8I)
последней каплей, переполнившей чашу терпения США и Запада, стали события, связанные с лишением Саакашвилли гражданства, тайное сотрудничество администрации Порошенко с ФСБ (о чем поведал бывший глава СБУ Наливайченко (http://zik.ua/news/2017/09/20/zastupnyk_golovy_sbu_frolov_vidnovyv_spivpratsyu_z_fsb_rosii__nalyvaychenko_1171331)
поэтому гражданин России Климкин, напрасно тешит себя иллюзиями и пускает мыльные пузыри - в лучшем случае его кремлевское руководство получит от США балалайку, губозакаточный станок, дырку от бублика и блоху на аркане
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