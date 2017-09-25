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 Политика Украины
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Все про:Кудрин (53) Россия (72408) санкции (6458) США (13487)

 Новые санкции США против России опаснее всех предыдущих, - экс-министр финансов РФ Кудрин

кудрин

Новые санкции США против России, принятые Конгрессом и подписанные президентом Дональдом Трампом, более опасны, чем все предыдущие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", такое мнение высказал бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Пока мы даже не раскусили до конца значение нового санкционного закона, который принят Конгрессом США. Теперь не только американские компании и банки не имеют права кооперации с нашими санкционными предприятиями. Новый американский закон определил, что любое предприятие и банк в мире, если оно будет взаимодействовать с санкционным предприятием, может подвергнуться санкциям США", - сказал он.

По его мнению, многие европейские компании "будут бояться" взаимодействовать с российскими компаниями, "которые могут взаимодействовать с нашими же санкционными компаниями". Он отметил, что "тем самым возникает цепочка "инфицирования" по действию этого закона".

"Поэтому многие мировые компании ограничат взаимодействие с нашими компаниями. Мы это почувствуем уже в ближайшее время, поскольку само вступление в силу этих норм начинается только в конце сентября - октябре. И мы пока не видели, как это будет работать, и в течение нескольких месяцев может быть будет расширяться список тех компаний, которые американцы будут вносить в санкционный список", - сказал Кудрин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Меркель занимает предельно четкую и жесткую позицию относительно санкций", - Волкер

Напомним, в начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, который ранее был утвержден Конгрессом. Согласно новому документу, ограничивается возможность президента США снимать санкции, а предыдущие ограничения закрепляются на уровне закона.

Кроме того, санкции ограничивают срок рыночного финансирования попавших под санкции российских банков американскими компаниями до 14 дней и нефтегазовых компаний до 30 дней. Также законодательно запрещаются инвестиции в строительство российских экспортных трубопроводов на сумму более 5 миллионов долларов в год или 1 миллиона долларов единовременно. Под запрет попадают в том числе поставки услуг и технологий.
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Все кацапы от них разжиреют и станут толстыми, как Ын. И затем объявят войну пиндосам, что бы те не прекращали их.
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думаю шо ихние ракеьты уже сбивают бумажные колрабли в аньтарктическом океане на марсе
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Это безспорно!Я даже удивился,таким вещям,як ваш комментарий
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Коленовстан - 1/6 часть суши; 40% всех ресурсов Земли; 2%
населения Земли, 1,5% от мировой экономики. Из них: не имеют
отопления - 22 млн.чел. Не имеют
водоснабжения - 29 млн.чел. Не имеют канализации
- 35 млн.чел. Не имеют горячего
водоснабжения - 47 млн.чел. Не имеют природного
газа - 65 млн.чел. Не имеют доступа в
интернет - 78 млн.чел. Не имеют личного
автотранспорта - 90 млн.чел.

И живут за чертой
бедности - 30 млн. чел.
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Я правильно понял, что 50 миллионов имеют личный автотранспорт?
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Да, ты правильно понял: Одни "Жигули" на 4-х членов семьи.
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Лисапет, самокат, тачки і коліщатко на палочці у кацапстані теж іде по категорії "лічний транспорт". А в Башкирії і деяких інших Адигеях до цієї категорії відноситься ще й ішак(осел).
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Чебураха, твоих соостадников не более 100мульенов осталось
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Демографическая ситуация в России одна из самых тяжёлых в мире.
В ближайшие пять-шесть лет страна будет терять примерно по 800 тысяч трудоспособного населения ежегодно. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает РИА Новости.
По его словам, минимум рождаемости в России был достигнут в 1999 году - этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы. Поколение очень маленькое, поэтому негативная динамика по численности трудоспособного населения будет сохраняться, пояснил министр.
бабы отказываются рожать пушечное мясо
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Да хорошая у них демографическая ситуация, ХО-РО-ША-Я! Зачем наговаривать, не хорошо это! Лет 15 назад китайцев, рождённых в расее, только по официальным данным было 8 миллионов. А сколько сейчас? Да и не китайцы они вовсе, а самые, что ни на есть русские! Вот только за расею воевать вряд-ли пойдут. Как-то не складно получилось, с китай..., пардон, русскими. )))
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из тех мио челов выбрось пяниц... и получишь полугенефонд рф
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"Чем больше слёз - тем больше облегченье - в слезах и заключается лечение" Из 101 рассказки, взятой на вооружение американскими аналитиками и спецслужбами (Новые приключения Кота в сапогах )))
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60% имеют сартир типа мардовскае ашко с 5 звиздами у неби над галавой.
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Не ври козломордый, Хуйло Педафилыч Путин сказало, что санкции на пользу и чем их больше, то тем крепче рупль, а чем больше руплей за 1 доллар тем богаче ватники
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я еще в 2014 году заходил на рашка форумы, и писал им, что я буду наблюдать развал Россиюшки по ТВ... три года прошло и начинает доходить...
Россия как динозавр: хвост уже отмирает, а до головы доходит только через несколько лет
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...на какой дистрикт поставишь - масквабадский или кадырбургский?
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Мехесрань мудянский са сралиссей у засрани.
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все только на пользу.хоть камни с неба сцука))мы на родине)))
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сушите весла сэр на кой вам черт богатства?
жизнь коротка и сколько бы не съел
наестся впрок не стоит зря стараться
сушите весла сэр сушите весла сэр

© "Остров сокровищ" самый лучший мультик ссср после "тайна третьей планеты"
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Как напугался Сименс мы все видели. Просто кушать не может как боится.
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Стон стоял над многострадальной роSSией. Эта помойка исчерпала все запасы выгребной ямы и теперь ей осталось только дать дуба, что она и проделает в ближайшее время.


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в росфедерации дубы не растут как и каштаны
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садизм с особым цинизмом .....россиюшку не только ставят на место но и четко показывают где это место находится
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Прашла зіма,настала лєто-спасіба путену за єто...Кацапи,скоро не дно буде,а дніще! Ви#обуйтесь і далі...
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это же только на пользу
ну и скоро отчет по верхушке парашки кто сколько скомуниздил, тоже одна польза от такого списка
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29 января 2018 года пройдут 180 дней. И будет ещё больше пользы.



«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона министр финансов (министр финансов Соединенных Штатов) после консультаций с директором Национальной разведки и государственным секретарем представляет в соответствующие комитеты Конгресса подробный доклад о следующем:

1. Важнейшие деятели в области международной политики и олигархи в Российской Федерации, в том числе:

а) Установление важнейших деятелей в области международной политики и олигархов в Российской Федерации, определяемое их близостью к российскому режиму и их чистыми капиталами».

«в) (важнейший пункт) Оценка взаимосвязи между лицами, указанными в подпункте а) (то есть, вот с этими самыми олигархами), и президентом Владимиром Путиным или другими членами российской правящей элиты» и т.д.
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США не заинтересованы в распаде ядерной Рашки, поэтому санкции просчитаны с учетом этого фактора. Поэтому нечто серьезного, вроде отключения SWIFTA не будет.
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ВВП РФ это.......ну в общем 6,9% от ВВП США)))))))
Так шо моська может и дальше дуть щеки....и само удовлетворятся в патриотическом экстазе))))
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ВВП Украины - 0,093 триллиона USD (7% от испанского)
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прошу заметить)))Украина понты о мировом вяличии не колотит))))
Бо понимает свои РЕАЛЬНЫЕ возможности...
А недо Свиноросы))))возомнили себя равными США))))))))))))
С голой жопой лезут на ТИГР...
И в итоге ПОЛУЧАТ ПРОМЕЖ БУЛОК без вазелина)))
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Аналогия прозрачна. Соотношение экономик паРашка vs США такое же как Украина vs паРашка.
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Самый большой штат по ВВП в США - это Калифорния. ВВП в 2015 г. составил $2.44 трлн,
Второй крупнейший штат - Техас. Его ВВП в 2015 г. составил $1,64 трлн.
Третий крупнейших штат - это Нью-Йорк. Его ВВП в 2015 г. составил $1,45 трлн.. .......
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Купа-тись чи не купатись? Блядськi цi питання заябують. То може варто, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляeм хуярити,
аж поки за буями в очах не потемнie? Ну а згодом? Про наслiдкi можливi не подумать? Один лиш тiлькi раз i вже пиз-
дець крадеться з своeю усмiшкою хижой.(с)
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Кудрин, падлюка, врет! Санкции - только на пользу! Так даже персонально хуйлуша на весь мир объявил.
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Тут кацапы недопонимают кое чего. Как обьяснил Эдвард Лукас из "Экономиста", на которого Путинская банда подавала в суд кучу раз за его статьи по коррупции в Рашке, это не просто персональные санкции или санкции против отдельных компаний. Под удар попадают ВСЕ кто каким либо образом связаны с санкционированными людьми и компаниями: их финансовые операции расследуются на пример легальности фондов и транзакций, у них сидят агенты ФБР и финансовой полиции и проверяют уже их транзакции и фонды, и так далее. Это - цепная реакция.
Например, против какого нибудь Киселева санкции, значит проверяются частные школы в которых учатся его дети на предмет того что за их образование платили отмытыми деньгами, а равно могли в этих школах платить нелегальными деньгами за образование детей палестинских борцов за мир и саудовских шейхов, а тут пошла цепочка на связь с терроризмом и далее далее далее. Все выше и выше.
В результате всех их деток вернут в Южное Бутово от греха подальше и это как минимум. И зарекутся русских брать, пускать и иметь с ними какие то дела, от греха подальше. И все равно кто то на Западе тоже сядет, а другие потеряют работу. Там полно народа которые только и ждут как других сбросить, своя политическая фишка.
Во вторых, все только начинается. А у Рашки ответ не пускать Маккейна в Череповец
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Это шо када мардва не чилавечину жрать путец, а шавкамц.
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Это понятно,санкции принятые Конгрессом как закон отменить будет очень,очень трудно,достаточно вспомнить что "санкционная поправка в закон о торговле Джекона-Вэника 1974 года" действовала против России сорок лет!
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И от мардварума астанецца адна мехесрань мудянь.
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оккупация Манчжурии стоило Японии введением экономических санкций, поражением в войне и капитуляцией
хуйло дорого заплатит за оккупацию Крыма
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Все это, пока что, до одного места при текущей цене на нефть
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Думаю надо будет поменять этого Трампа. Завтра, буду посвободней, вечером после работы, напишу Путину и попрошу, снять его и поставить другого президента. Заодно и Кудрина, тоже надо уволить.
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Лущая в мире сартирная пумаха это хасета "прафта".
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санкции сасанкции... куйня вопрос. вальдемар )(уйло сказал шо санкции роззиюжке тока на пользу, значь на пользу. ищь ты, самому верховному )(уйлу перечить собрался, холоп....
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та нє, шось він наплутав
путєн казав, що санкціі тільки на користь
не міг же він збрехати!
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Ну,то що?Коли Украина,вiдтворить ядерну бомбу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовые санкции США против России опаснее всех предыдущих, - экс-министр финансов РФ Кудрин
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