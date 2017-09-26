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 Общество
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 Количество обучающихся на украинском языке в оккупированном Крыму резко сократилось, - ООН

права оон человека увкпч

В оккупированном Крыму резко сократилось количество учеников, которые обучаются на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Количество учащихся, обучающихся на украинском языке, резко сократилось. В 2013/14 учебном году, когда Украина все еще контролировала Крым, на украинском языке обучалось 12694 чел. В 2014/15 учебном году это число уменьшилось до 2154, в 2015/16 - до 949, в 2016/17 - до 371. В апреле 2015 г. из Крыма уехал многолетний директор единственной украиноязычной гимназии Симферополя, предположительно из-за угроз и притеснений. За период с 2013 по 2017 г. количество украинских школ уменьшилось с семи до одной, а число украинских классов - с 875 до 28", - информируют авторы документа.

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"УВКПЧ считает, что главными причинами этого уменьшения являются преобладающая русская культурная среда и выезд тысяч проукраинских жителей Крыма на материковую часть Украины. Сообщалось также о давлении со стороны некоторых учителей и администраций школ с целью прекращения преподавания на украинском языке", - сказано в докладе.

"Что касается университетского уровня, то в сентябре 2014 г. был закрыт Факультет украинской филологии и украиноведения в Таврическом национальном университете им. Вернадского, а большинство его педагогического коллектива было уволено. Кафедры украинской филологии, культуры украинского языка, теории и истории украинского языка были объединены. К концу 2014 г. украинский как язык преподавания был исключен из университетского образования в Крыму", - сообщает УВКПЧ.

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По цифрам видно, что и ранее украинский язык в Крыму притесняли. То, что украинские власти позволяли делать это в Крыму способствовало росту сепаратистских настроений и желанию добиваться там россии.
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Українську мову притісняють і зараз в Україні. Всі виші-на расійській,всі підприємства-на расійській,у всіх владних коридорах- звучить расійська,в медичних закладах-расійська.(рАсійська,тому що расова,бо притісняє українську в Україні).
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Врядли это правильно, учитывая что у россии нет монополии на русский язык. Государственный язык россии должен быть российский, а не русский.
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Жалкая отмазка Хасанчик.
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Накой тебе понадобился йазык агрессора? Он твой что-ли?
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Сам закриєшся, чи тебе теж треба примушувати не використовувати "русскую речь"?
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Процесс идет. Дерусификация постепенно продвигается. Главное это то, что появилось невероятно много источников новейшей информации на украинском. И на отличном украинском! Мои дети уже отказываются смотреть фильмы на русском. И Вы бы только слышали с каким презрением они цедят "кацапы" когда переключают каналы на украиноязычные с какого то "победоносного сериала" на "Интере", "Украине" или "ICTV"! В то время когда я учился в университете (90-е) все источники были на русском. Сейчас уже достаточно литературы и достойных переводов на украинском. Более того, второй рабочий язык анлийский. И тут у русского вообще шансов нет. Уже никто не ждет перевода! Просто читают на языке оригинала! Безвиз вообще вызвал ажиотаж на рынке репетиторов иностранных языков. Мои начали учить французский и интересоваться испанским. А вот с немецким проблемка судя по всему на уровне генетической памяти. Никто, после того как семью чуть не сожгли фашисты в окуупации в 1943, не желает учить немецкий, хотя поколения до этого свободно на нем писали, читали и говорили! Кто то из моих предков даже оставил конспекты лекций Гегеля, которого он слушал в Гейдельберге еще в начале 19 века... Вот так и с русским будет!
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Я даже догадываюсь кто был вашим предком общавшимся с Гегелем. Барон Мюнгхаузен!
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Завтра ООН констатирует, что дождь мокрый.
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Нічого дивного............
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Зато в Украине так гарненько на украинський мови розмовляють честные депутаты патриоты Розенблат , Поляков ,Дейдей ,Ляшко ,Мосийчук ....
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Надо отомстить крымским ватникам и запретить всем корыстуваться кацапской мовой. На Цензоре тож.
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Отчет ООН: В Крыму продолжаются аресты, пытки и навязывание гражданства РФ, у московской Орды язык есть, а телов не хвата,по тому на Московии даже дикие и домашние животные на русском мычат и гавкают.
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Русские с украинцами не церемонятся..- и церкви, и библиотеки, и образование.... , а украинцы сопли жуют....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоличество обучающихся на украинском языке в оккупированном Крыму резко сократилось, - ООН
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