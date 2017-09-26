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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:дети (3414) женщины (587) насилие (167) Луценко Ирина (267)

 Ежегодно в Украине более 150 тысяч женщин подвергаются насилию, - Ирина Луценко

луценко ирина

В Украине каждый год подвергаются насилию более 150 тысяч женщин.

Об этом нардеп и представитель президента Украины в парламент Ирина Луценко заявила журналистам в ходе форума "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин", который состоялся в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Каждый год, и динамика эта растет, более 150, а за последние два года 165 тысяч женщин страдают от насилия. Это только те, которые обратились и зафиксированы нашими правоохранительными органами, те, которые обратились к психологам, те, которые обратились к 28 мобильным бригадам, которые работают в Украине на сегодняшний день", - сказала она.

Кроме этого она отметила, что три миллиона детей ежегодно являются жертвами и наблюдают домашнее насилие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года зарегистрировано около 60 тысяч заявлений о домашнем насилии, - Нацполиция

"От домашнего насилия страдают и женщины, и дети. 10 тысяч остаются на улице, их забирают в приюты. 120-150 детей ежегодно становятся самоубийцами", - сообщила Луценко.

Также она призвала ВРУ ратифицировать Стамбульскую конвенцию и проголосовать за подготовленный ко второму чтению законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию.



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Все просто...Украине выделяют бабки по программе стоп насилие в семье.... все как обычно, я так понимаю, осваивать бабло будет эта баба яга
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насилие государства над гражданами порождает остальные формы насилия..
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Де ви таке прочитали?
Є досить заможні чоловіки,які знущаються над своїми родинами.Психологія така.
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а над заможними чоловіками не може знущатись держава..?
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Як саме?
Ви просто вирішили переклати всю провину на державу.
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прийти і відібрати майно, або вимагати хабар..або просто не захистити..
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Оце так виправдання садизму...
В інтернеті досить інформації на цю проблематику,почитайте.
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я нічого не виправдовую, але скотське життя, яке тут створене, підштовхує до насилля..якщо сказати просто..
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А хіба від насилля потерпають лише у нас???
Воно характерне для всіх країн,в тій чи іншій мірі,такі закони допомагають його зменшити.Нехай примхливі,ображені та незахищені чоловіки ідуть у спортзал і там зганяють всі свої стреси.Інакше-тюрма.
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позиція зрозуміла..чоловіки це корінь усіх бід..
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Власна особистість-корінь всіх бід.Ваша позиція це звичайнісінький інфантилізм з вкрапленнями виправдання злочинів.
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дуже аргументована відповідь, дякую, що хоть не дебілом нарекли..
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Якщо цей законопроект дійсно потрібен і допоможе комусь в скруті,то чому б і ні.
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Почему в нашей стране запрещены электрошокеры?? Не потому ли, чтобы женщины не могли защитить себя ?!
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В интернетмагазинах просто валом. Если нужно покупайте и не парьтесь.
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У кацапов эти вещи приветствуются. Баба с фонарём под глазом говорит - Бьёт,значит любит,а мужик без фонаря - Бей бабу молотом,будет баба золотом.
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Некий де Рибас, тот самый, основатель Одессы, сказал так:
Мой отец, всегда наказывал мне: женишься- бей жену!!! Я спросил у него: как же я могу её бить, если я не знаю- за что??? Папа ответствовал: "Всё равно - бей!!! Она- Знает!
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Жить с тобой - сплошное насилие . Может Югик был бы добрее, если бы ты не была бы такой страшной .
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То есть- около 400 в день. Каждые 3 минуты- одна женщина подвергается насилию??? Надо же. Наверное, я не там хожу, бо не свезло мне- ни разу не увидел. Хотя- соглашусь с Ксенией- пусть Ирина такими вопросами поплотнее займется, бо когда она вчера о политике вещала, то это Нечто!
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У нас с женой в январе будет 30 лет со дня свадьбы.
Женщина она очень хорошая, но, иногда, когда очень сильно достает, могу легонько шлепнуть ее по попке.
Является ли мое действие семейным насилием?
)))
ЗЫ. Мою сестру ее муж после 25 лет совместной жизни избивает аналогично.
)))
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Интересно, а если бы жена была бы мастером спорта по боксу и она на шлепанье по попке ответила бы шлепаньем в челюсть - это было бы семейным насилием?
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Перед тем, как жениться, стоит присмотреться к будущей супруге.
Я присмотрелся. 30 лкт тому моя жена не была даже КМС-ом.
Так что, я женился со спокойным сердцем.
)))
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Знаю такую семью. Он- Мастер Спорта СССР по классической борьбе, а она- по дзюдо. Два года назад он таблетки какие-то ей искал, срочно. Во время семейного конфликта- она посмела попытаться сопротивляться. Результат: перелом челюсти, в 4-х местах. У неё. Весовые категории разные, наверное.
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Моя сотрудница тоже с мужем в разных весовых категориях - он под два метра роста, она полтора. Приходил пьяный и учил жизни (трезвый нормальный), в один прекрасный момент, после пьянки проснулся, он связанный и она с топором, больше не пьет
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Забавная семья. Если уж такие крайности, то на кой хрен просто рядом существовать? Именно- существовать, бо это- не жизнь.
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Всяке буває. Як казав один: Розійтись -ні, а вбити- іноді хочеться.
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У нас Конституцію постійно гвалтують, - і нічо, кажуть шо так треба.
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При чём , каждый новый гидрант, приходя на пост, насилует её во всё более извращённой форме и с особой жестокостью. Пэпе это удаётся лучше всех папиредников.
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У нас в стране так "хорошо" женщинам живется, что бегут куда угодно на любых условиях 😟
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-Ой,с моим Моней неврзможно жить.
-Так таки разведись.
-Еще чего,он мне жизнь испортил,а я его должна ощасливить?
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ну, понятно: белый мужчина, от 21 года до 65 является корнем всех бед.
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Только в примитивных сообществах правит сила, а не закон
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А у нас какое общество? Высокоразвитое? В ЕС вообще другое отношение к женщинам, да и к детям тоже. Много раз наблюдала пожилые парочки , держащиеся за ручки или воркующие в кафешках. Да и собаки у них неагрессивные. Это у нас, если собака всех не перекусала, то деньги на ветер. Хотя у нас не только мужчины, но и женщины агрессивные. Иногда эти женщины такое вытворяют со своими детьми, что сама бы взяла и задушила.
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Фатальным исходом закончилось баловство с опасным животным.
Российский видеоблоггер Арслан Валеев умер от укуса черной мамбы, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Перед этим его бывшая жена заявила, что Валеев избил ее. Подтвердила это документами, - сообщает Сегодня.
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Там еще и видео есть
http://hronika.info/videonovosti/262195-v-rossii-zmeya-ubila-izvestnogo-blogera-video.html
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Так им это нравиться Не нравилось бы ушла Или не выбирала в друзья урода
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идет пионэр по лесу, а из кустов выскакивает Баба Яга:
- мальчик, ты меня хочешь изнасиловать?
-нет бабушка, я же пионэр.
Баба:
-а придется !
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Ну а вообще, конечно очевидно, то у порошенки большая проблема с кадрами
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Да уж...пьяный мужик он такой...тебе ли баба яга не знать. Но только рукоприкладство, никакого секса!
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А сколько мужчин подвергается насилию?
Если человека ругают - насилие.
Если ему запрещают с используя шантаж: развестись, не дать, не накормить (морить голодом) - насилие.
Не позволять заняться любимым делом (рыбалка, шахматы с друзьями) - насилие.
Им гордость не позволяет обращаться с жалобами!
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У каждого свои недостатки. Кто то дерется, кто то в фейсбуке и ничего больше делать не желает... Все "хороши", негде клейма ставить
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Они случайно не хотят какой-то закон принять для тех, кто бросает дома на голодную смерть собственных детей?
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По мужчинам нет подобной статистики, но по факту от женского насилия страдает не меньшее колличество мужчин!
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Их это не интересует. Они себе коммунизм строят за чужой счет и при это еще и не довольны.
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Женщина, которая застрелила вооруженного преступника, может сесть за решетку
(в отличие от Пашинского ...)
До выстрела она успела вызвать полицию, однако правохранители прибыли на место только через час. Полиция квалифицирует это убийство как превышение пределов при самообороне.

Полный текст читайте здесь:
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/zhenshchina-kotoraya-zastrelila-vooruzhennogo-1506364895.html
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закон о самообороне для простых украинцев и чиновников одинаков, но для рядового украинца ответственность всегда выше, чем для депутата.

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А ОТ ПОЛИЦИИ ВООБЩЕ ОТКАЗАТЬСЯ КАК ОТ КОРРУПЦИОННОГО ОРГАНА !!!
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на Ирку только у алкаша встает.... нет, ну действительно, с такой рожей можно рассчитывать только на степень опьянения партнера.
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СТАРЕНИЕ УКРАИНЦЕВ
Ежедневно украинцев становится меньше на 425 человек. К 2050 году нас останется около 25 млн человек
Согласно исследованию ВООЗ, средняя продолжительность жизни в 28 странах ЕС выросла с 74,2 года в 1990-м году до 80,9 лет в 2016-м. Отмечается, что люди в западных странах Европы живут в среднем на 8-10 лет дольше, чем в государствах Центральной и Восточной Европы.
«К сожалению, украинцы живут на 5-7 лет меньше, чем наши ближайшие соседи в Европейском Союзе», - сравнивает премьер-министр Украины Владимир ГРОЙСМАН статистику украинцев и поляков. Что же до средней продолжительности жизни в ЕС, то мы отстаем на 9-10 лет, ведь средняя продолжительность жизни в Украине составляет 70,4 года: для мужчин это 65,2, а для женщин - 75,5 лет. Катастрофические цифры!
Согласно данным Госстата, природного прироста населения в Украине не наблюдается уже много лет - ежемесячно в Украине умирает в 2 раза больше людей, чем рождается. Графики и исследования демонстрируют, что по продолжительности жизни Украина находится на 122 месте в мире, соревнуясь с Ираком, Гватемалой и Казахстаном…
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Говорят, что все несчастливые семьи несчастны по своему. Я же думаю что несчастливы те семьи, которые возникли на почве незамутненной интеллектом сексуальности. Вот так. Без гдубокого внутреннего уважения к партнеру. А там где нет уважения, со временем и секс уже "не тот", но вот стремление "стимульнуться" адреналином поругавшись вечерком перед постелью зачастую переходит в мордобой. И зачастую это стремление обоюдно! Вот что действительно плохо! Ведь не только у мужиков желание оттянутся на ком то после трудового дня! У женщин тоже! Вот так и живут. Как животные - гав-няв. А это уже из области социальной психиатрии, а не психологии...
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КАК РАЗ ИМЕННО ЗАНЯТИЕ СЕКСОМ ПОЗВОЛЯЕТ ХОРОШО РАССЛАБИТЬСЯ И НЕ БЫТЬ АГРЕССИВНЫМ !!!
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Ну не скажите. Когда-то то пошел с женой на курсы для молодых семей, по подготовке к рождению ребенка. Там "преподаватель" рекомендовала "спихивать" детей кому угодно, родителям, мужу, знакомым. А самим идти отдыхать куда нибудь. У них теперь клубы, по интересам, рестораны. И все равно они ВСЕГДА чем то не довольны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕжегодно в Украине более 150 тысяч женщин подвергаются насилию, - Ирина Луценко
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