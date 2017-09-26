 Знание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наша позиция должна быть последовательна: мы должны защищать и украинский на 100%, и языки национальных меньшинств. Та ситуация, когда есть люди, которые… вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать", - сказал чиновник в эфире канала ICTV в понедельник вечером.
Министр подчеркнул, что в Украине не лишают права образования на языках национальных меньшинств. Но назвал неприемлемым вариант, когда в школах нацменьшинств украинский язык преподают как предмет, а остальное обучение проходит только на языках национальных меньшинств, что ведёт к незнанию терминологии точных наук на государственном языке среди выпускников школ.
Дипломат отметил, что в вопросе языка образования Украины должна конструктивно и обоснованно доносить свою позицию.
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Не у кого же не возникает сомнений что в Польше -государственный польский, а в Германии- немецкий, а в кацапии- угрофинский, почему Украина должна отказаться от своего языка?
Правильное решение, на кухне, между собой хоть на тарабарском, государственный - украинский, учиться надо языку, как в любой другой стране.
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я неофіційно спілкуюсь ,але як треба то можу україньскою.
Нема нічого важкого, а ти- йди вчися,бо як пірья не скуби на собі, а вчить потрібно.
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Неуважаемые роботяги на форуме(тролли). Если человек живет в Украине,он ОБЯЗАН знать язык страны. Если в Германии,то немецкий и т.д. Это же логично!!!
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May. 14th, 2017 at 4:57 PM
Почему то никто не обратил внимание на краеугольный камень русско-украинской войны 2014 - 20хх гг.
Все прекрасно помнят рейс МН-17, который был сбит ВС РФ над территорией Украины.
Основная теория, на сейчас, такова, "ополченцы" МН-17 попутали с бортом ВСУ и сбили МН-17 по ошибке.
Мол таки да, виноваты дегенераты из "ЛДНР", и РФ тоже как бы рядом стояла, но специально такого никто не хотел и не предполагали, а БУК из РФ поставили русские офицеры патриоты среднего звена превысившие полномочия.
Эта теория поддерживается Западом, по той причине, что если признать настоящую правду о МН-17, то Западу нужно принимать предельно жесткие меры против Орды(РФ), а Запад, в настоящий момент, не может и не хочет это делать.
Потому Западом принято решение, идти на полумеры, давить на то, что МН-17 сбили "ополченцы".
Но причем тут МОВА и как МОВА спасла Украину?
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Помните об этом! МОВА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СПАСЛА УКРАИНУ!
p.s Пишу на имперском(русском) потому что так нужно, на сейчас.
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думаю, что американцам выгоден миф о вяличие рассеи, так как нужно же стричь налогоплательщиков, что бы иметь такой раздутый военный бюджет.
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В Україні чомусь прийнято вважати, що всі наші біди через засилля радянських старожилів, які звикли до гречки і не звикли поступатися звичками. Втім, як виявилося, переважна більшість української молоді теж сидить на «Вконтакте». До них входять і студенти - здавалося б, найпрогресивніша і найсвідоміша категорія населення.
В різних вишах до цього ставляться по-різному. Так, Богдан Тихолоз (заступник декана факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка) пообіцяв відстежувати сторінки студентів, які користуються російськими ресурсами [3]. В той самий час у національному університеті «Києво-Могилянська академія» навчальний процес останніх кількох курсів майже повністю узалежнений від «Вконтакте». Попри те, що адміністрація офіційно не заохочує студентів користуватися російською соцмережею, окремі студенти, що обирають не користуватися нею, ризикують не отримувати потрібну інформацію вчасно. Анонімний студент, що розповів про це, також додав, що його колеги агресивно реагують на заклики покинути цей російський сайт.
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