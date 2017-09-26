 Количество обучающихся на украинском языке в оккупированном Крыму резко сократилось, - ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".
"Количество учащихся, обучающихся на украинском языке, резко сократилось. В 2013/14 учебном году, когда Украина все еще контролировала Крым, на украинском языке обучалось 12694 чел. В 2014/15 учебном году это число уменьшилось до 2154, в 2015/16 - до 949, в 2016/17 - до 371. В апреле 2015 г. из Крыма уехал многолетний директор единственной украиноязычной гимназии Симферополя, предположительно из-за угроз и притеснений. За период с 2013 по 2017 г. количество украинских школ уменьшилось с семи до одной, а число украинских классов - с 875 до 28", - информируют авторы документа.
"УВКПЧ считает, что главными причинами этого уменьшения являются преобладающая русская культурная среда и выезд тысяч проукраинских жителей Крыма на материковую часть Украины. Сообщалось также о давлении со стороны некоторых учителей и администраций школ с целью прекращения преподавания на украинском языке", - сказано в докладе.
"Что касается университетского уровня, то в сентябре 2014 г. был закрыт Факультет украинской филологии и украиноведения в Таврическом национальном университете им. Вернадского, а большинство его педагогического коллектива было уволено. Кафедры украинской филологии, культуры украинского языка, теории и истории украинского языка были объединены. К концу 2014 г. украинский как язык преподавания был исключен из университетского образования в Крыму", - сообщает УВКПЧ.
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