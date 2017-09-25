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 Общество, Спорт
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Все про:билеты (250) паспорт (651) футбол (3203) фанаты (489)

 Футбольные фанаты просят Порошенко запретить продажу билетов по паспортам

россия фанаты

Фанатские объединения украинских футбольных клубов обратились к Президенту Петру Порошенко с просьбой повлиять на Федерацию футбола Украины (ФФУ), чтобы та прекратила продажи именных билетов на матчи сборной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, фан-движения не одобряют механизм продажи именных билетов на матчи, делая отсылки к скандальным законам от 16 января 2014 года, в которых, среди ряда ограничений, имелась норма о такой схеме продажи пропусков. Фанатские движения призывают к соблюдению действующего законодательства и отмене такого механизма.

"Заставляя покупать билеты по паспортам, чиновники ФФУ проявляют неуважение к конституционным правам и свободам граждан. Ведь, согласно Конституции Украины, никто не может заставить граждан делать то, что не предусмотрено законом. Требуем обеспечить соблюдение законодательства Украины", - говорится в заявлении ультрас.

Обращение поддержали фанатские движения "Шахтера", "Динамо", "Днепра", "Вереса", "Волыни", "Ворсклы", "Десны", "Черкасского Днепра", "Звезды", "Зари", "Карпат", "Кристалла", "Металлиста", "Нивы" (Винница), "Нивы" (Тернополь), "Оболони", "Александрии", "Подолья", "Скалы", "Таврии", "Черноморца", "Николаева", "Полтавы", "ЦСКА" (Киев).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фанаты устроили массовую драку возле НСК "Олимпийский". ВИДЕО

Ближайший домашний матч сборной Украины состоится 9 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" против сборной Хорватии. До этого билеты по паспортам отпускались на поединок с Турцией, прошедший 2 сентября в Харькове.
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Гнать его надо взашей а не просить ,нашли кого просить ....
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Пусть фаны себя адекватно вести научатся. А то три десятка отмороженных ультрас могут испортить настроение и отдых тысячам простых болельщиков.
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им надо брать пример с шахматных фанатов
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"ЦСКА" (Киев) не существует лет семь как. А фаны есть. Чего-то не узнаешь...
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запретить продажу билетов даже по паспортам?
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Не! Разрешить тока по биометрическим. Или- пальчики откатывать, на входе на стадион.
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А сколько поддельных билетов было недавно не помню уже на каком то матче, куча народа не попала на стадион. Но вообще то наш футбол меня очень разочаровал и я не смотрю его уже лет 5. Решил поберечь свои нервы.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФутбольные фанаты просят Порошенко запретить продажу билетов по паспортам
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