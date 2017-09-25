 Встреча с министром Венгрии пройдет в середине октября, с министром Румынии – 27 сентября, - Гриневич после подписания закона "Об образовании"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Я очень рада, что президент подписал закон, это очень важный этап для старта реформы, тем более, что эта реформа прорабатывалась предыдущие три года и было чрезвычайно широкое общественное обсуждение и в профессиональных кругах... Мы уже сейчас готовим и вопрос внедрения новой украинской школы. Со следующего учебного года учащиеся 1-го класса уже будут учиться в школе, которая ориентирована на компетентность для XXI века", - отметила она.
Гриневич сообщила, что согласовала на середину октября встречу с министром Венгрии.
"У меня согласована предварительная встреча с министром Венгрии, эта встреча должна быть в середине октября. В среду, послезавтра, я встречаюсь с министром образования Румынии", - сказала она.
Гриневич напомнила, что МИД провел консультации с послами этих стран и разъяснил особенности имплементации этой языковой статьи.
"Мы стоим на позиции, что мы не сужаем права детей национальных меньшинств, а наоборот, расширяем их. Аргумент заключается в том, что сегодня дети, которые учатся в школах с языками национальных меньшинств с 1 по 11 класс все предметы изучают только на языке национальных меньшинств, а на украинском языке, к сожалению, так и не обладают", - подчеркнула она.
Гриневич убеждена, что отношения Украины со странами-соседями не ухудшатся.
"Когда мы обсудим конкретные пути имплементации, снимется очень много политических спекуляций и мифов... Мы будем выработать совместный план в процессе двусторонних консультаций, каким образом сделать так, чтобы расширить возможности этих детей", - отметила министр.
Она также отметила, что о внесении изменений в закон можно будет говорить только после широкой экспертной дискуссии.
"Мы можем вносить изменения, но после широкой экспертной дискуссии. Для коренных народов также сохранено право изучать все предметы на языке национального меньшинства, потому что мы осознаем, что у коренных народов нет другой страны-носителя их языка, здесь очень важно развивать образовательно-научную терминологию... Закон не фиксирует перечень коренных народов, закон фиксирует право коренных народов", - подчеркнула Гриневич.
Как сообщалось, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, дав таким образом старт реформе образования.
Напомним, 5 сентября депутаты ввели 12-летку для школьников, зарплату для педагогов в размере трех минимальных зарплат (на сегодня это 9 600 грн), а также постепенное повышение выплат.
Наиболее дискуссионной нормой стала статья о языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины. Закон запрещает существование школ с преподаванием на языках национальных меньшинств и коренных народов, оставляя лишь возможность создавать классы в украиноязычных школах, где обучение будут вести на языке нацменьшинства наряду с государственным языком.
Изучение языка коренного народа или нацменьшинства гарантируется в школах или через национальные культурные общества. В вузах по желанию учащихся создают условия для изучения языка нацменьшинства как отдельной дисциплины.
Исключение из общего правила составляют школьники из числа нацменьшинств, которые начали учиться до 1 сентября 2018 года. До 1 сентября 2020 года они смогут учиться по прежним правилам, потом постепенно будет увеличиваться количество предметов, которые преподают на украинском.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании.
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Опять Гуглом переводили?
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ще адна перемога і 146-а реформа в скарбничку.
гробанєвіч науки і освіти, терміново від )(уйла медаль потрібно просити.
так багато ще ніхто не встиг зробити за такий короткий термін.
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война...С Польшей
перессоримся из-за истории.. С
Румынией, Венгрией, Болгарией... из-за дурацкого закона... Зато всем
кукиш скрутим... в поддержку однотуровых проходимцев Хіба
розум є?..
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Але, якщо ти гоноровитий пан, чи взагалі, Йобік, то буде тобі ПИ,,,ДЕЦЬ!!!
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Надо,
наконец, нам уяснить, что всякая "реформа" такой власти, во главе
которой стоит президент с капиталами в оффшорах и заводиками во вражеской,
воюющей с Украиной, стране, не может ни быть, не чем иным,
как только циничным обманом.
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