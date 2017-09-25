 "Жалкая попытка узаконить террористическую организацию", - посольство Украины отреагировало на открытие "представительства "ДНР" в Марселе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Инаугурация в Марселе т.н. "Репрезентативного центра ДНР во Франции " - это жалкая попытка узаконить террористическую организацию руками пророссийских марионеток", - заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.
ВВС Украина сообщает, что организатор этого события, Жераль-Юбер Файяр, который называет себя "почетным консулом представительства", является президентом национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон. В июне 2017 Файяр посещал Донецк, где встречался с главарями ДНР.
"Представительство" в Марселе расположено в одном из помещений многоэтажного офисного здания. Но юридический адрес совсем в другом месте - в частном доме в городке Куду, где нет железнодорожной станции, а автобусы ходят несколько раз в день.
Как сообщил ВВС Украина очевидец, на "открытии" в гостинице было около полусотни человек - вместе с журналистами. "Событие" длилась около часа, оно началось с выступления "об истории Украины". Кто профинансировал "мероприятие", организаторы не сообщили. После "открытия" планировался фуршет, но его отменили, потому что "не было денег".
На днях в посольстве Франции в Украине заявили, что Министерство Европы и иностранных дел Франции обратилось к прокурору республики по поводу регистрации в Марселе общественного объединения "Представительский центр во Франции Донецкой Народной Республики".
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