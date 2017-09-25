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 Пентагон предоставит Трампу план действий в отношении КНДР

трамп

Пентагон представит президенту Дональду Трампу варианты действий в отношении Северной Кореи, если провокации со стороны Пхеньяна продолжатся

Об этом заявил представитель военного ведомства США Роберт Меннинг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Голос Америки".

Это заявление было сделано после заявления министра иностранных дел Северной Кореи о том, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

Также читайте: МИД КНДР заявляет, что США объявили войну Северной Корее

"Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы обязательно подадим президенту Трампу варианты решения северокорейской проблемы", - сказал пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Меннинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не объявляли войну КНДР, - Госдепартамент
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чувствую Трамп ещё будет извиняться...позорище
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Мне кажется, план Пентагона будет выглядеть так:
- Надуть щеки и грозно скривить морду
- Написать в твиттер фразу "Вам хана"
- Пролететь пару раз вдоль границы
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США оказались трусливыми, ни на что не способными не гарантами, которые на самом деле ничего никому не могут гарантировать, даже собственную честь и достоинство позволили растоптать пухлому хомячку, на глазах у всего мира. Украине срочно нужно возобновлять обманом выманенный ядерный потенциал.
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не путайте военных и политиков.
армия США свободно готова развалять любую страну на планете. даже без использования ЯО.
а вот политики это другое, нужна полит воля. если дадут приказ то от сев корее них не останеться очень быстро
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Извините, в сортах говна не разбираюсь. На самом деле бить слабого не показатель силы. Там где США были уверены в своей безоговорочной победе, они бомбили, а там где могут дать сдачи они боятся, вот и весь ответ, не надо искать оправданий трусости.
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а причем тут говно? мерещится и нравится? а по поводу остального то это бред? кого они боятся? просто нет полит воли. а у политиков нет целесообразности пока.
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но вы начали мне рассказывать, что с чем не путать, а я вам говорю, что не надо искать объяснений банальной трусости. Мне стыдно, что я верил в США, что они могут как-то нас спасти от кацапов, теперь я понимаю, что ничего они не могут.
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От кацапов мы спасем себя сами,штаты могут лишь помочь нам в некотором плане.
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Нет целесообразности из-за огромного количества жертв в предполагаемой войне. Причём, южных корейцев в первую очередь - толстяк реально только по Сеулу сможет нанести удар из тысяч артиллерийских стволов, ракеты его пока летают в неопределённом направлении...
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Сдачи могут дать? Глупости, всё дело в Южной Корее и Японии, которые сильно пострадают в случае военных действий на Корейском полуострове.
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И что примирение до очередного осеннего обострения хомячка? Президент США это фигура, которая не может просто так разбрасываться словами и угрозами, а потом в кустах отсиживаться и ставить условия, а если то, а если это....
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Личность Трампа уже достаточно изучена, не думаю, что к его словам серьёзно относятся. Увы, не всегда президенты соответствуют возлагаемым на них надеждам... Это не только Трампа касается, не мне вам это говорить.
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План простой, поймать пухлого и в зоопарк определить.....
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Старым пердунам не место во главе государств...............пора в дом пристарелых Трампу.........если его даже пухлый недомерок не уважает, то остальные и подавно.
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І в тому плані БУДЕ і про РАШКУ. Бо, як перефразувати нюхальника кокаїну Маяковського ("Мы говорим - ленин, подразумеваем - партия...") - ми говоримо КНДР, маємо на увазі - кацапія.
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Та в Пентагоні давно вже все готово.Тільки кнопку натиснути.І не буде цієї кацапської відрижки на мапі...
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Какая нах война. Вы представте сколько беженцев нужно будет расселить по европе
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Уся мардва на мастосраной мехесрань мудяни паместицца и вякамц с ватрушками.
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Пригонят десяток эсминцев и будут сбивать все, что взлетает.
Единственная проблема это артиллерия и Сеул в 24 км от границы.
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Я думаю, что артиллерия это наименьшая проблема. Контрбатарейный огонь плюс птички типа жнецов и хищников и артиллерия ына превращается в кучки металлолома.
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наивные люди.запад деградировал и тупо боится.как можно делать вид что это не так у корейской свиньи яо.эту ситуевину описал Герберт Уелс,элои и морлоки
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С ЯО - шутки не уместны. Судя по реакции Вашингтона, у корейцев - таки имеется. Ворошить гнездо? Вряд ли умно. Стрельнут эти сдуру-не сдуру и нет чего то. Значит? Придется - хорошенько думать. Измор, санкции и т.п. - не уместны. Соседи - рядом... От така х#ня малята. "Типа", как у нас.
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...остановят штаты экономику корейцев. как те будут вооружаться и испытывать новое? нет денег - нет войны.
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Газку и нефти у Европу побольше и подешефше и пистец пида рассии и чучхэрастии.
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можно по разному относиться к америке и это право каждого лично я с уважением отношусь к этой стране и его президенту после того как они нанесли удар крылатыми ракетами по аэродромам в сирии где базировались российские самолеты .....и кстати кто после этого обоссрался а?
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относится к США можно только как к союзникам Украини и не иначе
"по разному" - это к чучхе или хуйлу
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Снова куча спецов налетела? Ни до одного не доходит, что главная проблема не в том, что Ыну удастся что-то там сбить или потопить, или что там что-то до США долетит (это даже не рассматривается, потому как будет уничтожено ещё над океаном) а в том, что будет очень много жертв в Южной Корее, которую этот дегенерат и его дебильные генералы просто начнут утюжить через границу и расстояние там такое маленькое, что никакой "щит" не поможет. В Сеуле 24 млн населения.
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