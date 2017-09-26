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 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

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25 сентября незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие в зоне АТО. Потерь среди украинских защитников нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным штаба, после 18 часов пророссийские боевики активизировали обстрелы украинских позиций на приморском и донецком направлениях: "Враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты вблизи Жованки и шахты Бутовка".

На приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки, а около 21 часа наемники выпустили 5 мин калибром 82 миллиметра вблизи Лебединского.

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В штабе также отметили, что вечером боевики в очередной раз продемонстрировали пренебрежение как к мирным договоренностям и гражданскому населению региона, обстреляв из минометов калибром 82 миллиметра дома жителей Марьинки: "К счастью, пострадавших среди местных нет".

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в пресс-центре АТО.

Напомним, 24 сентября российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб 01



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