 Пожар на фармзаводе в Белой Церкви локализован. Жертв и пострадавших нет, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"25 сентября в 18:59 в г. Белая Церковь на территории ОАО "Биофарма Инвест" в отдельно стоящем одноэтажном производственно-складском здании площадью 12,5 тыс. м2 по упаковке и хранению лекарств возник пожар. В 21:50 мин. подразделениями ГСЧС пожар на площади около 3 тыс. м2 локализован. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 18 ед. тех. и 82 чел. личного состава. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
1197 4
Центральный рынок горит в Полтаве, - ГСЧС. ВИДЕО(18)
На предприятии "Биофарма" в Белой Церкви возник пожар. Вредных выбросов не обнаружено. ВИДЕО(20)
Пиротехники завершили работы по разминированию территории после пожара на складе боеприпасов под Мариуполем, - ГСЧС. ФОТОрепортаж(8)
ГСЧС наградила 13-летнего Максима Тихончука, спасавшего 15 детей во время пожара в лагере "Виктория" в Одессе. ФОТОрепортаж(43)
"Нас называют продажными, но это не так", – родители пострадавших в одесском лагере детей записали обращение. ВИДЕО(0)
ГСЧС обнародовала видео пожара на складе боеприпасов под Мариуполем. ВИДЕО(37)
12 паломников-хасидов спасены при пожаре в Умани, - ГСЧС. ФОТО(55)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить