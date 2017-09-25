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Все про:Испания (409) референдум (1217) Каталония (18)

 В связи с проведением референдума генпрокурор Испании не исключил ареста руководства Каталонии

барселона каталония

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса не исключил варианта, при котором глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон, настаивающий на референдуме о независимости, может оказаться под стражей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом передает в понедельник радиостанция "Онда Серо".

"С точки зрения закона условия (для задержания К.Пучдемона - ИФ) могут возникнуть... Это решение в принципе возможно, но мы еще его не рассматривали", - заявил он.

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По его словам, причиной для возможного задержания и ареста К.Пучдемона может стать ненадлежащая трата государственных средств.

Конституционный суд Испании признал референдум, запланированный на 1 октября, незаконным, однако власти Каталонии твердо намерены его провести. С точки зрения Мадрида, властям Каталонии не следует тратить госсредства на организацию голосования.

Ранее в понедельник полиция вызвала на допрос 17 человек, которые, предположительно, были ответственны за разработку сайтов и интернет-платформ, связанных с проведением референдума.

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Сам К.Пучдемон в своем "Твиттере" регулярно публикует ссылки на сайты, на которых содержится информация о голосовании. Он также заявлял, что не откажется от проведения референдума, несмотря на возможность оказаться в тюрьме.

На прошлой неделе сотрудники испанских правоохранительных органов изъяли около 10 млн бюллетеней, подготовленных к референдуму.

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У нас просто нужно было вовремя арестовать Ахметова.
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У каталонцев нет под боком россосии и шахт с ихтамнетами и танками.
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И у нас не было. Не нужно распространять кацапские фейки.
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Что?!

Шахтёры и трактористы сами воюют? Без россосиян и их материально-технической помощи?

Да уж, Татьяна. Неожиданно от Вас...
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08.04.14 02:24 Ахметов везет представителей донецких сепаратистов на переговоры с Яремой
Ахметов: "Кто готов со мной ехать - 3-5 человек, мы поедем будем говорить с Яремой".

Как сообщает " Цензор.НЕТ " по данным стрим-трансляциииз Донецка, Ахметов пришел к захватившим Донецкую ОГА и заявил: "Давайте обратимся к власти и поговорим". Протестующие: "Что они могут нам предложить, Ринат Леонидович?". Ринат: "Нам нужно изменить Конституцию, чтобы избирать губернатора, чтобы его нам не назначали". Ринат: "Мы берем и говорим - нужны рабочие места. Все равно к чему-то должно прийти. И от этого люди должны жить лучше. Мы можем взять любую риторику. Но суть - как мы сделаем, чтобы были рабочие места. Мы должны делать так, чтобы жить лучше".
Читайте: Захватчики Донецкой ОГА - Левченко: "Ты же нас накачивал на протест!"
Протестующие: "С кем говорить, с Турчиновым?" Ринат: "А давайте определим кто будет говорить". Протестущие: "Мы выдвигаем для переговоров, а их вывозят в Киев". Ринат: "Отделиться это не цель, а средство. Цель - жить лучше. Я понимаю, что у вас болит душа. И все у кого болит душа - мои братья. Я ж не покупаю клубы где-то там". "Вы готовы возглавить комитет? Вы возвглавите реформы по улучшению жизни? У меня работает 300 тысяч человек. Если пойдет штурм, не думайте, что я уеду в машине, я буду с вами. Я хочу к Яреме обратиться. Я буду просить, чтобы этого штурма не было".
Ахметов: "Кто готов со мной ехать - 3-5 человек, мы поедем будем говорить с Яремой". Протестующие: "мы не хотим, он сразу говорит "оружие сдавать", а оружие мы не сдадим". Ахметов: "Моя просьба - штурма не должно быть. Слушай если не говорить мы ни#уя не решим. Ни#уя никто не даст. Надо 50 пунктов - то-то-то". Протестующие: "Будем воевать. Я знаю что будет дальше". Ахметов: "Но если завтра прольется кровь, что будет? Поехали, ребята!" Ахметов выводит группу переговорщиков и они едут к Яреме.
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слишком серьёзно как для первого поста... такой пост в середине ветке читался б...
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Tatyana Pomolova) Ахметова нужно домой отправить где река волга, где родился, где учился. Там на родине, пусть будет олигархом.
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Лучше превентивные аресты, чем потом школьные перемирия объявлять и по миру в поисках помощи кататься.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ связи с проведением референдума генпрокурор Испании не исключил ареста руководства Каталонии
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