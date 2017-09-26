 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Так, по данным штаба, после 18 часов пророссийские боевики активизировали обстрелы украинских позиций на приморском и донецком направлениях: "Враг применял крупнокалиберный пулемет на подступах к Авдеевке и Майорску. А под гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты вблизи Жованки и шахты Бутовка".
На приморском направлении захватчики из крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Водяного и Талаковки, а около 21 часа наемники выпустили 5 мин калибром 82 миллиметра вблизи Лебединского.
В штабе также отметили, что вечером боевики в очередной раз продемонстрировали пренебрежение как к мирным договоренностям и гражданскому населению региона, обстреляв из минометов калибром 82 миллиметра дома жителей Марьинки: "К счастью, пострадавших среди местных нет".
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие сил АТО 11 раз открывали огонь. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в пресс-центре АТО.
Напомним, 24 сентября российские наемники 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
12 0
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Количество обучающихся на украинском языке в оккупированном Крыму резко сократилось, - ООН(18)
Санкции против России эффективнее, чем миротворцы на Донбассе, - Геращенко(99)
Международное сообщество должно настаивать на допуске мониторинговых миссий в оккупированный Крым, - ООН(8)
"Жалкая попытка узаконить террористическую организацию", - посольство Украины отреагировало на открытие "представительства "ДНР" в Марселе(31)
Ранены двое украинских военнослужащих, – пресс-служба штаба АТО(0)
Украина должна принять новый закон о самоуправлении на Донбассе, - Грызлов(166)
Россия назвала "абсурдом" отчет ООН по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму(79)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума