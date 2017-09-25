EN|RU|UK
Темы дня: Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС
 Политика Украины
  1051  10
Все про:Днепр_город (2884) расследование (2342) суд (21615) Гордеев (11)

 Суд продлил на 2 месяца арест экс-добровольца Гордеева, обвиняемого в убийстве сотрудника СБУ

В Днепре бывшему добровольцу Денису Гордееву, которого обвиняют в убийстве сотрудника СБУ, продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца - до 22 ноября.

Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Днепра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Продления содержания под стражей еще на два месяца требовала сторона обвинения. Суд это требование удовлетворил, учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается Гордеев, а также то, что "находясь на свободе, он может скрываться от суда".

Суд также отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на такой, не связанную с содержанием под стражей, и возможность освобождения под денежный залог. Постановление, как указал суд, обжалованию не подлежит.

Следующее заседание состоится 10 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над главарями "ЛНР" по делу о гибели Ил-76 в луганском аэропорту не состоялся из-за повторного самоотвода судей

В общем рассмотрение дела Гордеева в судах продолжается уже полтора года. Вместе с ним по этому делу проходит семь человек. Сам Гордеев считает что дело против него "сфабриковано"

Как сообщила Гордеева Елена Сторожук, обвинительный акт ее подзащитному был вручен еще в феврале 2016 года, с тех пор дело пытались рассмотреть в нескольких судах Донецкой области, но безуспешно, в частности, потому, что судьи заявляли о самоотводах.

Бывшего бойца добровольческих подразделений Гордеева обвиняют в убийстве сотрудника СБУ Виктора Манзика. Как заявил в марте 2015 года народный депутат Украины Андрей Денисенко, убийство было совершено из табельного оружия сотрудника СБУ, "при попытке со стороны Гордеева остановить трафик" левой "водки, который идет с территории Донецкой и Луганской области, которая изготавливается сепаратистами".

Также читайте: Суд отпустил из-под стражи "беркутовца" Лободу, который ранее полтора года был в розыске, и отказал в продлении домашнего ареста заму Коряка Кравченко, - адвокат Закревская

Тогда же глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил чиновников Днепропетровской ОГА в финансировании межрегионального бандитской группировки. По его словам, одним из преступлений, якобы совершенных этой группой, является убийство капитана СБУ Виктора Манзика, который пытался перекрыть поток контрабанды с оккупированных территорий.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVReXN3V1VSUmRFNURNVEJNV0ZGemFUaDJNRmxFVVhOT1IwSXdXVWhSZFRsRE1UQk1WRkYyZEVONU1FeEVVWFprUXpRd1RGWTRNRmxJVW1jNVF6Qm1Ua05WTUV3elVYUmtReTh3V1VKbU1FeFFVWFowUjBFd1REZFJkRUU5UFE9PQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4SApH8itviE%26feature%3Dyoutu.be&h=ATNbl5qf2ZClpUi2iryoTKthyyV8HtTu853aMAFjkf5Jsfnp123BR5QusomgGykGJ0VpxMf4htac0pl5swGfXtpFBpz7nBMXzhjwAQ657VnBOlclf_0JcpqT7mzTYDoeK2EuOdkErCOu4oQj2Jsc9Z8DT3lHGZ1tfm1d_bfGpCsNQgAFukpjgtTCJTwzlhDXkn1KMAll9xH7aIAY1i2iTyeITZ2_oLlahK6ohg5OYw08WpyxJPDQQRDU_Um6-wi24dzKFrOfMuuetVQkoRZKtQJDxdMVuTaRQHM

Olha Halabala

1 ч ·

Судді-слуги Порошенка цілою колегією з 3-ох суддів, довели АТОшника до коми! Ми зараз під реанімацією у Львові на Миколайчука 9.
Це гірше 37го року! Спочатку Олександру Бурцеву в СІЗО не дали інсулін! Ні в 7, ні в 9 ранку, ні під час судового засідання. Клопотанню адвокатів про те, щоб надати терміново ліки - відмовили.

Коли колегія суддів під копірку Банкової зачитувала рішення (яким його на 60 днів закривали в СІЗО), Олександр втратив свідомість, а судді втекли з залу!
І це ті самі судді-герої, які відпустили під заставу кіллера! А учасника АТО, який був на мітингу Саакашвілі просто от-так нищать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У кримінальній палаті Львівського апеляційного суду практично немає нормальних суддів (хіба Стельмах і то під знаком питання). Прості хапуги для яких людське життя - ніщо. А взагалі це жах - не дати інсуліну хворому на цукровий діабет, це нонсенс. Я просто в шоці.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а штепу відпустили додому з браслетом через те, бо нібито в неї цукровий діабет та високий тиск і не було чим її лікувати у СІЗО. Дуже показова різниця у ставленні влади до сепарів та до патріотів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пожежа на заводі "Біофарма": з'явились нові дані про шкідливі речовини в повітрі

Пожежа на заводі "Біофарма" у Білій Церкві сталась ввечері 25 вересня. На території фармакологічного заводу загорілись виробничі приміщення.
Надзвичайники повідомили, що вогонь на території заводу "Біофарма" охопив територію у понад 5 тисяч метрів квадратних.
Місцевих жителів просили зачиняти вікна і без зайвої потреби не виходити на вулицю.
На фото та відео видно, як клуби чорного диму поширювались з місця пожежі.
Ввечері понеділка на сайті міськради Білої Церкви з'явилось повідомлення про те, що відповідні служби провели заміри для виявлення можливих викидів шкідливих речовин у найближчому до надзвичайної ситуації мікрорайоні.
Проведені виміри відповідними службами показали лише незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі,
- повідомили у білоцерківській міськраді.
Водночас спеціалісти заспокоюють, що загрозу життю та здоров'ю місцевих мешканців немає.http://24tv.ua/pozhezha_na_zavodi_biofarma_zyavilis_novi_dani_pro_shkidlivi_rechovini_v_povitri_n868905
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твари! Пацан завалил продажную тварь, а его за это без права залога?!
А сбу-шникам, зарабатывающим миллионы на контрабасе, еще и медали дают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За очищение мира от гниды и бандюгана в обличившегося в шкуру СБУшника, парня уже таскают столько времени по сизо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Знал Дениску с детства. Тот еще мудак. То, что он на эмоциях мог завалить СБУшника, абсолютно не сомневаюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил на 2 месяца арест экс-добровольца Гордеева, обвиняемого в убийстве сотрудника СБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти