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 Россия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам после трех лет войны на Донбассе, - Волкер. ВИДЕО

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказал свою точку зрения на возможность размещения миротворцев на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире Голос Америки.

Волкер считает, что Россия предложила свой вариант миротворческой миссии на востоке Украины, поскольку готова к переговорам после трех лет войны. Еще несколько недель назад речи о миротворцах не было вообще. Поэтому, по мнения Волкера, после этого предложения появилась возможность для дальнейших переговоров.

Также читайте: "Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер


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гребанные пиндосы
воистинну тупые и необучаемые
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А самое забавное то, что ты сейчас строчишь весь свой текст по клаве компьютера, который придумали "пиндосы")
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Я смотрю этот Волкер знатнейше троллит свинособак, если бы его деятельность еще вылилась в реальные дела, цены б ему не было.
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25 сентября, 19:04

Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что новые санкции США, принятые Конгрессом и подписанные президентом Дональдом Трампом, более опасные, чем все прошлые. Такое мнение он высказал на лекции клуба «418»«Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если оно будет взаимодействовать с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США», - пояснил Кудрин.
По его мнению, многие европейские компании «будут бояться» взаимодействовать с российскими компаниями, «которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями». Он отметил, что «тем самым возникает цепочка "инфицирования" по действию этого закона».
«Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября - октябре. И мы пока не видели, как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список», - сказал Кудрин
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ннада исчо 2 года перетоптаться, без миротворцев, а там и так папустит.
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Если бы кацапы предложили повесить Путина - это было бы хорошее предложение для начала что бы начать разговор.
а так они предложили всех обмануть!
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Нужно еще год-два подождать. Тогда Федорашка не только предлагать будет, а умолять будет вернуть все взад...
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ПОКА нет. Но сливается. Санкции, "оказывается", очень опасные. Смертельно опасные. А вовсе не "Джавелины".
Однако "Джавелины" могут понадобиться...
Волкер работает над тем, чтобы хватило одних санкций.
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С таким соседом "джавелин" за поясом никогда не будет лишним
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Кацапы планируют до тех пор "мутить ОРДЛО", пока не заменят население КРЫМА. А нам по фиг кого за поребрик - что прокацапленных, что чистых кацапов. Заберем все свое!
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кацапы надеются, что вернув Донбасс, все простят им Крым, но нас такое не устраивает, кацапы должны вернуть и Крым и Донбасс, иначе покоя им не будет.
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Волкер - либо наивный, либо дурак. При живом хуйле никаких серьезных переговоров по донбассу не стоит ждать. Скорее полыхнет там с новой силой.
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что там может еще полыхнуть? все, поезд ушел, ничего они не смогут сделать с Украиной, они будут только отгребать.
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Знаешь что происходит с крысой загнанной в угол???
Как то на работе у водил хз откуда в подвале (жилом, мастерская, столовая, комнаты отдыха) появилась крыса.
Хлопци начали её гонять и лупить у кого что было под руками. в результате загнали её в угол и уже было хотели пристукнуть. Она как прыгнет на одного и зубами как укусила его за бороду... в результате крысу то замочили но чел ездил в больничку уколы какие то ему делали, наверное от бешенства хз.
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Ты видать не внимательно читал. За бороду она его таки укусила и последствия таки были и для него не самые радостные.
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так что теперь всем боятся и забиться по углам? мое мнение такое, что вяличие расеи это миф, и армия у них это все понты для приезжих.
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Да. Но по статистике вторая в мире, а в Украине на третий год войны так нихера особого и не появилось!
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извините, повторюсь: думаю, что миф о вяликой непобядимой армии выгоден американцам, что бы иметь такой большой военный бюджет (вот вам и вторая в мире), а в Украинской армии много ништяков появилось, это только слепой не видит.
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что значит пока это заблуждение? это верное утверждение! разве россияне этого еще не поняли?
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"Поезд ушел" и "ничего не могут сделать с Украиной" - пока это заблуждение. Но поезд Рашки действительно быстро уходит.
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Сначала "БУК" приедет потом самолет! Главное что бы "кутузов" ничего не перепутав!
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Волкер - один из сильнейших на сегодня мировых аналитиков. Он намеренно производит впечатление "открытого", "откровенного" и "прямого" человека. На самом деле, он говорит намного меньше, чем знает, и делает намного больше, чем говорит.
Дураки и наивные этого не видят, конечно, но кто им доктор?
Если труднейшая "украинская" миссия Волкера будет успешной, мир получит быстро разваливающуюся Рашку, а США получат очень сильного политика-интеллектуала. Хочется надеяться - будущего Госсекретаря, Директора ЦРУ, а может и Президента. Последнее, к сожалению, менее вероятно из-за недостаточной публичности и известности Волкера.
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реально.
чувак амбициозен и у него есть реальная точка применения рвения.

это не какую-то Гонолулу разводить на порожняк.
Тут реальная война и реальный Кацапстан.
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Вы так превозносите Волкера как будто он действительно сказал что-то умное, а не очевиднейшую вещь.
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Волкер - потому и Волкер, а не Коваленко, что "очевиднейшие вещи" он говорит намеренно, чтобы как можно больше дураков его поняли.
Конечно, даже это не всегда срабатывает. Вот как в вашем случае.
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Вы что думаете что хуйло уйдет и все изменится? Будет другое хуйло после него. Такое же, если не хуже. Нам свое делать не взирая на морды лиц всяких кацапских хуйлов.
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да кто бы спорил, но с обветшавшей Кацапией своё делать как-то сподручнее.
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Хотелось бы, чтобы это поняли так:
"Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут."

"Мастер и Маргарита", слова ВолкераВоланда.
Россия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам после трех лет войны на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3540


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Главное что бы сказанное Воландом не оказалось выдумкой как сам Воланд!
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Чтобы делало добро, если не было зла (россия). Воланд.
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Україна просто забовязана захопити ринок цього напою в росії
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когда россия будет ГОТОВА - она сама здрыснет - тем более что их там нет
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Вот,щас не не надо намекать на Вейшнорию.У Вейшнории,так как раз причинные притензии
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Хйло перед выборами конечно будет говорить все что угодно
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Все это пи..ц как интересно, а если бы пару сотен ядерных зарядов в районе Боярки на полигоне, то пи...ц, как было бы скучно - ни од.. на кацапомерзская пое..нь не напала бы. То поганое чувство, когда два пи..ра Кравчук и Кучма заработали на этом, а ты, ..........да!!!!!!! бля........ь пытаешься быть толерантным!(((((((((((((
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Кацапы были всегда готовы только к войне, а сейчас им нужна передышка чтобы рамсы в кучу собрать , вот почему они и вкинули тему миротворцев которых в Лугандоне НИКОГДА не будет а просто чтобы по314здеть затягивая время... это мокши - им верить нельзя!
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Хасиды должны быть рады,такому раскладу.Бо если я,ещё,их,увижу в Умани,то пожалеют,що не пользовались присыпкой для для попки.Бо матуся,не хотеля их палить
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Кацапы сами себя в угол загнали, из которого хорошего выхода нет. Сыграл хуйло ва-банк, поставив рашку в качестве ставки. И как там поется, пришел "после одиннадцати туз".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам после трех лет войны на Донбассе, - Волкер. ВИДЕО
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