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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (484) санкции (6459) Донбасс (16183) Геращенко_Антон (972)

 Санкции против России эффективнее, чем миротворцы на Донбассе, - Геращенко

геращенко

Усиление санкций против России более эффективно для решения конфликта на востоке Украины, чем введение миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Единственный на сегодня наиболее эффективный вариант - это усиление экономических и дипломатических санкций против РФ как Украиной, так и нашими партнерами - ЕС, США, Канадой и Японией. Из-за экономических санкций экономика России несет огромные убытки. Они уже измеряются в сотнях миллиардов долларов, и это истощает российскую экономику", - сказал он.

"Примирение с помощью международных организаций - таких как ООН. Были положительные варианты примирения - например, в Индонезии.... Есть и негативные варианты, когда при участии миротворцев ООН, например, на Кипре уже 45 лет не могут решить вопрос объединения Северного Кипра, который был захвачен турецкими войсками. Есть вариант, когда миротворческая миссия ООН, с одной стороны, казалось бы, нужна для примирения Грузии и Абхазии, но поскольку миротворцами является российская армия, то Абхазия фактически стала российской провинцией. Нам не нужен абхазский сценарий примирения, когда Россия будет предлагать, чтобы российские войска оккупировали эту территорию", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы ООН на Донбассе - не панацея, - замглавы МИД Зеркаль

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина предложит проект резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнерами.
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Геращенко говорит в противовес своим политическим партнерам. Конечно он прав, хотя сеггдняшние санкции недостаточны.
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Санкции продолжаем , миротворцев не вводим ?
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продолжаем, пока не вернут Крым и Донбасс.
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Геращенко путает причины и последствия (почти , как мягкое и тёплое) . Санкции позволяют бороться с причинами , а вот миротворцы возможно позволят - именно с последствиями кацапской оккупации .
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Миротворцы не будут за нас воевать. Если их разместить на границе с россией, то они смогут сдержать полномасштабное наступление россии. Именно поэтому Россия не соглашается на этот вариант. Обойти решение Совбеза можно на Генасамблее ООН и принять там решение о вводе миротворцев. Но пока до такого шага далеко.
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Их собираются разместить не на границе с Пидорашкой , а по всей территории Ордло . А кацапы согласятся на это , как только начнут выводить оттуда свои войска и технику . Остальное - дело техники (или трое суток работы "правосеков") ... Но пока этим и не пахнет .
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Лучше только на границе, а остальное должна занять украинская армия.
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Мне кажется, тут имелось в виду, что нужно подогревать санкциями пока не будет по нашему...
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Ну ок . Тогда пусть внятно свою точку зрения объясняет . Он же политик или куда ? Или это спецом так невнятно - "салидол лучше утреннего покоса травы" ...
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Бляха муха, от не думав, що з Геращенком буду згідний на всі 100 відсотків!
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Держи наготове, пригодится. Сигнал к началу атаки три зеленых свистка.
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Верим не верим,но я первое о чём подумал,так о топоре.Хоть Гризодубо забил за собой,эту фишку.Его ждёт конкуренция
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Если заберешь топор у Гризодуба и он погрузки все дубы. В этом он страшен👼
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Как говаривал Ал Капонэ - "Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, нежели одним добрым словом!"...
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С такой ряхой, конечно, нужно опасаться любых ограничений в хавчике. А казламордым те санкции - что мёртвому припарка. Санкции дадут эффект только в том случае, если мир прижмёт, наконец, я#цы х@йлу и его подх@йловникам: персонально каждому.
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А я вас предупреждал. Петя на это не пойдет.
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Введение миротворцев заморозит конфликт - мы не сможем зачистить, а кацапы наладят каналы поставки оружие, хотя там уже столько, что хватит на десятилетия. "Замороженый Донбасс" с голубыми касками даст повод снимать санкции. Все. О Крыме можете забыть надолго, будет не до него. Поэтому хуйло и не против введения миротворцев ООН. А нам оно надо? Санкции, санкции и еще раз санкции! А в это время продолжаем милитаризацию и готовим армию, резерв, тыл и обеспечение войск средствами связи и ПВО. А там само покажет..
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Это ты турчиновскую показуху называешь "милитаризацией"?)
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Ты что думаешь что эта банда коррумпированных жидов-имитаторов останется после выборов? От новой власти мы будем требовать большего! Если сейчас госаппарат стоит 51% ВВП а военые расходы всего 5% ВВП, то при сокращении аппарата военные рассходы возрастут. Нам не нужна армия чиновников с антикоррупционными зарплатами! И мы, народ Украины, таки получим то что нам необходимо! И если для этого придется повесить и Петю и Турчинова, то мы их повенсим!
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Представляю твою рожу, после того как "банда коррумпированных жидов-имитаторов" снова победит на выборах. А это, я тебе это гарантирую.
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Я представляю твою рожу после похоронки на твоего ребёнка.
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У меня не рожа, а вполне интеллигентное лицо. Тебя это наверное огорчает. И если я утверждаю, что в следующем правительстве коррупции будет значительно меньше, то для этого у меня уже есть вполне осязаемые предпосылки. Я живу в Киеве! И ты из за бугра здесь ничего гарантировать не можешь! И даже материалом не владеешь. Запасайся попкорном и смотри.
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Я прямо представляю как ты в драных семейных трусах стоишь на диване и размахивая руками толкаешь речи про милитаризацию, резерв, тыл, обеспечение средствами.... А всего то надо слезть с дивана, подлатать трусы и пойти в военкомат.
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Зря ты так.Это особый ритуал много значущий,для все,хто его видит,и в нём участвует.Но не вижу не одной помехи в этом порядке,шоб снести тебе башку
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россии нет на месте того государства в 1917 была построена скотобойня с громким названием ссср в 1992 году ее увековечили о помянули с водочкой в беловежской пуще борис николаевич как обычно был никакой попытки вована как то изменить ситуацию обречены ибо он потомок тех кто проссрал честь достоинство и гордость и при этом даже не поперхнулся
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Я тебя огорчу. Та россия до 1917 года тоже была "скотобойней", просто несколько лет перед Первой мировой реформа Столыпина подняла ненадолго её экономически.
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Геращенко уже Шарика поймал ? Он же обещал вроде
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Страшный сон Путина стал явью: на масштабной акции в Петербурге сотни россиян кричали "Слава Украине" и размахивали сине-желтым флагом http://censoru.net/21501-strashnyy-son-putina-stal-yavyu-na-masshtabnoy-akcii-v-peterburge-sotni-rossiyan-krichali-slava-ukraine-i-razmahivali-sine-zheltym-flagom.html

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Не надо вестись на эту кацапскую прикормку,одиночные пикеты кошмарят,а тут столько народа и ни одного задержания,это означает нас собираются мирить и втюхивать мыжебратья
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пусть японцы за Курилы оккупированные Россией санкции начнут вводить, почему бы и нет...
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Российский телеканал НТВ мерзко поиздевался над президентов Белоруссии Александром Лукашенко.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал российский журналист Олег Кашин.
В сюжете жестко высмеяли лидера Белоруссии, "запустив" в его сторону не одну резкую "шутку".
Прошлись и по "цвета авокадо" кителю Лукашенко, и по его "волшебным усам".
"Природа продолжала давать белорусам по морде. Сорняки проросли даже в танках. Колхозники доложили главному председателю, что основной угрозой суверенитета Белоруссии был и остается колорадский жук", - рассказывается в сюжете.
При этом видео активно сопровождается закадровым смехом, указывая, где именно зрителю должно быть смешно.https://www.obozrevatel.com/abroad/rossijskij-telekanal-merzko-poizdevalsya-nad-lukashenko-opublikovano-video.htm
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкции против России эффективнее, чем миротворцы на Донбассе, - Геращенко
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