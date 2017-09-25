 Пентагон предоставит Трампу план действий в отношении КНДР

Об этом заявил представитель военного ведомства США Роберт Меннинг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".
Это заявление было сделано после заявления министра иностранных дел Северной Кореи о том, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.
"Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы обязательно подадим президенту Трампу варианты решения северокорейской проблемы", - сказал пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Меннинг.
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- Надуть щеки и грозно скривить морду
- Написать в твиттер фразу "Вам хана"
- Пролететь пару раз вдоль границы
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армия США свободно готова развалять любую страну на планете. даже без использования ЯО.
а вот политики это другое, нужна полит воля. если дадут приказ то от сев корее них не останеться очень быстро
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Единственная проблема это артиллерия и Сеул в 24 км от границы.
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https://www.youtube.com/watch?v=EIeTj_xZXPE
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"по разному" - это к чучхе или хуйлу
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