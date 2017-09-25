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 Политика Украины
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 Климкин назвал условия проведения выборов на Донбассе

климкин

Выборы на Донбассе могут состоятся только после вывода российских войск и разоружения наемников.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Миротворцы должны создать условия для начала переходного периода. Когда начнется переходной период? Когда буду выведены не только российские войска, а и все оружие, все наемники и все будут разоружены. После этого мы вместе с ОБСЕ подготовим и проведем выборы", - сказал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна принять новый закон о самоуправлении на Донбассе, - Грызлов

Министр подчеркнул, что ни Украина, ни дружественные страны-партнеры, не намерены участвовать в легализации российской колонии на Донбассе.
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Соевая банда вместе с хуйлом создают замороженный конфликт а по факту Украина теряет Донецк и Луганск ,УВЫ,но это ФАКТ.
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А это кто подписывал???
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
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А это???

Примечание 1. Такие меры в соответствии с Законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" включают следующее:
- освобождение от наказания, преследования и дискриминации лиц, связанных с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- право на языковое самоопределение;
- участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- возможность для центральных органов исполнительной власти заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения относительно экономического, социального и культурного развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- содействие со стороны центральных органов власти трансграничному сотрудничеству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с регионами Российской Федерации;
- создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
- полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных Верховной радой Украины этим законом, не могут быть досрочно прекращены.
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Кучма и захар с платвой. А кто они такие? Да НИКТО!
ИДИОТИЗМ!
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Tatyana Pomolova,куриная ты мозга!

это подписывали,когда у Украины еще не было армии,способной сдержать москальную орду!
А теперь расклад поменялся
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видимо санкции вам ещё не сильно прижали... Ну что же, подождём ещё чуть-чуть.
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Tatyana Pomolova,а ты сама чего в кацапсинскую дудку дуешь?

или тебе все равно куда дуть?
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во во. дело говоришь!


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Выборы только после утилизации всех сепаратюг
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и их пособников в Киеве. В АП, ВР, и пр. гос учреждениях.
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Какие там выборы если тот же народный фронт, рпл, батькивщину, самопомич и др. туда даже не допустят агитировать в лугандоне?)
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и выдачи навозных вил народу, но только после здачи экзамена на знание гимна Украины и истории.
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Я думаю, волноваться не стоит. Главное - чтоб казламордые свалили из Украины!
А потом можно долго-долго готовить проведение выборов.
Не исключено, что в этот дооооолгий период примут важные законы. Например, как поражение в правах быдло-массы!
А там и международные суды не за горами!
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Оленька,сами они,без вашего давления,ничего принимать не будут.
Не первый и не второй Майдан,их ничему не научил.
как воровали-так и воруюют.
На третьем придется вешать тех,кто предал второй Майдан.
Если бы на втором,повесили тех кто предал первый,третий бы не понадобился.
Уважением........
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Недавно услышала хорошее определение - Странная революция, в которой погибли только революционеры... И возразить нечего.
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Канада поможет Украине запустить Полицейскую академию http://news.liga.net/news/politics/14826848-kanada_pomozhet_ukraine_zapustit_politseyskuyu_akademiyu.htm
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Надо реально смотреть а не трепаться, зачем террористам самим сдавать оружие, власть халяву , машины квартиры и тд. Они хотят вечно править и быть во власти. Убрать их можно либо силой ,либо легализовать и тогда они вечно будут дробили Украину, ставить условия легальной власти, разойдутся по всей стране с агентурой и убийствами Украины и украинцев, так как многие там нацики с рождения ненавидели Украину.
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Сергей Гайджин!
Полностью согласна с Вами! И я думаю, что народ проконтролирует процесс написания и принятия этих законов!!!
Слишком больной вопрос для всех Украинцев - на каких условиях мы примем назад предателей. О патриотах речи не идет.
А что касается вешать ворье - это да! Необходимо было!!!
Но была надежда, что придут нормальные люди во власть. Да и такие меры тогда были слишком радикальные. Мы же должны были показать Западу, что мы цивилизованные люди, чтобы иметь их поддержку.
А вешать ворье надо обязательно!!!
В крайнем случае - отрубать руки!
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