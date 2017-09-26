 Санкции против России эффективнее, чем миротворцы на Донбассе, - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире "112 Украина".
"Единственный на сегодня наиболее эффективный вариант - это усиление экономических и дипломатических санкций против РФ как Украиной, так и нашими партнерами - ЕС, США, Канадой и Японией. Из-за экономических санкций экономика России несет огромные убытки. Они уже измеряются в сотнях миллиардов долларов, и это истощает российскую экономику", - сказал он.
"Примирение с помощью международных организаций - таких как ООН. Были положительные варианты примирения - например, в Индонезии.... Есть и негативные варианты, когда при участии миротворцев ООН, например, на Кипре уже 45 лет не могут решить вопрос объединения Северного Кипра, который был захвачен турецкими войсками. Есть вариант, когда миротворческая миссия ООН, с одной стороны, казалось бы, нужна для примирения Грузии и Абхазии, но поскольку миротворцами является российская армия, то Абхазия фактически стала российской провинцией. Нам не нужен абхазский сценарий примирения, когда Россия будет предлагать, чтобы российские войска оккупировали эту территорию", - добавил политик.
Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина предложит проект резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнерами.
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Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал российский журналист Олег Кашин.
В сюжете жестко высмеяли лидера Белоруссии, "запустив" в его сторону не одну резкую "шутку".
Прошлись и по "цвета авокадо" кителю Лукашенко, и по его "волшебным усам".
"Природа продолжала давать белорусам по морде. Сорняки проросли даже в танках. Колхозники доложили главному председателю, что основной угрозой суверенитета Белоруссии был и остается колорадский жук", - рассказывается в сюжете.
При этом видео активно сопровождается закадровым смехом, указывая, где именно зрителю должно быть смешно.https://www.obozrevatel.com/abroad/rossijskij-telekanal-merzko-poizdevalsya-nad-lukashenko-opublikovano-video.htm
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