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 Политика Украины
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 Знание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин

климкин

Украина должна защищать украинский язык и языки нацменьшинств, но знание государственного - вопрос национальной безопасности для страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша позиция должна быть последовательна: мы должны защищать и украинский на 100%, и языки национальных меньшинств. Та ситуация, когда есть люди, которые… вообще не владеют украинским языком, это вопрос, в конце концов, нашего единства и национальной безопасности. Я это понимаю так и буду далее продвигать", - сказал чиновник в эфире канала ICTV в понедельник вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Закон Украины "Об образовании"

Министр подчеркнул, что в Украине не лишают права образования на языках национальных меньшинств. Но назвал неприемлемым вариант, когда в школах нацменьшинств украинский язык преподают как предмет, а остальное обучение проходит только на языках национальных меньшинств, что ведёт к незнанию терминологии точных наук на государственном языке среди выпускников школ.

Дипломат отметил, что в вопросе языка образования Украины должна конструктивно и обоснованно доносить свою позицию.

Также читайте: Президент Румынии Йоханнис отменил визит в Украину из-за нового закона "Об образовании"

Напомним, 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. В частности, закон предусматривает переходный период для детей, поступивших на обучение до 1 сентября 2018 года и сейчас учатся на языках нацменьшинств, до 1 сентября 2020 года. С 1 сентября следующего года дошкольное и начальное образование дети могут получать на языке соответствующего национального меньшинства, при этом параллельно изучая государственный.

С 5 класса дети национальных меньшинств начнут обучаться на государственном языке, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. Если язык нацменьшинств относится к языкам Европейского Союза, также возможно преподавание на нем одной или нескольких дисциплин.

Также читайте: Ни в одной из обеспокоившихся новым законом об образовании стран, нет украинской школы, - Гриневич

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест по поводу принятия этого закона.
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Однотурово-оффшорная власть - угроза национальной безопасности Украины...
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Убогий "продвигатель" - выпускник парашского образцы
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Язык - условие нац безопасности...
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А вот проститутки (не чугункин ессно ) так не считают
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Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен. Почему мы, как только начали упирать на украинский язык стали жить в три раза хуже против того периода, когда не напирали? Это провокация, да?
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Та звісно що винна в цьому українська мова - це вона вже три роки воює на теренах Донбасу, анексувала Крим тощо.
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а вы носитесь с тем язиком как идиоты без мозгов! Мало того еще и людей убиваете которые этим же языком и разговаривают!
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противодействие всегда можно объяснить действиями агентов кремля
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таки да)шатуны это же тоже агенты кремля)
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Я як громадянин держави Україна маю гарантоване Основним Законом - Конституцією право на вільний розвиток і застосування державної української мови і вимагаю від влади забезпечити мені такі права. Все.. Решта - ваші домисли.
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Ти реальний довбень...Вчи українську щоб розуміти зміст написаного...
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Ваня, а больше ничего вы не требуете согласно конституции? Ну, например, чтобы власть не была барыжной или чтобы АТО не длилось 3 года?
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Конституція пишеться з великої літери. В мене багато претензій до влади, але коментарі треба залишати згідно заявленої теми.
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Бо якщо ти забереш в нації мову - ти, тим самим, знищиш саму націю. Кацапи про це знають і роблять це вже 300 років. То ти кацап?
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Та я бачу в вас досить не погано виходить, півні з лайна в вас найкращі ))
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А что у нас кто то аннексировал Крым? И кто же это был по вашему?
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Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже Авакова
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а индус который министр обороны Канады... с твоей точки зрения тоже козёл?
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ну если смог, значит был дефектным кацапом, без лишний хромосомы)))
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Ну як би да. Змінюється спосіб мисллення, хоча вам, кацапам, цього не зрозуміти, ви не здатні опанувати слов'янські мови
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На кого, на тебе? А ти хто взагалі такий? Мокша чи ерзя? Поясни мені на кого ображатись.
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В вас на расії всі такі тупі, чи ви є винятком?
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Четвёртый год в летаргическом сне? Его отменили 24 февраля 2014 года.
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Саме так - мова це індикатор рівня національної безпеки будь-якої країни і нарешті за 26 років влада почала хоч щось робити в напрямку.
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какие нах языки нацменов? только украинский язык в школах!!! шоза демократия сепарская а?
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ты на святое посягнул, на саму конституцию)ну ты точно какой то агент кремля)
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Отстранение вас от власти с дальнейшим криминальным преследованием ,это действительно вопрос национальной безопасности.
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А какая гнида тут все время спамит? Все мнения имеют равные права
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Все верно, пока живо все украинское - жива Украина.
Не у кого же не возникает сомнений что в Польше -государственный польский, а в Германии- немецкий, а в кацапии- угрофинский, почему Украина должна отказаться от своего языка?
Правильное решение, на кухне, между собой хоть на тарабарском, государственный - украинский, учиться надо языку, как в любой другой стране.
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что ж ты как то непатриотично тут выступаешь, на кацапском, а это же не кухня, а общественное место)ая яй)
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А я шо,до тебе заяву пишу?Це неофіційне спілкування,вічно в тебе котлети разом з мухами.
я неофіційно спілкуюсь ,але як треба то можу україньскою.
Нема нічого важкого, а ти- йди вчися,бо як пірья не скуби на собі, а вчить потрібно.
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и ведь въедет, скорее всего)попиарившись и на этой теме)
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Сколько первых троллей под этой статьей выскочило😨 просто ужас.
Неуважаемые роботяги на форуме(тролли). Если человек живет в Украине,он ОБЯЗАН знать язык страны. Если в Германии,то немецкий и т.д. Это же логично!!!
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КАК МОВА СПАСЛА УКРАИНУ!
May. 14th, 2017 at 4:57 PM

Почему то никто не обратил внимание на краеугольный камень русско-украинской войны 2014 - 20хх гг.

Все прекрасно помнят рейс МН-17, который был сбит ВС РФ над территорией Украины.
Основная теория, на сейчас, такова, "ополченцы" МН-17 попутали с бортом ВСУ и сбили МН-17 по ошибке.
Мол таки да, виноваты дегенераты из "ЛДНР", и РФ тоже как бы рядом стояла, но специально такого никто не хотел и не предполагали, а БУК из РФ поставили русские офицеры патриоты среднего звена превысившие полномочия.

Эта теория поддерживается Западом, по той причине, что если признать настоящую правду о МН-17, то Западу нужно принимать предельно жесткие меры против Орды(РФ), а Запад, в настоящий момент, не может и не хочет это делать.
Потому Западом принято решение, идти на полумеры, давить на то, что МН-17 сбили "ополченцы".

Но причем тут МОВА и как МОВА спасла Украину?
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Помните об этом! МОВА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СПАСЛА УКРАИНУ!

p.s Пишу на имперском(русском) потому что так нужно, на сейчас.
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Звіздобол, всі прекрасно розуміють що боїнг збила твоя рф з російського бука з російським екіпажем. І саме ця теорія підтримується заходом.
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у меня вот тоже есть мнение, почему "злые пендосы" до сих пор не захватили расеюшку ))))
думаю, что американцам выгоден миф о вяличие рассеи, так как нужно же стричь налогоплательщиков, что бы иметь такой раздутый военный бюджет.
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Этот еще тут дятел на ночь глядя умничает и веселит программу...
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вопрос интересный)может цензору, как патриотическому изданию, надо удалить русскоязычную версию)заодно и зарубежные тролли выучат украинский)))
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Нове покоління
В Україні чомусь прийнято вважати, що всі наші біди через засилля радянських старожилів, які звикли до гречки і не звикли поступатися звичками. Втім, як виявилося, переважна більшість української молоді теж сидить на «Вконтакте». До них входять і студенти - здавалося б, найпрогресивніша і найсвідоміша категорія населення.
В різних вишах до цього ставляться по-різному. Так, Богдан Тихолоз (заступник декана факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка) пообіцяв відстежувати сторінки студентів, які користуються російськими ресурсами [3]. В той самий час у національному університеті «Києво-Могилянська академія» навчальний процес останніх кількох курсів майже повністю узалежнений від «Вконтакте». Попри те, що адміністрація офіційно не заохочує студентів користуватися російською соцмережею, окремі студенти, що обирають не користуватися нею, ризикують не отримувати потрібну інформацію вчасно. Анонімний студент, що розповів про це, також додав, що його колеги агресивно реагують на заклики покинути цей російський сайт.
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ещё не видела кругом ни одного кто бы не владел украинским вообще, ну не прочитать не нарисовать что нибудь, заявление по образцу и тд. но больше говорят на местном языке) хотя есть и на украинском разговаривают, да и немало просто сразу не замечаешь на каком кто говорит, есть и "русские" говоры или то не русские, "г" у них другая и а, но то наверное что приезжие, приграничная область, и Беларусь и Россия и в разных районах по разному
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗнание государственного языка украинцами - вопрос национальной безопасности, - Климкин
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