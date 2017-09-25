 Защита Лавриновича намерена обратиться в ЕСПЧ, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил адвокат Лавриновича Евгений Солодко.
"Независимо от решения Апелляционного суда права Александра Лавриновича нарушены. Поэтому жалоба в Европейский суд будет подана в любом случае", - отметил адвокат. Он уточнил, что представление состоится уже вскоре.
При этом Солодко подчеркнул, что на сайте Венецианской комиссии до сих пор висит заключение по решению Конституционного суда от 30 сентября 2010 года. В этом заключении комиссия признает, что основным следствием указанного решения КС стало восстановление ранее существующих правовых норм Конституции 1996 года.
"Такая резолюция содержится в пункте 10 заключения Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии. - ред.) "О конституционной ситуации в Украине", принятого на 85-м пленарном заседании Комиссии в декабре 2010 года", - уточнил Солодко.
По его словам, Венецианская комиссия также указывала, что решение КС от 30 сентября 2010 года внесло коллизии в вопрос относительно правомочия решений органов власти, принятых по Конституции 2004 года, а также о выборах, проведенных по этой Конституции.
"И такие коллизии были устранены 1 февраля 2011 года путем принятия переходных положений к Конституции Украины относительно новой даты выборов парламента и Президента страны", - напомнил адвокат.
Напомним, Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда об аресте экс-министра юстиции Александра Лавриновича 27 сентября в 14:00.
15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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