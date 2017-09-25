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 Политика Украины
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 Украина внесет проект резолюции по миротворцам на Донбассе, согласованный с иностранными партнерами, - Климкин

климкин

Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнёрами, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд - чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала - общая позиция с "большой семёркой", с ЕС, Китай тоже важен... Только потом мы пойдем с нашей резолюцией", - заявил он в эфире "Свободы слова" на канале ICTV в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Но это будет общая, а не только наша резолюция", - добавил министр.

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Отвечая на вопросы, П.Климкин уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины.
"Мы ее внесём именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что не может быть ослабления мандата миротворцев.

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Кроме того, глава МИД Украины отметил, что первая резолюция, которую утвердит СБ ООН, будет технической и не будет предусматривать мандат всей миссии.

"После этой резолюции или параллельно с ней... будет миссия, которую генеральный секретарь ООН направит, чтобы понять, какие средства и силы и во временных рамках, и относительно организации процесса реально нужны", - рассказал министр.

Он напомнил, что Украина свои предложения подала ещё в начале 2015 года.

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"В чем заключается трюк сейчас. Если бы мы внесли любой проект резолюции, даже самый лучший, подчеркну: даже не относительно мандата, а технической. Россия начала бы сразу играть сама или за счёт своих друзей, пытаясь их как-то сблизить", - сказал П.Климкин.

При этом он добавил, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.

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Да, да, конечно, с хозяевами, пиндосами, дядькой Сэмом.... Этот тот случай, когда лучше иметь мускулистого дядюшку, чем братана-урку
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Скажу скромнее - у меня абсолютная убежденность
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Да и у меня это беззубое (в дипломатии), шепелявокартавое создание, вызывает отвращение с первых минут своей деятельности .
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Без пидараши этот проект,иностранные партнеры могут свернуть в трубочку и засунуть климкину в зад.
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Если только,слёзы Пдораши,не зальют тех слёз,когда ще Пидораши не было
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Украина,способна внести,свой Закопроэкт,когда посчиает нужным.Я,лично,не наблюдаю за собой такой хотелки.А хочю напялить жену,главного индейца страны
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