 Польша не присоединялась к письму стран, высказавшихся против Закона "Об образовании". Ждем встречи с Гриневич, - посол Пекло

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" заявил посол Польши Ян Пекло в Люблине в рамках конгресса инициатив Восточной Европы.
"Польша не присоединялась к письму стран, которые высказались против закона. Мы ждем встречи с Гриневич, на которой хотим услышать ее мнение", - сказал посол.
Ян Пекло отметил, что такая встреча должна состояться на днях.
В свою очередь экс-министр образования Польши Кшиштоф Становски сказал, что он понимает украинскую сторону. Это правильно, что те, кто проживает в другой стране знать ее язык. По его словам, все кто живет в Польше сдают экзамены по точным наукам исключительно на польском.
"И каждый имеет учебник польского языка", - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что Президент Петр Порошенко подписал закон Украины №2145-VIII "Об образовании", принятый Верховной Радой Украины 5 сентября 2017 года. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
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Если полякам, венграм и прочим недовольным так уж режет глаз новый закон об образовании то пусть открывают свои частные школы, на своем языке и за счет своего бюджета.
Зачем Украине финансировать польские, русские, венгерские и прочие школы за счет своего бюджета?
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Хотите школы на венгерском? Не проблема, открывайте у себя украинские школы и договоримся...
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То что потуги всяких Йобиков это открытый наезд на украинцев и унижение , на это тебе наплевать?
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все дружно
Источник: https://censor.net.ua/n456853
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Венгры могут, как поляки, сделать факультативы венгерского языка за счет бюджета своей страны. И нет проблем...
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Вопрос из младшей группы детсада
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Ну да,там детки уже научились до пяти считать....ты это хотел сказать?
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Проблеми ви самі собі намудровуєте.
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ЗІ я тоже могу общатся как кацап.
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Главное, что мы самые умные в Европе.
Самые умные и самые бедные - парадокс.
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Давно пора порвать с ними все связи.
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Що ви хочете отримати за мову від тих країн? Повагу? Не чекайте.
Партнерство нікуди не подінеться,більше того воно стане рівноправним.
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Причому без гарантій перемоги.
І це все аби не вчити українську мову.
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Зрозумійте,зараз люди гинуть за українську Україну,ми не маємо права поступатися жодним чином будь-кому,інакше витиратимуть об нас ноги.
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"Я хочу выполнения норм записанных в Конституции Украины,не больше,не меньше."
И для єтого тьі без устали уже которьій год хамишь и тролишь на цензоре =)
Здется мне, не фига у тебя не вьійдет.
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Злой крот, твоя логика меня убиват. Тьі тупой или прикьідиваешся? Еще одна подобная тупость, и отвечать тебе больше не буду.
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Это они су*ки нам такие законы принимают, они-же их не выполняют, а еще они миллиарды в офшоры выгоняют ...
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У венгров и румын не так, их система образования построена иначе?
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