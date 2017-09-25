 Футбольные фанаты просят Порошенко запретить продажу билетов по паспортам

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, фан-движения не одобряют механизм продажи именных билетов на матчи, делая отсылки к скандальным законам от 16 января 2014 года, в которых, среди ряда ограничений, имелась норма о такой схеме продажи пропусков. Фанатские движения призывают к соблюдению действующего законодательства и отмене такого механизма.
"Заставляя покупать билеты по паспортам, чиновники ФФУ проявляют неуважение к конституционным правам и свободам граждан. Ведь, согласно Конституции Украины, никто не может заставить граждан делать то, что не предусмотрено законом. Требуем обеспечить соблюдение законодательства Украины", - говорится в заявлении ультрас.
Обращение поддержали фанатские движения "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Вереса", "Волыни", "Ворсклы", "Десны", "Черкасского Днепра", "Звезды", "Зари", "Карпат", "Кристалла", "Металлиста", "Нивы" (Винница), "Нивы" (Тернополь), "Оболони", "Александрии", "Подолья", "Скалы", "Таврии", "Черноморца", "Николаева", "Полтавы", "ЦСКА" (Киев).
Ближайший домашний матч сборной Украины состоится 9 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" против сборной Хорватии. До этого билеты по паспортам отпускались на поединок с Турцией, прошедший 2 сентября в Харькове.
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