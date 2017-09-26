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Все про:нападение (1713) Нацполиция (8865) Харьков (4433) активист (505)

 Полиция установила четырех причастных к нападению на антикоррупционного активиста Лисичкина в Харькове, - Бех

лисичкин

Полиция установила четырех человек, причастных к нападению на члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, к нападению причастны четыре человека: двое исполнителей, один заказчик и еще один человек, который координировал нападающих и давал им указания.

По словам Беха, 23 сентября правоохранители пригласили двух участников нападения для дачи показаний и проведения процедуры опознания. Во время этого они подали заявление, что причастны к нападению. При этом, по словам чиновника, пострадавший Лисичкин их не узнал.

Начальник полиции Харьковщины рассказал, что, по словам нападавших, за эти действия знакомый передал им 5 тыс. грн. Задачей было инсценировать нанесение телесных повреждений. Как сообщил Бех, один из нападавших заверил, что пострадавший получил бы гораздо больше телесных повреждений, если бы нападение было настоящим.

Полицейский отметил, что обоим нападающим более 40 лет. Они харьковчане, ранее привлекались к уголовной ответственности. Заказчик нападения установлен. На данный момент он скрывается.

В свою очередь, начальник следственного управления полиции Харьковщины Владимир Тимошко добавил, что нападавшие попали в объективы нескольких камер наблюдения. Также изъята одежда, в которой они совершали правонарушение, поэтому нет сомнений, что именно они были на месте преступления.

Говоря о связи между нападением на Лисичкина и нападением на директора Харьковского антикоррупционного центра, депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха, Бех отметил: "Обе ситуации не связаны друг с другом. Абсолютно разные люди совершили эти уголовные правонарушения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный активист Лисичкин: Избившие меня утверждают, что инсценировали нападение, а я якобы был предупрежден

Напомним, 18 сентября в Харькове неизвестные совершили нападение на члена Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина. В конце августа в Харькове неизвестные сильно избили главу правления этой организации, депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха.

Отметим, что Дмитрий Булах активно занимался расследованием фактов коррупции и злоупотреблений среди чиновников региона, народных депутатов, директоров коммунальных предприятий. В частности, Цензор.НЕТ публиковал статью с материалами Булаха: "КООПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО. ЗА ЧТО ЛУЦЕНКО ХОЧЕТ ПОСАДИТЬ ДОБКИНА И КЕРНЕСА?".
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Бред - пригласили нападавших , нападавшие вдруг решили признаться .по любому же было не так .
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и потому надо облегчить работу полиции, следакам, судам, тюрьме, налогоплательщику и кому там еще... дав возможность гражданину делать эту работу самостоятельно за свой счет быстро и качественно одним нажатием на спусковой курок или двумя как в этом случае
а каким образом угадайте сами с трех раз.
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Там вся рыгаловка,була причасна!Короче не будите хомячков,заеб,тесь обиваться от драконов,с мордочкой хомячка.Хотя сам по себе зверь,достоин,щоб Петя о нём рассказал
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