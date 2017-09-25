 Вследствие авиаудара РФ по сирийскому Идлибу погибли 27 мирных жителей, - правозащитник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.
"Воздушные удары попали в несколько локаций и сел в районе Джиср-эш-Шугур, что граничит с Турцией, убив 27 мирных жителей, из них 10 детей", - сказал он. По его информации, это наибольшее количество жертв среди гражданского населения в Идлибе.
Ранее сообщалось, что делегации стран - гарантов режима перемирия в Сирии (Турция, Россия и Иран) достигли договоренности по вопросу создания зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.
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