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Все про:гражданство (731) МВД РФ (167) присяга (171) Россия (72410)

 МВД РФ предлагает приносить присягу России у братских могил

мвд рф

Министерство внутренних дел (МВД) РФ предлагает приносить присягу при вступлении в гражданство России в исторических местах, "местах боевой и трудовой славы", а также "‎у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", также принесение присяги может проходить в помещениях территориальных органов МВД, органах самоуправления, дипломатических представительствах или консульских учреждениях.

В проекте положения о порядке принесения присяги говорится, что процедура будет проходить перед государственным флагом России. Приносящий присягу должен зачитать ее вслух, а затем поставить подпись в документе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что присягу должны будут приносить при вступлении в гражданство России иностранные граждане старше 18 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жириновский написал текст клятвы для новых граждан РФ: "Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг"

Напомним, президент России Владимир Путин предложил ввести присягу при вступлении в гражданство России в июне этого года. Текст присяги Госдума утвердила в июле.
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Подтверждаю, но нахура мне столько ихтамнетов итак не успеваю вскрьівать ))
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Єдність українців полягає в єдності думок ))
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Некрофіли, блін. Напевно ритуал буде включати розкопування цих самих могил і танці з кістками в руках ("Калінка-малінка", "Валєнкі-валєнкі") під ритми бурятських шаманських бубнів і завивання гундяєвських сектантів.
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Тупа країна, і медицина тут вже безсила....
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Будущие граждане России должныбыть реалистами и реально посмотреть на суровую реальность
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Конечно. Они должны понимать, что с принятием гражданства рф им и остается один путь - в братскую могилу
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После присяги к братьям в братскую могилу
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...бухтите, кацапы, как космические корабли бороздят Большой театр...
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Аж холодок по спине... Кто бы мог подумать еще 5 лет назад что Московия такими гигантскими шагами превращается в каменный век...Обгоняют даже Северную Корею. Чуствую через пол года-год будут на кострах жертвоприношения делать и *ведьм* сжигать...
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Боюсь больше всего что скоро миллионы голодных и диких мокшей попрут в Украину...
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Угу, обычно когда Орда приходит в город то недвижимость вообще теряет всякую ценность, а растет в цене быстрые лошади и крепкая повозка.
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Одно дело - Орда, другое дело - беженцы от Орды. У Орды были призрачные шансы в 2014, сейчас шансов нет.
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Бляха, готов руками вырыть могилу каждому кацапу. Одно лишь условие- он добровольно в неё ляжет...
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за пузырь другой кацап выроет, они такие, зачем напрягаться
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Хуйло бредит!? Кто из иностранцев в здравом уме после 18 лет захочет иметь гражданство педерашки???
Наши уроды, сбежавшие после Революции, давно все получили это гражданство. Разве что он ждет новую волну нашего ворья?
Это для них готовится такая "трогательная" церемония?😂😂😂
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Хуйло и сейчас за гражданство РФ дает иностранцу квартиру и пару лямов срублей. А после такой инициативы принимать присягу с трупами и заниматься некрофилией одной квартиркой уже не отделается.
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Ну а что.....практично Прям там у могилы - получил паспорт, принял присягу и в путь.......... куда-нибудь скрепы защищать.
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лугандонцы захотят...скоро у них реальный попандос будет...часть к нам рванет, а часть в рашу)
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Україна виборола золото на Іграх нескорених-2017
Першу золоту медаль на рахунок збірної України на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто записав 29-річний офіцер Міністерства оборони Олег Зімніков з Києва.
У легкоатлетичних змаганнях Зімніков у ніч на вівторок показав 1-й результат у перегонах на 1500 метрів (4 хв 33 с), повідомляє Укрінформ.
Друге місце відійшло представнику Франції Олів'є Бутьє, який відстав він українця більш, ніж на секунду. Третім прибіг новозеландець Ден Кроуфорд.https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/2312424-ukraina-viborola-zoloto-na-igrah-neskorenih2017.html
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Это действительно из рубрики - "Новости умалишенных"
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а могилы будут раскапывать, шобы клятву лично покойным принести?! не удивлюсь если так и будет. от кацапья можно ожидать все что угодно
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Больное на все голову государство, спекулирующее и строящее свое настоящее и будущее на прошедшей войне, где положили миллионы и миллионы своих сограждан.
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В Польше появились гастарбайтеры из России. Информация из "первых рук". Я сам их видел. Говорят, "дома работы нет, а на нас кредиты висят". Дома - это в стране нефти, газа, золота, алмазов и дерьма в головах.
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Ой! не нужно им давать работу, вон в Германии обжились и уже кричат "это наша территория, Меркель- обломись"
"Я уже считаю, что это наша страна. Извини, Меркель, ты в пролете", - русскоговорящие граждане ФРГ на выборах в Германии. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/456788/ya_uje_schitayu_chto_eto_nasha_strana_izvini_merkel_ty_v_prolete_russkogovoryaschie_grajdane_frg_na/sortby/tree/order/desc/page/2#comment_64955690
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В Сирии........ ну чтобы преемственность обеспечить тем, кто в там в братских лежит.
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Кацапи, майдан в Україні, а у вас площадь. Дебілибля.
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Біля могил в які клали всіх підряд, в тому числі і тих кого самі ж і замордували до смерті. Коротше, гумус.
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Салаве свистяме, куди лярве и эрзацу пердянскому мардва молямц.
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интересно когда эта россия воевала за свою независимость может в 1812 против Наполеона так того государства уже нет и не будет потомки ныне проживающих долбо.бов в кремле постарались или война 1941-1945 так и тут промашечка вышла этого государства тоже нет
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Да отличная идея! вот, самые подхоящие скотоямки для ритуала приняртия в мордор-гражданство


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странно, что сортир для присяги не предложили.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМВД РФ предлагает приносить присягу России у братских могил
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