 Суд продлил на 2 месяца арест экс-добровольца Гордеева, обвиняемого в убийстве сотрудника СБУ

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Днепра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Продления содержания под стражей еще на два месяца требовала сторона обвинения. Суд это требование удовлетворил, учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается Гордеев, а также то, что "находясь на свободе, он может скрываться от суда".
Суд также отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на такой, не связанную с содержанием под стражей, и возможность освобождения под денежный залог. Постановление, как указал суд, обжалованию не подлежит.
Следующее заседание состоится 10 октября.
В общем рассмотрение дела Гордеева в судах продолжается уже полтора года. Вместе с ним по этому делу проходит семь человек. Сам Гордеев считает что дело против него "сфабриковано"
Как сообщила Гордеева Елена Сторожук, обвинительный акт ее подзащитному был вручен еще в феврале 2016 года, с тех пор дело пытались рассмотреть в нескольких судах Донецкой области, но безуспешно, в частности, потому, что судьи заявляли о самоотводах.
Бывшего бойца добровольческих подразделений Гордеева обвиняют в убийстве сотрудника СБУ Виктора Манзика. Как заявил в марте 2015 года народный депутат Украины Андрей Денисенко, убийство было совершено из табельного оружия сотрудника СБУ, "при попытке со стороны Гордеева остановить трафик" левой "водки, который идет с территории Донецкой и Луганской области, которая изготавливается сепаратистами".
Тогда же глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил чиновников Днепропетровской ОГА в финансировании межрегионального бандитской группировки. По его словам, одним из преступлений, якобы совершенных этой группой, является убийство капитана СБУ Виктора Манзика, который пытался перекрыть поток контрабанды с оккупированных территорий.
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Olha Halabala
1 ч ·
Судді-слуги Порошенка цілою колегією з 3-ох суддів, довели АТОшника до коми! Ми зараз під реанімацією у Львові на Миколайчука 9.
Це гірше 37го року! Спочатку Олександру Бурцеву в СІЗО не дали інсулін! Ні в 7, ні в 9 ранку, ні під час судового засідання. Клопотанню адвокатів про те, щоб надати терміново ліки - відмовили.
Коли колегія суддів під копірку Банкової зачитувала рішення (яким його на 60 днів закривали в СІЗО), Олександр втратив свідомість, а судді втекли з залу!
І це ті самі судді-герої, які відпустили під заставу кіллера! А учасника АТО, який був на мітингу Саакашвілі просто от-так нищать!
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Пожежа на заводі "Біофарма" у Білій Церкві сталась ввечері 25 вересня. На території фармакологічного заводу загорілись виробничі приміщення.
Надзвичайники повідомили, що вогонь на території заводу "Біофарма" охопив територію у понад 5 тисяч метрів квадратних.
Місцевих жителів просили зачиняти вікна і без зайвої потреби не виходити на вулицю.
На фото та відео видно, як клуби чорного диму поширювались з місця пожежі.
Ввечері понеділка на сайті міськради Білої Церкви з'явилось повідомлення про те, що відповідні служби провели заміри для виявлення можливих викидів шкідливих речовин у найближчому до надзвичайної ситуації мікрорайоні.
Проведені виміри відповідними службами показали лише незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі,
- повідомили у білоцерківській міськраді.
Водночас спеціалісти заспокоюють, що загрозу життю та здоров'ю місцевих мешканців немає.http://24tv.ua/pozhezha_na_zavodi_biofarma_zyavilis_novi_dani_pro_shkidlivi_rechovini_v_povitri_n868905
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А сбу-шникам, зарабатывающим миллионы на контрабасе, еще и медали дают...
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