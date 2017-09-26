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 Политика Украины
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 Международное сообщество должно настаивать на допуске мониторинговых миссий в оккупированный Крым, - ООН

права оон человека увкпч

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует международному сообществу настаивать на допуске Россией миссий по мониторингу прав человека в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в докладе УВКПЧ "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"УВКПЧ рекомендует международному сообществу настаивать на необходимости полноценного сотрудничества Российской Федерации с международными и региональными мониторинговыми механизмами, в частности, путем предоставления их представителям беспрепятственного доступа в Крым", - сказано в документе.

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В ООН призывают напоминать РФ и Украине о необходимости неуклонно соблюдать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право при обеспечении защиты населения Крыма.

УВКПЧ также предлагает поднимать вопросы о нарушении прав человека в оккупированном Крыму в дискуссиях с РФ на двусторонних и многосторонних собраниях и встречах.

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Международное сообщество должно настаивать на одном: ПТН ПНХ!
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Далгі Амєрікі і прочіх буржуєв.

Вартість бренду Apple зросла на 3%, до $184,15 млрд.

Google додав за рік 6%, до $141,70 млрд, а бренд Microsoft, що займає третє місце, подорожчав за рік на 10%, до майже $80 млрд.

Крім того, в десятку найдорожчих брендів увійшли Coca-Cola ($69,3 млрд), Amazon ($64,8 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд доларів), Mercedes ($47,8 млрд) і IBM ($46,8 млрд).
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Вероятно. Про Крым я повторил слова моего знакомого, который был недавно на могилах своих родственников. То есть у меня и у него есть основание так говорить. Возможно в россии не везде так, но это лишь степень заключения их граждан.
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Міжнародна спільнота мала б менше слину пускати і поважати хоча б свої власні принципи, задекларовані в установчих документах міжнародних організацій.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународное сообщество должно настаивать на допуске мониторинговых миссий в оккупированный Крым, - ООН
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