 Новые санкции США против России опаснее всех предыдущих, - экс-министр финансов РФ Кудрин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", такое мнение высказал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.
"Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если оно будет взаимодействовать с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США", - сказал он.
По его мнению, многие европейские компании "будут бояться" взаимодействовать с российскими компаниями, "которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями". Он отметил, что "тем самым возникает цепочка "инфицирования" по действию этого закона".
"Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября - октябре. И мы пока не видели, как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список", - сказал Кудрин.
Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, который ранее был утвержден Конгрессом. Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.
Кроме того, санкции ограничивают срок рыночного финансирования попавших под санкции российских банков американскими компаниями до 14 дней и нефтегазовых компаний до 30 дней. Также законодательно запрещаются инвестиции в строительство российских экспортных трубопроводов на сумму более 5 миллионов долларов в год или 1 миллиона долларов единовременно. Под запрет попадают в том числе поставки услуг и технологий.
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населения Земли, 1,5% от мировой экономики. Из них: не имеют
отопления - 22 млн.чел. Не имеют
водоснабжения - 29 млн.чел. Не имеют канализации
- 35 млн.чел. Не имеют горячего
водоснабжения - 47 млн.чел. Не имеют природного
газа - 65 млн.чел. Не имеют доступа в
интернет - 78 млн.чел. Не имеют личного
автотранспорта - 90 млн.чел.
И живут за чертой
бедности - 30 млн. чел.
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В ближайшие пять-шесть лет страна будет терять примерно по 800 тысяч трудоспособного населения ежегодно. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.
По его словам, минимум рождаемости в России был достигнут в 1999 году - этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы. Поколение очень маленькое, поэтому негативная динамика по численности трудоспособного населения будет сохраняться, пояснил министр.
бабы отказываются рожать пушечное мясо
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Россия как динозавр: хвост уже отмирает, а до головы доходит только через несколько лет
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жизнь коротка и сколько бы не съел
наестся впрок не стоит зря стараться
сушите весла сэр сушите весла сэр
© "Остров сокровищ" самый лучший мультик ссср после "тайна третьей планеты"
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- вид сзади...
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ну и скоро отчет по верхушке парашки кто сколько скомуниздил, тоже одна польза от такого списка
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«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона министр финансов (министр финансов Соединенных Штатов) после консультаций с директором Национальной разведки и государственным секретарем представляет в соответствующие комитеты Конгресса подробный доклад о следующем:
1. Важнейшие деятели в области международной политики и олигархи в Российской Федерации, в том числе:
а) Установление важнейших деятелей в области международной политики и олигархов в Российской Федерации, определяемое их близостью к российскому режиму и их чистыми капиталами».
«в) (важнейший пункт) Оценка взаимосвязи между лицами, указанными в подпункте а) (то есть, вот с этими самыми олигархами), и президентом Владимиром Путиным или другими членами российской правящей элиты» и т.д.
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https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=ввп+испании&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
ВВП РФ - 1,283 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=sWb&q=ввп+рф&oq=ввп+рф&gs_l=psy-ab.1.0.0l4.3864.4534.0.6056.2.2.0.0.0.0.105.164.1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..0.2.164...0i67k1.0.S9mzUMOw2Q8
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Так шо моська может и дальше дуть щеки....и само удовлетворятся в патриотическом экстазе))))
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Бо понимает свои РЕАЛЬНЫЕ возможности...
А недо Свиноросы))))возомнили себя равными США))))))))))))
С голой жопой лезут на ТИГР...
И в итоге ПОЛУЧАТ ПРОМЕЖ БУЛОК без вазелина)))
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Второй крупнейший штат - Техас. Его ВВП в 2015 г. составил $1,64 трлн.
Третий крупнейших штат - это Нью-Йорк. Его ВВП в 2015 г. составил $1,45 трлн.. .......
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аж поки за буями в очах не потемнie? Ну а згодом? Про наслiдкi можливi не подумать? Один лиш тiлькi раз i вже пиз-
дець крадеться з своeю усмiшкою хижой.(с)
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Например, против какого нибудь Киселева санкции, значит проверяются частные школы в которых учатся его дети на предмет того что за их образование платили отмытыми деньгами, а равно могли в этих школах платить нелегальными деньгами за образование детей палестинских борцов за мир и саудовских шейхов, а тут пошла цепочка на связь с терроризмом и далее далее далее. Все выше и выше.
В результате всех их деток вернут в Южное Бутово от греха подальше и это как минимум. И зарекутся русских брать, пускать и иметь с ними какие то дела, от греха подальше. И все равно кто то на Западе тоже сядет, а другие потеряют работу. Там полно народа которые только и ждут как других сбросить, своя политическая фишка.
Во вторых, все только начинается. А у Рашки ответ не пускать Маккейна в Череповец
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хуйло дорого заплатит за оккупацию Крыма
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путєн казав, що санкціі тільки на користь
не міг же він збрехати!
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