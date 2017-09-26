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 Пожар на фармзаводе в Белой Церкви локализован. Жертв и пострадавших нет, - ГСЧС

церковь пожар белая

Пожар на предприятии "Биофарм" в Белой Церкви локализован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"25 сентября в 18:59 в г. Белая Церковь на территории ОАО "Биофарма Инвест" в отдельно стоящем одноэтажном производственно-складском здании площадью 12,5 тыс. м2 по упаковке и хранению лекарств возник пожар. В 21:50 мин. подразделениями ГСЧС пожар на площади около 3 тыс. м2 локализован. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На предприятии "Биофарма" в Белой Церкви возник пожар. Вредных выбросов не обнаружено. ВИДЕО

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 18 ед. тех. и 82 чел. личного состава. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
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Деякі проблеми, які не можуть вирішитись роками, раптово вирішуються за пару годин.)))
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теперь лекарства подорожают, альтернативынет
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на фармзаводе в Белой Церкви локализован. Жертв и пострадавших нет, - ГСЧС
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