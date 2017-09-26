 МВД РФ предлагает приносить присягу России у братских могил

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", также принесение присяги может проходить в помещениях территориальных органов МВД, органах самоуправления, дипломатических представительствах или консульских учреждениях.
В проекте положения о порядке принесения присяги говорится, что процедура будет проходить перед государственным флагом России. Приносящий присягу должен зачитать ее вслух, а затем поставить подпись в документе.
В пояснительной записке к документу отмечается, что присягу должны будут приносить при вступлении в гражданство России иностранные граждане старше 18 лет.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести присягу при вступлении в гражданство России в июне этого года. Текст присяги Госдума утвердила в июле.
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Свиноросы САТАНИСТЫ!!!
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Наши уроды, сбежавшие после Революции, давно все получили это гражданство. Разве что он ждет новую волну нашего ворья?
Это для них готовится такая "трогательная" церемония?😂😂😂
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Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.
У легкоатлетичних змаганнях Зімніков у ніч на вівторок показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с), повідомляє Укрінформ.
Друге місце відійшло представнику Франції Олів'є Бутьє, який відстав він українця більш, ніж на секунду. Третім прибіг новозеландець Ден Кроуфорд.https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2312424-ukraina-viborola-zoloto-na-igrah-neskorenih2017.html
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"Я уже считаю, что это наша страна. Извини, Меркель, ты в пролете", - русскоговорящие граждане ФРГ на выборах в Германии. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/456788/ya_uje_schitayu_chto_eto_nasha_strana_izvini_merkel_ty_v_prolete_russkogovoryaschie_grajdane_frg_na/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_64955690
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