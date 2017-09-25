 В связи с проведением референдума генпрокурор Испании не исключил ареста руководства Каталонии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом передает в понедельник радиостанция "Онда Серо".
"С точки зрения закона условия (для задержания К.Пучдемона - ИФ) могут возникнуть... Это решение в принципе возможно, но мы еще его не рассматривали", - заявил он.
По его словам, причиной для возможного задержания и ареста К.Пучдемона может стать ненадлежащая трата государственных средств.
Конституционный суд Испании признал референдум, запланированный на 1 октября, незаконным, однако власти Каталонии твердо намерены его провести. С точки зрения Мадрида, властям Каталонии не следует тратить госсредства на организацию голосования.
Ранее в понедельник полиция вызвала на допрос 17 человек, которые, предположительно, были ответственны за разработку сайтов и интернет-платформ, связанных с проведением референдума.
Сам К.Пучдемон в своем "Твиттере" регулярно публикует ссылки на сайты, на которых содержится информация о голосовании. Он также заявлял, что не откажется от проведения референдума, несмотря на возможность оказаться в тюрьме.
На прошлой неделе сотрудники испанских правоохранительных органов изъяли около 10 млн бюллетеней, подготовленных к референдуму.
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Шахтёры и трактористы сами воюют? Без россосиян и их материально-технической помощи?
Да уж, Татьяна. Неожиданно от Вас...
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Ахметов: "Кто готов со мной ехать - 3-5 человек, мы поедем будем говорить с Яремой".
Как сообщает " Цензор.НЕТ " по данным стрим-трансляциииз Донецка, Ахметов пришел к захватившим Донецкую ОГА и заявил: "Давайте обратимся к власти и поговорим". Протестующие: "Что они могут нам предложить, Ринат Леонидович?". Ринат: "Нам нужно изменить Конституцию, чтобы избирать губернатора, чтобы его нам не назначали". Ринат: "Мы берем и говорим - нужны рабочие места. Все равно к чему-то должно прийти. И от этого люди должны жить лучше. Мы можем взять любую риторику. Но суть - как мы сделаем, чтобы были рабочие места. Мы должны делать так, чтобы жить лучше".
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Протестующие: "С кем говорить, с Турчиновым?" Ринат: "А давайте определим кто будет говорить". Протестущие: "Мы выдвигаем для переговоров, а их вывозят в Киев". Ринат: "Отделиться это не цель, а средство. Цель - жить лучше. Я понимаю, что у вас болит душа. И все у кого болит душа - мои братья. Я ж не покупаю клубы где-то там". "Вы готовы возглавить комитет? Вы возвглавите реформы по улучшению жизни? У меня работает 300 тысяч человек. Если пойдет штурм, не думайте, что я уеду в машине, я буду с вами. Я хочу к Яреме обратиться. Я буду просить, чтобы этого штурма не было".
Ахметов: "Кто готов со мной ехать - 3-5 человек, мы поедем будем говорить с Яремой". Протестующие: "мы не хотим, он сразу говорит "оружие сдавать", а оружие мы не сдадим". Ахметов: "Моя просьба - штурма не должно быть. Слушай если не говорить мы ни#уя не решим. Ни#уя никто не даст. Надо 50 пунктов - то-то-то". Протестующие: "Будем воевать. Я знаю что будет дальше". Ахметов: "Но если завтра прольется кровь, что будет? Поехали, ребята!" Ахметов выводит группу переговорщиков и они едут к Яреме.
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