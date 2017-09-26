 Ежегодно в Украине более 150 тысяч женщин подвергаются насилию, - Ирина Луценко

Об этом нардеп и представитель президента Украины в парламент Ирина Луценко заявила журналистам в ходе форума "Вместе за Украину, свободную от насилия в отношении женщин", который состоялся в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Каждый год, и динамика эта растет, более 150, а за последние два года 165 тысяч женщин страдают от насилия. Это только те, которые обратились и зафиксированы нашими правоохранительными органами, те, которые обратились к психологам, те, которые обратились к 28 мобильным бригадам, которые работают в Украине на сегодняшний день", - сказала она.
Кроме этого она отметила, что три миллиона детей ежегодно являются жертвами и наблюдают домашнее насилие.
"От домашнего насилия страдают и женщины, и дети. 10 тысяч остаются на улице, их забирают в приюты. 120-150 детей ежегодно становятся самоубийцами", - сообщила Луценко.
Также она призвала ВРУ ратифицировать Стамбульскую конвенцию и проголосовать за подготовленный ко второму чтению законопроект о предотвращении и противодействии домашнему насилию.
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Є досить заможні чоловіки,які знущаються над своїми родинами.Психологія така.
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Ви просто вирішили переклати всю провину на державу.
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В інтернеті досить інформації на цю проблематику,почитайте.
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Воно характерне для всіх країн,в тій чи іншій мірі,такі закони допомагають його зменшити.Нехай примхливі,ображені та незахищені чоловіки ідуть у спортзал і там зганяють всі свої стреси.Інакше-тюрма.
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Мой отец, всегда наказывал мне: женишься- бей жену!!! Я спросил у него: как же я могу её бить, если я не знаю- за что??? Папа ответствовал: "Всё равно - бей!!! Она- Знает!
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Женщина она очень хорошая, но, иногда, когда очень сильно достает, могу легонько шлепнуть ее по попке.
Является ли мое действие семейным насилием?
)))
ЗЫ. Мою сестру ее муж после 25 лет совместной жизни избивает аналогично.
)))
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Я присмотрелся. 30 лкт тому моя жена не была даже КМС-ом.
Так что, я женился со спокойным сердцем.
)))
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-Так таки разведись.
-Еще чего,он мне жизнь испортил,а я его должна ощасливить?
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Российский видеоблоггер Арслан Валеев умер от укуса черной мамбы, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Перед этим его бывшая жена заявила, что Валеев избил ее. Подтвердила это документами, - сообщает Сегодня.
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Там еще и видео есть
http://hronika.info/videonovosti/262195-v-rossii-zmeya-ubila-izvestnogo-blogera-video.html
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- мальчик, ты меня хочешь изнасиловать?
-нет бабушка, я же пионэр.
Баба:
-а придется !
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Если человека ругают - насилие.
Если ему запрещают с используя шантаж: развестись, не дать, не накормить (морить голодом) - насилие.
Не позволять заняться любимым делом (рыбалка, шахматы с друзьями) - насилие.
Им гордость не позволяет обращаться с жалобами!
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(в отличие от Пашинского ...)
До выстрела она успела вызвать полицию, однако правохранители прибыли на место только через час. Полиция квалифицирует это убийство как превышение пределов при самообороне.
Полный текст читайте здесь:
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/zhenshchina-kotoraya-zastrelila-vooruzhennogo-1506364895.html
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Ежедневно украинцев становится меньше на 425 человек. К 2050 году нас останется около 25 млн человек
Согласно исследованию ВООЗ, средняя продолжительность жизни в 28 странах ЕС выросла с 74,2 года в 1990-м году до 80,9 лет в 2016-м. Отмечается, что люди в западных странах Европы живут в среднем на 8-10 лет дольше, чем в государствах Центральной и Восточной Европы.
«К сожалению, украинцы живут на 5-7 лет меньше, чем наши ближайшие соседи в Европейском Союзе», - сравнивает премьер-министр Украины Владимир ГРОЙСМАН статистику украинцев и поляков. Что же до средней продолжительности жизни в ЕС, то мы отстаем на 9-10 лет, ведь средняя продолжительность жизни в Украине составляет 70,4 года: для мужчин это 65,2, а для женщин - 75,5 лет. Катастрофические цифры!
Согласно данным Госстата, природного прироста населения в Украине не наблюдается уже много лет - ежемесячно в Украине умирает в 2 раза больше людей, чем рождается. Графики и исследования демонстрируют, что по продолжительности жизни Украина находится на 122 месте в мире, соревнуясь с Ираком, Гватемалой и Казахстаном…
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