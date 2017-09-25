 Закон об образовании принят в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств, - нардеп Гопко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат (внефракционная), глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на Facebook.
"Попытки дружественной Венгрии соперничать с Москвой в "защите" якобы нарушенных прав меньшинств в Украине вызывают только сожаление (как и подобные перманентные претензии Венгрии к Румынии, Словакии и другим странам). Мы готовы и в дальнейшем терпеливо объяснять венгерским коллегам: закон об образовании в целом и его языковая статья в частности приняты в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств", - пишет она.
"В строгом соответствии с Конституцией Украины и ратифицированными нами международными соглашениями, дети из семей национальных меньшинств смогут за счет украинского бюджета не только изучать свой язык на протяжении 12 лет школьного обучения, но и учиться на этом языке в детской и начальной школе. Более того, мы выделили в законе языки Европейского Союза как отдельную категорию, что позволяет преподавать часть предметов на этих языках (не только на английском, но и на венгерском, румынском, польском или словацком) в любых школах, колледжах или университетах в соответствии с их образовательной программой", - подчеркнула политик.
"Но на родном языке представители меньшинств будут учиться не вместо, а наряду с украинским. И это не нарушит, а защитит их права - прежде всего, на надлежащее образование и работу. Ведь сегодня большинство выпускников школ с венгерским языком элементарно не могут вступить в украинские вузы или работать на престижных должностях, потому что не владеют нормально украинским языком. Так кто защищает права этих людей: украинское государство, которое через новый закон дает им возможность знать и украинский язык, и родной, или те, кто хочет законсервировать их дискриминированное положение на рынке образования и труда?! Вопрос риторический", - отметила парламентарий.
Напомним, 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
(Скриншот со страницы Hanna Hopko)
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война... С Польшей
перессоримся из-за истории... С
Румынией, Венгрией, Болгарией... из-за дурацкого закона... Зато всем
кукиш скрутим... в поддержку однотуровых проходимцев. Хіба
розум є?...
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Да пусть отгребают лесом все эти йоббики.
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Вот и разводят лохов на "мове"...
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"Мовный" вопрос полезен для властных
банкротов и воров по крайней мере в двух отношениях:
1) Отвлекает людей от несостоятельности власти в
экономических вопросах и ее коррупции
2) Сталкивает русскоговорящих и украиноговорящих
граждан лбами. А основной принцип нерадивых правителей известен давно:
"Разделяй и властвуй".
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слід відповідати спокійно і зважено. В Україні для нацменшин створено кращі
умови, ніж у цих країнах"
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