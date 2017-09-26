 Международное сообщество должно настаивать на допуске мониторинговых миссий в оккупированный Крым, - ООН

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в докладе УВКПЧ "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".
"УВКПЧ рекомендует международному сообществу настаивать на необходимости полноценного сотрудничества Российской Федерации с международными и региональными мониторинговыми механизмами, в частности, путем предоставления их представителям беспрепятственного доступа в Крым", - сказано в документе.
В ООН призывают напоминать РФ и Украине о необходимости неуклонно соблюдать международное право в области прав человека и международное гуманитарное право при обеспечении защиты населения Крыма.
УВКПЧ также предлагает поднимать вопросы о нарушении прав человека в оккупированном Крыму в дискуссиях с РФ на двусторонних и многосторонних собраниях и встречах.
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Вартість бренду Apple зросла на 3%, до $184,15 млрд.
Google додав за рік 6%, до $141,70 млрд, а бренд Microsoft, що займає третє місце, подорожчав за рік на 10%, до майже $80 млрд.
Крім того, в десятку найдорожчих брендів увійшли Coca-Cola ($69,3 млрд), Amazon ($64,8 млрд), Samsung ($56,2 млрд), Toyota ($50,3 млрд), Facebook ($48,2 млрд доларів), Mercedes ($47,8 млрд) і IBM ($46,8 млрд).
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