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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посольство (455) терроризм (20581) Франция (1996) представительство (30)

 "Жалкая попытка узаконить террористическую организацию", - посольство Украины отреагировало на открытие "представительства "ДНР" в Марселе

днр

Посольство Украины во Франции назвало открытие в Марселе "представительского центра "ДНР" попыткой узаконить терроризм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Инаугурация в Марселе т.н. "Репрезентативного центра ДНР во Франции " - это жалкая попытка узаконить террористическую организацию руками пророссийских марионеток", - заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

ВВС Украина сообщает, что организатор этого события, Жераль-Юбер Файяр, который называет себя "почетным консулом представительства", является президентом национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон. В июне 2017 Файяр посещал Донецк, где встречался с главарями ДНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" заставляют Интернет-провайдеров шпионить за пользователями. ДОКУМЕНТ

"Представительство" в Марселе расположено в одном из помещений многоэтажного офисного здания. Но юридический адрес совсем в другом месте - в частном доме в городке Куду, где нет железнодорожной станции, а автобусы ходят несколько раз в день.

Как сообщил ВВС Украина очевидец, на "открытии" в гостинице было около полусотни человек - вместе с журналистами. "Событие" длилась около часа, оно началось с выступления "об истории Украины". Кто профинансировал "мероприятие", организаторы не сообщили. После "открытия" планировался фуршет, но его отменили, потому что "не было денег".

Также читайте: МИД Франции обратилось в прокуратуру в связи с планами по открытию в Марселе "представительства "ДНР"

На днях в посольстве Франции в Украине заявили, что Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору республики по поводу регистрации в Марселе общественного объединения "Представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики".
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Как же так? Боролись-боролись с укрофожиздами, которые продались госдепу и еврогеям, а теперь у еврогеев представительства открывать? Домбабвийцы, ваши руководители продались геям с Лазурного берега!
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нужно этого консула заселить в Донецке, в 2ушке, в хрущевке, в панельке, поближе к скрепам, тогда бы понял консулом чего он является.
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Французского посла вызвали ? Макрону Петя позвонил ?
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Путін ще три роки тому пропонував повернути окупований Донбас в обмін на Крим - ЗАЧЕМ ЕМУ ДОНБАСС,ВЕДЬ РЯДОМ ЕСТЬ СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ,ПУСТЬ ЗАБИРАЕТ СЕБЕ КНДР и НЕ ПОНЯТНЫЙ НАРОД ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
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Россия использовала дыры в законодательстве Франции в своей гибридной войне.
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Краснодарским следователям, задержавшим семью каннибалов, объявлен выговор за то, что занимаются ерундой вместо борьбы со штабом Навального.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Жалкая попытка узаконить террористическую организацию", - посольство Украины отреагировало на открытие "представительства "ДНР" в Марселе
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