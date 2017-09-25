 Россия ничего бы не предлагала, если бы не была готова к переговорам после трех лет войны на Донбассе, - Волкер. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире Голос Америки.
Волкер считает, что Россия предложила свой вариант миротворческой миссии на востоке Украины, поскольку готова к переговорам после трех лет войны. Еще несколько недель назад речи о миротворцах не было вообще. Поэтому, по мнения Волкера, после этого предложения появилась возможность для дальнейших переговоров.
4070 60
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Климкин назвал условия проведения выборов на Донбассе(26)
Объединение всех исков к РФ в один технически невозможно, - Петренко(11)
Террористы 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО на всех направлениях, - штаб(5)
За прошедшие сутки двое украинских воинов получили ранения. Потери врага уточняются, - штаб АТО(15)
Итоги Гамбургского саммита по-кремлёвски(0)
"За готовностью "понимать Россию" скрывается обычное равнодушие к страданиям других людей", - посол Щерба ответил австрийскому бизнесмену Хазельштайнеру(99)
"Даже не ожидал, что за УПЦ МП будет такой плотный контроль со стороны Москвы", - нардеп Еленский(85)
https://www.youtube.com/watch?v=-FozUDazgJw
Ответить
воистинну тупые и необучаемые
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что новые санкции США, принятые Конгрессом и подписанные президентом Дональдом Трампом, более опасные, чем все прошлые. Такое мнение он высказал на лекции клуба «418»«Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если оно будет взаимодействовать с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США», - пояснил Кудрин.
По его мнению, многие европейские компании «будут бояться» взаимодействовать с российскими компаниями, «которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями». Он отметил, что «тем самым возникает цепочка "инфицирования" по действию этого закона».
«Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября - октябре. И мы пока не видели, как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список», - сказал Кудрин
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а так они предложили всех обмануть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Однако "Джавелины" могут понадобиться...
Волкер работает над тем, чтобы хватило одних санкций.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4j4ofPyqTnk
Ответить
Ответить
Ответить
Как то на работе у водил хз откуда в подвале (жилом, мастерская, столовая, комнаты отдыха) появилась крыса.
Хлопци начали её гонять и лупить у кого что было под руками. в результате загнали её в угол и уже было хотели пристукнуть. Она как прыгнет на одного и зубами как укусила его за бороду... в результате крысу то замочили но чел ездил в больничку уколы какие то ему делали, наверное от бешенства хз.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дураки и наивные этого не видят, конечно, но кто им доктор?
Если труднейшая "украинская" миссия Волкера будет успешной, мир получит быстро разваливающуюся Рашку, а США получат очень сильного политика-интеллектуала. Хочется надеяться - будущего Госсекретаря, Директора ЦРУ, а может и Президента. Последнее, к сожалению, менее вероятно из-за недостаточной публичности и известности Волкера.
Ответить
чувак амбициозен и у него есть реальная точка применения рвения.
это не какую-то Гонолулу разводить на порожняк.
Тут реальная война и реальный Кацапстан.
Ответить
Ответить
Конечно, даже это не всегда срабатывает. Вот как в вашем случае.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут."
"Мастер и Маргарита", слова
ВолкераВоланда.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить