EN|RU|UK
Темы дня: Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС
 Политика Украины, Общество
  569  49
Материалы по теме:
Все про:закон (2394) образование (1657) украинский язык (676) Гопко (79)

 Закон об образовании принят в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств, - нардеп Гопко

гопко

Новый закон Украины "Об образовании" не ущемляет права национальных меньшинств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат (внефракционная), глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко на Facebook.

"Попытки дружественной Венгрии соперничать с Москвой в "защите" якобы нарушенных прав меньшинств в Украине вызывают только сожаление (как и подобные перманентные претензии Венгрии к Румынии, Словакии и другим странам). Мы готовы и в дальнейшем терпеливо объяснять венгерским коллегам: закон об образовании в целом и его языковая статья в частности приняты в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств", - пишет она.

"В строгом соответствии с Конституцией Украины и ратифицированными нами международными соглашениями, дети из семей национальных меньшинств смогут за счет украинского бюджета не только изучать свой язык на протяжении 12 лет школьного обучения, но и учиться на этом языке в детской и начальной школе. Более того, мы выделили в законе языки Европейского Союза как отдельную категорию, что позволяет преподавать часть предметов на этих языках (не только на английском, но и на венгерском, румынском, польском или словацком) в любых школах, колледжах или университетах в соответствии с их образовательной программой", - подчеркнула политик.

"Но на родном языке представители меньшинств будут учиться не вместо, а наряду с украинским. И это не нарушит, а защитит их права - прежде всего, на надлежащее образование и работу. Ведь сегодня большинство выпускников школ с венгерским языком элементарно не могут вступить в украинские вузы или работать на престижных должностях, потому что не владеют нормально украинским языком. Так кто защищает права этих людей: украинское государство, которое через новый закон дает им возможность знать и украинский язык, и родной, или те, кто хочет законсервировать их дискриминированное положение на рынке образования и труда?! Вопрос риторический", - отметила парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгерский министр Балог предлагает Гриневич встретиться и обсудить новый закон об образовании

Напомним, 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.





Закон об образовании принят в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств, - нардеп Гопко 01

(Скриншот со страницы Hanna Hopko)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Народ на выборах обязательно вас отблагодарит и за этот"замечательный"закон тоже ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что тебе, "немец", не нравится в законе, где написано, что дети в Украине должны получать образование на украинском языке?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да всё нормально,Днепр,Одесса,Николаев,Херсон,Харьков,обязательно оценят этот закон. Я только ЗА,чтобы таких законов было,как можно больше ,как говорится,"Раньше сядешь,раньше выйдешь".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На самом деле Мессинг уже сдох. А ты непнятная куйня страдающая манией вЯличия.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Я уверен,что там живут умнейшие люди и ты в этом тоже можешь не сомневаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот потому они и отмахались от узкого мира, который так страдает от закона об образовании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То ж Мускорта, він же Свірєпий Бублік і Злой Одєссіт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как говориться, мокшанин без бутылки - все равно что без стержня !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас на районе в Харькове рядом три школы, одна полностью украинская, так вот именно в нее тяжелее всего поступить
 показать весь комментарий
Ответить
 
да, он просто вафел, у него рот и все остальное занято. Но, уши ему оставили целкой))) ОСОБЕННО ЛЕВОЕ)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
смотря какой народ)петя ж будет пиариться на этом теперь
 показать весь комментарий
Ответить
 
С Россией
война... С Польшей
перессоримся из-за истории... С
Румынией, Венгрией, Болгарией... из-за дурацкого закона... Зато всем
кукиш скрутим... в поддержку однотуровых проходимцев. Хіба
розум є?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обочение в Украине на украинском языке - это дурацкий закон?

Да пусть отгребают лесом все эти йоббики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у гражданина не только есть права но и обязанности! дальше сам али подсказать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да вы шо? а оказывается то все наоборот! еще одна жоколизка
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
У правящего жулья один интерес - свой карман, и чтобы подольше удержаться у корыта...
Вот и разводят лохов на "мове"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цікаво, скільки у цієї тушки Гопко квартир у Києві, 9, чи уже 29 ?
 показать весь комментарий
Ответить
 

"Мовный" вопрос полезен для властных
банкротов и воров по крайней мере в двух отношениях:
1) Отвлекает людей от несостоятельности власти в
экономических вопросах и ее коррупции
2) Сталкивает русскоговорящих и украиноговорящих
граждан лбами. А основной принцип нерадивых правителей известен давно:
"Разделяй и властвуй".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які ще нацменшини коли в паспорті немає графи національність?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а без графы паспорта нацменшинства существовать не могут?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ти доведи шо ти нацменшина. Де це написано, покажи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в паспортных архивах есть данные...а вообще важно, как человек сам себя идентифицирует, а не то, что есть какая то запись об этом
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хоть что то начали делать на пользу Украины и на обьединение Украины и украинцев, не взирая что противники и "доброжелатели" против этих законов. Сколько школ, тв каналов второй украинский язык для меньшинств украинцев в Польше, России, Венгрии и тд? Сами обьединяют свои страны одним языком а Украине указывают, хотят ее видеть слабой и раздробленной, что бы можно было условия ставить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оффшоренко - подписал... Надеется, спекулируя на "мове", въехать в рай...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Україні немає нацменів, всі громадяни України, а не інших держав і повинні знати державну мову. Спробуйте влаштуватись на службу в інших країнах без знання мови цієї країни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Володимир Огризко:"На тиск сусідів
слід відповідати спокійно і зважено. В Україні для нацменшин створено кращі
умови, ніж у цих країнах"



 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон об образовании принят в интересах всех граждан Украины, в том числе представителей национальных меньшинств, - нардеп Гопко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти