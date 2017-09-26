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Все про:закон (2395) образование (1659) Польша (4108) Гриневич (203) Пекло (41)

 Польша не присоединялась к письму стран, высказавшихся против Закона "Об образовании". Ждем встречи с Гриневич, - посол Пекло

образование

Власти Польши пока что не определились окончательно со своей позицией относительно закона Украины "Об образовании".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" заявил посол Польши Ян Пекло в Люблине в рамках конгресса инициатив Восточной Европы.

"Польша не присоединялась к письму стран, которые высказались против закона. Мы ждем встречи с Гриневич, на которой хотим услышать ее мнение", - сказал посол.

Ян Пекло отметил, что такая встреча должна состояться на днях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин

В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. Это правильно, что те, кто проживает в другой стране знать ее язык. По его словам, все кто живет в Польше сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском.

"И каждый имеет учебник польского языка", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
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А сколько в этих странах украинских школ вместе взятых и сколько там этничных украинцев?
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та шукайте ворогів..і чим вдрізняєтесь від кацапів?..ті теж постійно їх шукають
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Відстоювати свої інтереси-це не пошук ворогів.
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Хороший интерес--Дайте денег и не учите нас жить,противоречий не видно?
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Ми позичаємо,а не торгуємо власними інтересами.
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Это вы про торговлю с кацапами,которая выросла в два раза?
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Как то странно это выглядит,война не война,а АТО,торговля не торговля,а товар на товар,как такое можно совместить?
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«…не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас. Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди…» © Омар Хайям
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Дело не в наличии самих школ а в том, что они не финансируются за счет государства.
Если полякам, венграм и прочим недовольным так уж режет глаз новый закон об образовании то пусть открывают свои частные школы, на своем языке и за счет своего бюджета.
Зачем Украине финансировать польские, русские, венгерские и прочие школы за счет своего бюджета?
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А может выгнать Поляков,Венгров,Румын из Украины?Они граждане Украины,и тоже платят в бюджет,как и все.
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Никого выгонять не надо. Поляки не присоеденились, потому что изначально ведут другую политику. Польский язык в Украинских школах идет, как факультатив и дополнительные занятия. При этом польская сторона обеспечивает методическим материалом и преподавателями. Только из нашей маленькой школы в пригороде Киева 7 выпускников 2017г уехало учиться в Польшу. А венгры хотят, чтобы за счет Украины их потенциальных граждан выучили на венгерском, после чего они где будут продолжать учебу и работать? Естественно, в Венгрии. Ведь в КПИ не поступишь, если математику на венгерском учил...
Хотите школы на венгерском? Не проблема, открывайте у себя украинские школы и договоримся...
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Приятно читать умные высказывания умного человека...
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Венгры который живут в Украине,граждане Украины,или нет?
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Вот именно, граждане УКРАИНЫ и должны знать государственный язык - украинский
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А почему им ты запрещаешь знать два языка,Украинский и родной?
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Может и выгнать. За мои деньги обучать их выродков я не намерен. Не хочешь ставать украинцем ,то нафиг ты нужен? Чтобы потом врать что это исконно чьи то земли, но только не украинские?
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Хорошая речь для Барыги,чего он так в ООН не выступил,назвал бы нац меньшинства выродками,глядишь и Миротворцев бы дали.
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Может я и ненавижу барыгу, но друзей Хуйла терпеть ради этой ненависти не буду.
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Может я и ненавижу барыгу, но друзей Хуйла терпеть ради этой ненависти не буду.
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Почему не нужна? Нужна. Нам не нужно чтобы было как на долбасе, когда шахтера уволили бо остальные шахтеры по украински не понимают, нам не надо как в Одессе, когда мусор обозвал украинский язык телячим, нам не нужно как в Николаеве перед войной, когда банды завезенных для этого дела туристов кацапов преследовали девушку за украинский язык.
То что потуги всяких Йобиков это открытый наезд на украинцев и унижение , на это тебе наплевать?
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Гениальный дипломат,пьяная Барыга))Поляков тоже пошлет?
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Як же деякі люди не хочуть вчити українську...
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В оккупированном криму, до роССийской оккупации было сеиь украинских школ, остальные руССкие, которые содержались на средства украинцев. Сейчас там одна украинская школа и та на ладан дышит. Из 12 тысяч учеников, изучавших украинскую, осталось триста человек. В вышах оккупанты убрали обучение на украинском языке. Вот куда надо направить свой гнев злому кроту.
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Так что теперь Украине идти по следам оккупантов кацапов?Закрыть все школы нацменьшинств и говорить в оправдание--посмотрите что кацапы творят?
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Так что теперь, надо бюджетные деньги тратить на образование будущих граждан Венгрии?..
Венгры могут, как поляки, сделать факультативы венгерского языка за счет бюджета своей страны. И нет проблем...
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Они тоже платят в бюджет,и имеют права согласно конституции Украины.
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Хочешь их обучать, дерзай, но ты не имеешь права брать из бюджета деньги тех кто не хочет. Обучай лично за свои.
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Повторяю,они тоже платят в бюджет Украины налоги,и имеют права.
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Права на очередную Новохуесосию? Нет, они таких прав не имеют.
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Слушай, ну бред же ты пишешь, особенно по поводу приостановки безвиза. Закон об образований в данном контексте слишком ничтожен, чтоб с нами разос.ались в ЕС. Тем более и в ЕС понимают, что любой булыжник в нашу сторону - это крен украинской власти к рашке. Не будет для нас никаких последствий после этого закона. Особенно венгров и румын - кто их будет слушать? Попищат и замолкнут. Коррупцию и то терпят, а тут заурядный закон.
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Вы Зорян или Шкиряк?ЕС это и есть Венгрия,Польша,Румыния,а не только ФРГ и Франция.
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UA злой крот
Вопрос из младшей группы детсада
========
Ну да,там детки уже научились до пяти считать....ты это хотел сказать?
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Чому кожний гейропеєць вважає своїм обов"язком вказувати нам що ми повинні робити в своїй країні? Всі невдоволені ідуть в еротічєскоє путєшествіє.
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Потому что в Украине живут не только этнические Украинцы.
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Ну и?Сам то ты судя по нику кацап,пишешь на кацапском языке,и хочешь поссорить Украину с Европой,странно как то,не?
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Я уже понял, что ты местный тролль и тебя здесь чмырят все кому не лень. Но за каждым тролль живой человек, мне так казалось.
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Головне першу реакцію з посмішкою на доброзичливому обличчі витримати, а далі легше піде...
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"Иван Стас", Ви помиляєтесь... Поляки просто розумніші... Так само, як і словаки, чехи... Просто у тих, хто цю "бузу" затіяв, з голови не вивітрилось відчуття комплексу неповноцінності... (Який, між іншим, і в деяких українцях сидить. Тільки виявляється він по-різному: деякі соромляться розмовляти українською, деякі, навпаки, випирають своє "українство", де треба, де й не треба...). Ніде не зустрічав вислову - тупий поляк", ("чех", "словак"). Однак, частенько чув на Закарпатті - "тупий мадяр", в Одесі - "тупий румун" ("молдаван")... В армії, за роки служби, навіть жителі Середньої Азії та Кавказу були більш позбавлені цієї "тупої впертості", яка часто була характерною рисою деяких представників "протестувальників"...
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Закон України - це виключно наша внутрішня справа. Яка ще зустріч з міністром? У працівників МЗС Польщі немає інтернету, щоб завантажити .doc файл тексту закону з офіційного порталу Верховної Ради, і закінчились українсько-польські акредитовані перекладачі? Чи може нам приймати закони на мовах усіх нацменшин? Як у Білорусі, на мацкальському діалекті угро-фінської?
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Срать соседу под дверь и потом просится в гости,это по кацапски.
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То може сусіди намагаються нам щось підкласти по типу кацапів-чергову "мину замедленного действия"..
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Вы правда думаете что на Украину нападут Венгры и Румыны?
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А зачем им нападать? У нас своих полно внутри страны - это значительно хуже в нынешней ситуации сепаратистских движений.
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Навіщо нам анклави інших держав на своїй території?
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Ну так есть выход,сделать свою операцию "Висла",и проблем не будет.
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Навіщо такі крайнощі???
Проблеми ви самі собі намудровуєте.
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Злой крот, напасть нет, а вот тормозить принятие жизненно необходимьіх заоконов из под дудки кремля очень даже могут. Что и демонстрируют последние года. Венгрия как никто, кстате "переживает" за Украину.
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Почему тут всех оскорбляешь, дурилка? Ты нормально общаться умеешь?
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Ты почитай свои посты, ублюдок? Или думаешь, только ты умеешь оскорблять, сын овцы и козлороого? Как тебе?
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Та ви шановній майстер лайки,то в вас тільки 10 друзів на форумі))
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САМ ТЬІ, ЧТО ДИБИЛЬНЬІЙ КРОТ, ВЕНГРИЯ ЄТО НЕ ВСЯ ЕС ПОНЯЛ или тьі говно? кротиная твоя морда видила, решения ЕС по єтому вопросу, так просвети, єсли тьі с головой в ладах.
ЗІ я тоже могу общатся как кацап.
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ЕС это не СССР,в ЕС все страны равноправны,и большинством голосов там ничего не принимают.Хорошо у тебя выходит,особенно про говно,молодец.
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Злой крот. Так тьі вкурил, что Вегрия єто не вся ЕС, а ЕС не СССР. Так кто с головой не в ладах?
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У ЄС всі рішення приймаються тільки зі згоди всіх членів,якщо хоть одна Країна проти,рішення не приймаєтся.Це вам шановний відомо?
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Для того, чтоб разрушить страну, нападать извне необязательно.
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Если в ЕС враги,зачем мы туда стремимся попасть?
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Твоя истерика как раз больше кацапскую напоминает: в стиле лаврова
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Не-не, у него ник аутентично украинский, он вне подозрений)))) все кто с ним не согласен - махровые кацапы и точка!
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Я пишу ссылаясь на Конституцию Украины,а вот у вас логика кацапа--все кругом враги.
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Козлорогий, вали на свою рашку! Кацапура трехкопеечная.
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Плевать на их письма !
Главное, что мы самые умные в Европе.
Самые умные и самые бедные - парадокс.

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С кем поведешься, того и наберешься,т.е. вся наша бедность от кацапов.
Давно пора порвать с ними все связи.
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Порвать связи походу Барыга собирается с Польшей,Венгрией и Румынией,с Кацапией у нас стратегическое партнерство,и договор о дружбе.
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Пропонуєте прогнутись? Може досить знущатися над власною державністю?
Що ви хочете отримати за мову від тих країн? Повагу? Не чекайте.
Партнерство нікуди не подінеться,більше того воно стане рівноправним.
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Я хочу выполнения норм записанных в Конституции Украины,не больше,не меньше.
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Готов,а что?Барыга готов признать войну войной,и начать освобождать Украину?
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Краще поховати пів України,але виконати норму Конституції,так?
Причому без гарантій перемоги.
І це все аби не вчити українську мову.
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Я Українську мову вівчав ще за часів УРСР,коли кацапи з мого классу приносили довідки,що вони кацапи і їх звільняли від вивчення Української мови.
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Мій син навчаєтся у Академії,на Українській мові,взимку отримає діплом магістра.
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Дуже добре.То чого ви репетуєте? Це схоже на комплекс меншовартості.
Зрозумійте,зараз люди гинуть за українську Україну,ми не маємо права поступатися жодним чином будь-кому,інакше витиратимуть об нас ноги.
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Шановна,мені не потрібна ні Польска,ні Угорська мова,я Українець,але я проти притисненя будь кого,і за Конституцію України,бо все безладдя починаєтся з невиконання законів.
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Польша не присоединялась к письму стран, высказавшихся против Закона "Об образовании". Ждем встречи с Гриневич, - посол Пекло - Цензор.НЕТ 7299 злой крот

"Я хочу выполнения норм записанных в Конституции Украины,не больше,не меньше."
И для єтого тьі без устали уже которьій год хамишь и тролишь на цензоре =)
Здется мне, не фига у тебя не вьійдет.
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Вот обьясни мне как твое "тролление" и хамсвто, поможет работать конституции? Тьі же за нее тут переживаешь?
Злой крот, твоя логика меня убиват. Тьі тупой или прикьідиваешся? Еще одна подобная тупость, и отвечать тебе больше не буду.
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Яке горе)) Шановній,так це я винен у діях влади,яка порушує Конституцію?
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Конечно от кацапов.
Это они су*ки нам такие законы принимают, они-же их не выполняют, а еще они миллиарды в офшоры выгоняют ...
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Офшори спільні,методи також.Закони до речі теж схожі.
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"В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. Это правильно, что те, кто проживает в другой стране знать ее язык. По его словам, все кто живет в Польше сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском."

У венгров и румын не так, их система образования построена иначе?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольша не присоединялась к письму стран, высказавшихся против Закона "Об образовании". Ждем встречи с Гриневич, - посол Пекло
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