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 Вследствие авиаудара РФ по сирийскому Идлибу погибли 27 мирных жителей, - правозащитник

истребитель

Российская авиация нанесла удар по сирийской провинции Идлиб. В результате погибли 27 гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахман.

"Воздушные удары попали в несколько локаций и сел в районе Джиср-эш-Шугур, что граничит с Турцией, убив 27 мирных жителей, из них 10 детей", - сказал он. По его информации, это наибольшее количество жертв среди гражданского населения в Идлибе.

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Ранее сообщалось, что делегации стран - гарантов режима перемирия в Сирии (Турция, Россия и Иран) достигли договоренности по вопросу создания зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.
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Сегодня в Сирии один штаб ИГИЛ уничтожил 1500 самолетов, 25 тыс. танков и 247 генералов РФ.
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