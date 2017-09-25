 Климкин назвал условия проведения выборов на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Миротворцы должны создать условия для начала переходного периода. Когда начнется переходной период? Когда буду выведены не только российские войска, а и все оружие, все наемники и все будут разоружены. После этого мы вместе с ОБСЕ подготовим и проведем выборы", - сказал Климкин.
Министр подчеркнул, что ни Украина, ни дружественные страны-партнеры, не намерены участвовать в легализации российской колонии на Донбассе.
1411 33
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Украина внесет проект резолюции по миротворцам на Донбассе, согласованный с иностранными партнерами, - Климкин(8)
Россия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам после трех лет войны на Донбассе, - Волкер. ВИДЕО(29)
Объединение всех исков к РФ в один технически невозможно, - Петренко(11)
За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Потери врага уточняются, - штаб АТО(15)
Как можно на 20 грн в день много съесть?(0)
За минувшие сутки один украинский воин погиб, враг 18 раз нарушил перемирие, - штаб(19)
Россия хотела создать на Донбассе еще одну Абхазию, но ей это не удалось, - Волкер(217)
Ответить
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
Ответить
Примечание 1. Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
Ответить
ИДИОТИЗМ!
Ответить
это подписывали,когда у Украины еще не было армии,способной сдержать москальную орду!
А теперь расклад поменялся
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
или тебе все равно куда дуть?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А потом можно долго-долго готовить проведение выборов.
Не исключено, что в этот дооооолгий период примут важные законы. Например, как поражение в правах быдло-массы!
А там и международные суды не за горами!
Ответить
Не первый и не второй Майдан,их ничему не научил.
как воровали-так и воруюют.
На третьем придется вешать тех,кто предал второй Майдан.
Если бы на втором,повесили тех кто предал первый,третий бы не понадобился.
Уважением........
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Полностью согласна с Вами! И я думаю, что народ проконтролирует процесс написания и принятия этих законов!!!
Слишком больной вопрос для всех Украинцев - на каких условиях мы примем назад предателей. О патриотах речи не идет.
А что касается вешать ворье - это да! Необходимо было!!!
Но была надежда, что придут нормальные люди во власть. Да и такие меры тогда были слишком радикальные. Мы же должны были показать Западу, что мы цивилизованные люди, чтобы иметь их поддержку.
А вешать ворье надо обязательно!!!
В крайнем случае - отрубать руки!
Ответить